Vesciche ai piedi: gli errori che ti rovinano il trekking

Sfregamento, umidità e una calzatura sbagliata bastano a trasformare un’escursione in un supplizio. Dalle cause alla prevenzione, fino a cosa fare (e non fare) quando la pelle si è già sollevata: i consigli per proteggere i piedi su ogni sentiero

Bastano pochi chilometri e uno sfregamento insistente nel punto sbagliato per trasformare la più bella delle escursioni in una marcia a denti stretti.

Le vesciche sono l’incubo di trekker e camminatori, ma non sono una condanna: capire perché si formano è il primo passo per evitarle, e sapere cosa fare quando compaiono evita di peggiorare le cose.

Piedi d’amianto: un privilegio di pochi

Chissà, forse tra chi legge c’è qualche escursionista fortunato che, parafrasando uno dei tormentoni pubblicitari più noti degli anni Ottanta, può permettersi di dire: “Mai avuto vesciche in vita mia”.

Per tutti gli altri comuni mortali, evidentemente sprovvisti di piedi d’amianto, qualche consiglio su come prevenirle e trattarle può fare la differenza tra un’uscita ricordata per il panorama e una ricordata per il dolore.

Perché si formano le vesciche

Cominciamo dalle cause.

La vescica non è altro che una reazione di autodifesa della pelle.

Quando un attrito eccessivo e ripetuto rischia di danneggiarla, l’epidermide risponde accumulando fluidi nella zona sollecitata.

Si crea così una “borsa” morbida che attutisce lo sfregamento e protegge gli strati più profondi della pelle dal contatto con batteri e altri agenti infettivi.

Un meccanismo intelligente, che però ha un prezzo: la sacca di siero esercita una forte pressione sulle aree circostanti dell’epidermide, ed è da qui che nascono il fastidio e, spesso, il dolore.

La scarpa giusta è il primo scudo

Prevenire significa, in sostanza, ridurre al minimo lo sfregamento tra piede e scarpa.

E tutto parte dalla scelta della calzatura “giusta” per il proprio piede.

Giusta vuol dire non troppo stretta ma neppure troppo larga: il piede non deve essere “pressurizzato”, ma nemmeno “ballare” dentro la scarpa.

Gli elementi da valutare in una scelta così cruciale non si fermano alla lunghezza della suola, e per questo alla scelta della scarpa da trekking abbiamo dedicato un approfondimento a parte.

Le calze, il mediatore silenzioso

Un ruolo fondamentale lo giocano le calze: sono il principale “mediatore” tra la scarpa e la pelle del piede e vanno scelte con altrettanta cura.

Una calza morbida contribuisce egregiamente a ridurre gli attriti, ma contano anche lo spessore e il materiale con cui è realizzata.

Le calze devono soprattutto mantenere il piede asciutto, allontanando dalla pelle l’umidità che si genera durante il movimento: l’umidità ammorbidisce la pelle e accentua lo sfregamento, cioè crea le condizioni ideali perché una vescica si formi.

Anche a uso e caratteristiche delle calze da escursionismo abbiamo dedicato un articolo specifico.



I chilometri costruiscono la “suola naturale”

Poi occorre mettere un po’ di chilometri sotto i piedi.

Il corpo è progettato per reagire e adattarsi agli stimoli esterni: è probabile, anzi certo, che dopo gli arrossamenti e le vesciche delle prime escursioni anche i vostri piedi si doteranno di un paio di “suole naturali”.

Infatti qualche callo rinforzerà il piede nei punti giusti e lo renderà capace di reggere le uscite più lunghe e impegnative senza troppi patemi.

Creme e cerotti nei punti deboli

Chi conosce i propri piedi e i loro punti deboli, e conosce le proprie scarpe da trekking e i loro difetti, sa già dove le vesciche tendono a formarsi.

In quelle aree si può giocare d’anticipo applicando creme antisfregamento e appositi cerotti, reperibili in farmacia o nei negozi sportivi specializzati.

Come “curare” le vesciche, e perché il verbo è improprio

Il titolo è decisamente improprio: le vesciche non si devono curare, o meglio, se proprio occorre intervenire va fatto con le conoscenze necessarie, gli strumenti appropriati e le condizioni igieniche corrette.

La regola generale è lasciare che le vesciche normali se ne vadano da sole, seguendo il naturale processo di riassorbimento dei fluidi corporei.

In breve tempo la vescica e il dolore svaniranno e la pelle ne uscirà rinforzata.

Quando la vescica è grande, o contiene sangue

Per le vesciche più grandi e fastidiose, l’incisione per far uscire il liquido va condotta solo con strumenti sterili, seguita da un’adeguata disinfezione e da una medicazione.

Una volta bucata, la pelle espone gli strati più interni e delicati al rischio di infezioni, con complicazioni che possono rivelarsi spiacevoli e pericolose.

Per le vesciche che contengono sangue e per quelle sotto le unghie il rischio è ancora più alto: il loro trattamento va lasciato esclusivamente a personale medico.

Se invece la vescica si rompe da sola lungo il sentiero, la priorità è applicare subito un disinfettante e bendare con garze sterili.

Le vesciche raccontano, in fondo, una cosa semplice: il piede e la scarpa devono imparare a conoscersi.

Scarpe della misura giusta, calze che lavorano per voi, un po’ di pazienza nelle prime uscite e la capacità di intervenire senza improvvisare sono il bagaglio più leggero, e più utile, che un camminatore possa portare con sé.

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