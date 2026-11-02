Montagna fragile, l’esperienza non basta: le regole delle Guide Alpine

Stagioni più miti, nevicate a singhiozzo e sbalzi termici rendono il manto nevoso sempre meno prevedibile. Dalle lastre gelate alle slavine, ecco come prepararsi e cosa mettere nello zaino prima di un’uscita sulla neve

Con l’inverno alle porte, c’è una cosa che chi cammina in quota deve mettere in conto: inverni più miti, nevicate intermittenti e forti sbalzi di temperatura hanno reso le montagne più pericolose.

Le Guide Alpine hanno indicato alcune regole e accortezze da adottare prima di affrontare in sicurezza un’escursione in ambiente invernale e innevato.

Perché la montagna d’inverno è più pericolosa

Temperature più alte e scarsità di precipitazioni nevose, effetti della crisi climatica, hanno reso gli ambienti montani più instabili e imprevedibili.

Il pericolo maggiore resta il distacco delle valanghe, ma il cambiamento climatico ha reso il quadro dei rischi molto più complesso.

Per questo oggi servono una giusta preparazione e attrezzature adeguate.

Valanghe, scivolate e cadute su pendii di neve ghiacciata non sono una novità.

La novità è che, negli ultimi anni, prevedere le condizioni del manto nevoso è diventato molto più difficile.

Sbalzi termici: cosa succede al manto nevoso

Questi inverni alternano temperature miti, quasi primaverili anche ad alta quota, a rapidi cali termici.

Così è frequente imbattersi in pendii di neve ghiacciata, in passato piuttosto anomali nella stagione fredda.

Il manto nevoso non gradisce i cambiamenti veloci, siano essi meccanici o termici.

Quando subisce forti scossoni, con picchi di caldo e di freddo ravvicinati, possono nascere problemi di stabilità.

Un’ondata di caldo anomalo a inizio inverno, magari con piogge anche ad alta quota, può trasformare un manto nevoso freddo in uno primaverile.

Ne derivano seri problemi di neve bagnata, atipici per la stagione.

Valanghe: rischi nuovi e bollettini da leggere

Le valanghe restano un pericolo da valutare con attenzione.

Gli autunni sempre più miti hanno portato il problema delle valanghe da slittamento a quote più alte, ma restano anche i rischi delle valanghe a lastroni asciutti.

La situazione in alta quota, insomma, si è fatta più complessa.

Oggi, ancor più che in passato, è molto importante leggere i bollettini nivometeorologici, riconoscere eventuali segnali di pericolo e adottare azioni adeguate alla situazione del momento.

Ramponi sempre nello zaino: l’attrezzatura che fa la differenza

Negli ultimi anni sono aumentati gli escursionisti che praticano la montagna invernale senza la giusta attenzione e preparazione, magari attirati da inverni miti e alte temperature.

Lastre ghiacciate e pendii di neve dura sono spesso causa di scivolate, anche mortali, evitabili con la giusta attrezzatura e un minimo di formazione.

La prima accortezza è quindi usare l’attrezzatura adeguata.

Oltre all’abbigliamento tecnico, con guscio e scarponi invernali, è importante avere sempre nello zaino i ramponi da neve, fondamentali per affrontare pendii di neve dura, creste o lastre di ghiaccio.

Perché l’esperienza da sola non basta più

Anche i trekker più esperti, talvolta, sottovalutano i nuovi rischi che i cambiamenti climatici portano in montagna.

La crisi climatica sta colpendo duramente gli ambienti montani e impone di valutare con attenzione le condizioni delle montagne, senza fare troppo affidamento su precedenti esperienze negli stessi ambienti.

Un versante già percorso non è una garanzia.

Social e senso del limite: l’altro pericolo

Secondo le Guide Alpine, un altro pericolo recente arriva dai social media, che spesso diventano veicoli di messaggi sbagliati e superficiali.

“L’emulazione, la competizione e la ricerca di qualche “like” in più possono indurre alcune persone a spingersi oltre i propri limiti fino a ritrovarsi in situazioni pericolose”, spiegano le Guide Alpine.

Come e quanto i cambiamenti climatici incidano sulle montagne è una questione centrale per le Guide Alpine, che vivono ogni giorno l’alta quota e da sempre adeguano pratiche e prassi alle condizioni effettive.

Il tema è oggetto di frequenti confronti internazionali.

In quota la sicurezza comincia prima di partire: dal guardare la montagna per com’è oggi, non per come la si ricorda.

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