Tramonto in montagna - Foto Getty Images
Con l’arrivo dell’autunno e del mese di ottobre, le giornate si accorciano e le ore di luce diminuiscono sensibilmente.
Infatti tra sabato 25 e domenica 26 ottobre entrerà ufficialmente in vigore l’ora solare: alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2.
Il prossimo passaggio all’ora legale è previsto per la notte tra il 28 e il 29 marzo 2026.
L’ora legale viene introdotta per sfruttare meglio la luce naturale e ridurre il consumo di energia elettrica.
Secondo le stime, nei mesi in cui è stata in vigore nel 2025, il risparmio complessivo per l’Italia è stato di circa 100 milioni di euro, grazie a un minor consumo di 330 milioni di kWh
Il passaggio tra ora legale e ora solare è uniformato in tutta l’Unione Europea. In Italia venne introdotto nel 1966 e reso obbligatorio per tutti i paesi membri.
Negli ultimi anni l’utilità del doppio cambio annuale è stata spesso oggetto di discussione: alcune nazioni europee hanno proposto di abolirlo, ma il dibattito è ancora aperto e nessuna decisione definitiva è stata adottata.
Con il ritorno dell’ora solare, le giornate più corte rappresentano un rischio concreto per chi ama camminare e fare trekking nella natura.
“Per gli appassionati di escursioni nell’entroterra e nei boschi la raccomandazione è essere particolarmente attenti: non attardarsi troppo e rientrare prima del tramonto” ha affermato il Soccorso alpino e speleologico liguria.
Il buio, spiegano i tecnici, può scendere in pochi minuti rendendo difficile orientarsi e trovare la via del ritorno, soprattutto nelle zone più isolate. Ogni anno il Soccorso alpino è chiamato a intervenire in numerosi casi di persone sorprese dal calare della sera: situazioni che potrebbero essere evitate con una migliore pianificazione.
Il Soccorso alpino Liguria invita gli escursionisti a seguire alcune semplici regole di sicurezza:
“Godetevi l’escursione, ma non dimenticate di essere attenti al tempo e alle condizioni meteorologiche”, raccomandano dal Soccorso alpino.
L’autunno regala paesaggi spettacolari, con boschi che si accendono di infinite sfumature di colori e sentieri immersi nella quiete.
Tuttavia, è anche la stagione in cui il buio cala più rapidamente, le temperature scendono e l’orientamento diventa più complesso.
Un’escursione ben organizzata, con l’attrezzatura giusta e un occhio all’orologio, resta il modo migliore per vivere in sicurezza la natura ligure anche nei mesi più brevi dell’anno.
Il cambio d’ora può inoltre influenzare il nostro equilibrio psicofisico: stanchezza, insonnia e irritabilità sono disturbi comuni legati alla temporanea alterazione del ritmo circadiano.
Per ridurre questi effetti gli esperti consigliano di:
Ogni persona reagisce in modo diverso: nella maggior parte dei casi i sintomi si risolvono spontaneamente, ma se persistono è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio medico.
_ Leggi gli altri nostri articoli con consigli sul trekking e l’outdoor
Seguici sui nostri canali social!Instagram – Facebook – Telegram