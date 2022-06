Trekking estivo: i consigli per camminare con il caldo

Stiamo andando verso l'estate, ecco alcuni importanti consigli per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi della bella stagione. Camminare sotto il sole è bello e rigenerante, ma bisogna adottare alcune importanti precauzioni.

Usare la crema solare

È importante utilizzare una lozione solare, che deve essere adeguata sia rispetto all’esposizione sia rispetto al tipo di epidermide.

Bigstock / Maridav

Il farmacista saprà darti le giuste informazionil, evita il fai da te, i raggi UV possono essere pericolosi anche nel lungo termine.

Evita di stare al sole nelle ore di punta tra le 10:00 e le 16:00 per ridurre al minimo le radiazioni, altrimenti riapplica la crema solare ogni due o tre ore.

> Ecco qualche consiglio per proteggersi dal sole

2. Bere acqua

Durante i mesi estivi, caldo e sudore possono farti correre il rischio di rimanere disidratato.

La carenza d’acqua è dannosa per il corpo, non solo perché può farti desiderare cibo quando non sei veramente affamato, ma anche perché la disidratazione può essere un autentico pericolo per la tua salute.

Bigstock Diego Cervo

Tieniti quindi sempre idratato. Lo sappiamo, è il consiglio che danno tutti, ma è importante ripeterlo una volta di più.

Bevi piccoli sorsi d’acqua durante la giornata e il tuo organismo ti ringrazierà.

> Scopri i rischi da disidratazione

3. Frullati sì ma con giudizio

I frullati sono un ottimo modo alimentarsi e idratarsi, ma occorre far estrema attenzione alla qualità degli ingredienti.

Un buon frullato dovrebbe essere preparato con frutta fresca e succo ed esclusivamente con yogurt magro.

Il segreto è quello di prepararsi il frullato da soli, andando al supermercato e scegliendo alimenti freschi e vari.

> Consigli sull’alimentazione e il trekking

4. Rilassati

Non costringerti a tour de force inutili.

Vai sempre al tuo passo, non cercare di strafare.

Ricorda che sei in vacanza, puoi anche prendertela più tranquillamente.

Non cerare di vedere tutto, magari riducendo il numero dei posti da visitare te li potrai godere di più.

Insomma, rilassati e goditi anche un po’ il piacere di far niente.

> Scopri come diventare un viaggiatore lento

5. Camminare al chiaro di luna

Anche se con alcune precauzioni legate all’aumento della temperatura, è importante continuare a muoversi anche nella stagione estiva.

Se hai deciso di fare escursioni, la montagna in alta quota è il posto migliore. Se invece se al livello del mare cammina solo al mattino presto.

Pino Loricato, trekking notturno (Ph Alessandro Franza, Guida GAE)

Di recente vanno di moda anche le escursioni al chiaro di luna.

Non farle da solo.

Senza la luce del giorno anche il trekking più semplice diventa pericoloso. Cerca in rete i gruppi che, sempre più frequentemente, organizzano in tutta Italia escursioni guidate notturne.

> In questo articolo qualche consiglio in più per camminare d’estate

6. Nuotare e camminare

Nuotare è una delle attività unanimemente riconosciute come tra le più benefiche per la salute mentale e fisica, quindi approfittane!

Lido Cala Lunga, Apulia Bigstock / tagstiles.com

Puoi anche abbinare una bella camminata a una nuotata, magari in uno dei tanti sentieri che si snodano sulle coste italiane.

Ricorda sempre di programmare il viaggio in modo da camminare nelle parti della giornata più fresche.

L’ideale è partire il mattino presto, per poi fermarsi in spiaggia durante le ore più calde e fare ritorno la sera non appena la temperatura si fa più fresca, magari facendosi ancora qualche bagno nelle calette lungo il percorso di ritorno.

> Scopri gli itinerari sulle isole italiane

> I trekking più suggestive per scoprire le coste della penisola