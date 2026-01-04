Cosa fare in caso di incidente in montagna: i consigli dei soccorritori

In montagna anche un piccolo imprevisto può trasformarsi rapidamente in un’emergenza.
Per questo è fondamentale sapere come comportarsi, quale numero chiamare e quali informazioni fornire ai soccorritori.
Una comunicazione chiara e completa è il primo, decisivo passo per attivare un intervento rapido e mirato.
In Italia è ormai pienamente operativo il 112, il Numero unico di emergenza (Nue).
Tutte le chiamate che in passato venivano effettuate ai numeri 113, 115 e 118 confluiscono oggi in un’unica centrale operativa che ha il compito di smistare le richieste di intervento alle autorità competenti.
Il sistema è allineato a quello già adottato in molti Paesi europei – tra cui Austria, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svizzera – e consente una gestione più rapida ed efficace delle emergenze.
Gli operatori del 112 hanno il compito di:
Anche in caso di malore, infortunio o incidente in ambiente montano o in grotta, il numero da chiamare è sempre il 112.
Una volta richiesta all’operatore l’attivazione del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas), è fondamentale fornire informazioni precise e complete.
La qualità delle risposte incide direttamente sulla rapidità e sull’efficacia dell’intervento.
Durante la chiamata, l’operatore del 112 porrà una serie di domande. È importante rispondere con calma e chiarezza, fornendo tutti i dettagli richiesti.
In particolare verranno chieste informazioni su:
È altrettanto importante comunicare:
Questi elementi sono determinanti perché il soccorso in montagna può avvenire via terra o tramite elicottero.
La scelta dipende dalla gravità dell’incidente, dall’accessibilità del luogo e dalle condizioni ambientali.
Per pianificare al meglio l’operazione di soccorso, l’operatore potrebbe chiedere anche:
Durante tutta la fase di gestione dell’emergenza è fondamentale non abbandonare il luogo dell’incidente e restare a disposizione della squadra di soccorso.
Chiunque intercetti una richiesta di aiuto o venga a conoscenza di un’emergenza in montagna ha l’obbligo di avvisare tempestivamente la centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico.
Agire con responsabilità, fornire informazioni corrette e mantenere la calma è parte integrante della sicurezza in montagna, tanto quanto una buona preparazione o l’attrezzatura adeguata.
La montagna è un ambiente straordinario, ma complesso e delicato. Conoscere le corrette procedure di emergenza significa prendersi cura non solo di sé stessi, ma anche degli altri.
Sapere cosa fare in caso di incidente è una forma concreta di rispetto per l’ambiente naturale, per chi la vive e per chi ogni giorno lavora per renderla più sicura.
