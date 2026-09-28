Scarponi: gli errori che li fanno invecchiare prima del tempo

Fango, ghiaia e calore sbagliato sono i nemici silenziosi delle calzature da montagna. Dalla spazzola alla soletta, fino al posto in cui riporle: la procedura di manutenzione che allunga la vita della tomaia e mantiene la suola aderente

Il sentiero finisce, lo zaino torna in macchina e gli scarponi, ancora sporchi di fango, spesso finiscono dritti nel ripostiglio.

È lì che comincia l’usura meno visibile.

Pulirli con cura dopo ogni escursione non è una fissazione: è il modo più semplice per farli durare a lungo, senza danneggiare pelle, membrane e cuciture.

Perché lo sporco consuma gli scarponi

Ogni volta che lo scarpone si flette, particelle di sporco, ghiaia e sabbia penetrano in profondità nella pelle e nel tessuto.

Durante la camminata fanno attrito come carta vetrata, passo dopo passo.

Il fango agisce in modo diverso, ma fa altrettanti danni.

Asciugandosi assorbe l’umidità della pelle, la secca, la rende meno duttile e la fa invecchiare più in fretta.

Per questo dopo ogni trekking conviene togliere il fango dalla tomaia e rimuovere i sassi incastrati nella suola.

Ecco come farlo nel modo corretto.

Cosa serve per pulire gli scarponi

L’attrezzatura è minima: una spazzola specifica per scarpe oppure un vecchio spazzolino da denti.

Per un risultato migliore si usano detergenti realizzati apposta per questo scopo; in alternativa va bene un mix di acqua e sapone per piatti.

La pulizia procede per fasi successive: prima l’esterno, poi l’interno, infine asciugatura e conservazione.

Pulizia esterna: tomaia, lacci e muffa

Si comincia togliendo i lacci.

Con la spazzola si rimuovono delicatamente polvere e sporco superficiale.

Se c’è fango o sporco più consistente serve una pulizia più profonda, con acqua corrente e detergente per scarponi.

Chi ha lasciato gli scarponi sporchi e umidi in cantina potrebbe trovarci sopra della muffa.

Per eliminarla si usa una miscela composta per l’80% da acqua e per il 20% da aceto.

Poi si risciacqua sempre con cura in acqua pulita.

Un divieto vale per tutti: mai lavare gli scarponi in lavatrice.

Il lavaggio in macchina rischia di danneggiare membrane e cuciture.

Suole pulite, aderenza ritrovata

Anche la suola merita attenzione. Liberarla dal fango incrostato serve a preservarla e a ripristinarne la piena aderenza.

Il momento giusto è quando il fango si è asciugato: a quel punto basta spazzolare con forza per pulirla facilmente.

Per lo sporco più ostinato si possono immergere le suole in acqua, così i detriti si ammorbidiscono, e poi lavarle sotto l’acqua corrente.

Pulizia interna e soletta

Per l’interno si parte estraendo il sottopiede, che si può lavare a mano o in lavatrice e poi lasciare asciugare.

Tolta la soletta, l’interno dello scarpone si spazzola facilmente per rimuovere detriti e incrostazioni. Serve delicatezza, per non rovinare membrane e cuciture.

Per igienizzare l’interno si possono usare appositi prodotti disinfettanti.

Asciugatura, la fase più delicata

È uno dei passaggi più delicati di tutta la procedura.

Gli scarponi devono asciugare a temperatura ambiente, in un luogo con bassa umidità.

Stufe, caloriferi e camini sono da evitare sempre: il calore eccessivo indebolisce gli adesivi e fa invecchiare la pelle prima del tempo.

Chi ha fretta può usare un ventilatore o un phon, ma solo ad aria fredda.

Dove conservare gli scarponi

Puliti e asciutti, gli scarponi vanno riposti dove le temperature sono stabili e il clima è asciutto.

Da evitare soffitte, garage, bagagliaio dell’auto e in generale tutti i luoghi umidi, caldi o poco ventilati.

Gli scarponi sono il punto di contatto tra chi cammina e il sentiero, l’attrezzatura che porta il peso di ogni chilometro.

Dedicare qualche minuto alla loro cura al rientro da ogni uscita è un piccolo gesto di rispetto verso ciò che rende possibile il cammino.

La montagna lascia sempre qualcosa addosso.

Toglierlo con attenzione significa ritrovare gli scarponi pronti, e affidabili, per la prossima partenza.

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