Cosa fare in caso di incidente in montagna: i consigli dei soccorritori

Un incidente in montagna richiede lucidità e informazioni precise. Sapere quale numero chiamare e cosa comunicare agli operatori può fare la differenza nei tempi e nell’efficacia dei soccorsi, soprattutto in ambienti montani

In montagna anche un piccolo imprevisto può trasformarsi rapidamente in un’emergenza.

Per questo è fondamentale sapere come comportarsi, quale numero chiamare e quali informazioni fornire ai soccorritori.

Una comunicazione chiara e completa è il primo, decisivo passo per attivare un intervento rapido e mirato.

Il numero unico di emergenza: oggi si chiama il 112

In Italia è ormai pienamente operativo il 112, il Numero unico di emergenza (Nue).

Tutte le chiamate che in passato venivano effettuate ai numeri 113, 115 e 118 confluiscono oggi in un’unica centrale operativa che ha il compito di smistare le richieste di intervento alle autorità competenti.

Il sistema è allineato a quello già adottato in molti Paesi europei – tra cui Austria, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svizzera – e consente una gestione più rapida ed efficace delle emergenze.

Gli operatori del 112 hanno il compito di:

localizzare la chiamata;

classificare la tipologia di emergenza;

smistare l’intervento alla centrale competente: emergenza sanitaria, forze dell’ordine o vigili del fuoco.

Emergenze in montagna: il numero da chiamare è sempre lo stesso

Anche in caso di malore, infortunio o incidente in ambiente montano o in grotta, il numero da chiamare è sempre il 112.

Una volta richiesta all’operatore l’attivazione del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas), è fondamentale fornire informazioni precise e complete.

La qualità delle risposte incide direttamente sulla rapidità e sull’efficacia dell’intervento.

Le informazioni fondamentali da comunicare ai soccorritori

Durante la chiamata, l’operatore del 112 porrà una serie di domande. È importante rispondere con calma e chiarezza, fornendo tutti i dettagli richiesti.

In particolare verranno chieste informazioni su:

Da dove si sta chiamando, specificando che ci si trova in montagna o in grotta

Numero di telefono da cui si sta chiamando Il telefono non deve mai essere abbandonato In caso di interruzione della chiamata, è fondamentale restare reperibili

Località esatta dell’evento: comune, provincia o riferimenti facilmente individuabili su una cartina

Posizione precisa, se disponibile tramite altimetro correttamente tarato o GPS

Cosa è visibile dall’alto: pendio, bosco, cima, rifugio, creste, valloni

Cosa è successo

Quando è successo

Numero di persone coinvolte

Generalità di chi chiama

Condizioni evidenti della persona o delle persone coinvolte Stato di coscienza Difficoltà respiratorie Presenza di sanguinamenti Traumi visibili

Posizione del ferito: seduto, disteso supino, disteso prono, appeso, ecc.

Meteo e visibilità: informazioni decisive per il tipo di intervento

È altrettanto importante comunicare:

le condizioni meteorologiche sul posto;

la visibilità dell’area in cui è avvenuto l’incidente.

Questi elementi sono determinanti perché il soccorso in montagna può avvenire via terra o tramite elicottero.

La scelta dipende dalla gravità dell’incidente, dall’accessibilità del luogo e dalle condizioni ambientali.

Domande aggiuntive per valutare l’intervento

Per pianificare al meglio l’operazione di soccorso, l’operatore potrebbe chiedere anche:

Tempo di percorrenza a piedi dall’automezzo al luogo dell’evento

Condizioni del terreno

Presenza di vento

Visibilità effettiva sul posto

Presenza di ostacoli aerei: fili sospesi, funivie, linee elettriche

Durante tutta la fase di gestione dell’emergenza è fondamentale non abbandonare il luogo dell’incidente e restare a disposizione della squadra di soccorso.

Un dovere di responsabilità

Chiunque intercetti una richiesta di aiuto o venga a conoscenza di un’emergenza in montagna ha l’obbligo di avvisare tempestivamente la centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico.

Agire con responsabilità, fornire informazioni corrette e mantenere la calma è parte integrante della sicurezza in montagna, tanto quanto una buona preparazione o l’attrezzatura adeguata.

La montagna è un ambiente straordinario, ma complesso e delicato. Conoscere le corrette procedure di emergenza significa prendersi cura non solo di sé stessi, ma anche degli altri.

Sapere cosa fare in caso di incidente è una forma concreta di rispetto per l’ambiente naturale, per chi la vive e per chi ogni giorno lavora per renderla più sicura.

