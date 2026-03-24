Trekking d’inizio primavera: 6 cose da sapere per camminare sicuri

Il passaggio dall’inverno alla primavera è un momento privilegiato per il trekking, ma richiede attenzione, preparazione e prudenza: ecco qualche consiglio per affrontare i sentieri in sicurezza, immergendosi nelle bellezze di questo cambio di stagione.

Come affrontare in sicurezza il trekking nel cambio di stagione

Il passaggio dall’inverno alla primavera è un periodo di grande fascino per chi ama il trekking.

La natura si risveglia, i boschi tornano a riempirsi di colori e i corsi d’acqua iniziano a scorrere più impetuosi con il disgelo.

Tuttavia, questa stagione rappresenta anche una fase delicata per chi cammina in montagna o sui sentieri collinari.

Le condizioni possono cambiare rapidamente: ciò che appare sicuro al mattino può trasformarsi in una sfida nel pomeriggio, e il terreno, spesso compromesso dal gelo e dal fango, richiede attenzione costante.

Per affrontare il trekking in questo periodo in sicurezza, è fondamentale conoscere i principali rischi e prepararsi con cura.

Ecco 6 consigli fondamentali per camminare in sicurezza a inizio primavera.

1 – Terreno instabile e neve residua

Uno dei pericoli più comuni durante il cambio di stagione è il terreno instabile. Il disgelo rende i sentieri scivolosi e fangosi, con tratti che possono nascondere buche, radici o pietre mobili.

Questo tipo di terreno richiede non solo attenzione ad ogni passo, ma anche un adeguato equipaggiamento.

Gli scarponi impermeabili con suola tecnica diventano fondamentali, così come i bastoncini da trekking che aiutano a distribuire il peso e a mantenere l’equilibrio su superfici irregolari.

In quota o nelle zone più ombreggiate possono ancora persistere lastroni di neve o ghiaccio, residui dell’inverno che spesso vengono sottovalutati.

Anche un piccolo tratto ghiacciato può diventare pericoloso se non si affronta con la giusta prudenza, ed è consigliabile valutare l’uso di ramponcini leggeri o dispositivi antiscivolo, soprattutto se si prevede di camminare su sentieri poco battuti.

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2 – Variazioni climatiche e abbigliamento a strati

Il clima nel periodo di transizione può essere estremamente variabile.

Le prime ore del mattino possono essere ancora gelide, con brina o neve residua sul terreno, mentre verso mezzogiorno o nel primo pomeriggio il sole primaverile fa salire rapidamente la temperatura.

Questo fenomeno richiede una strategia di abbigliamento a strati, che consenta di adattarsi facilmente.

La “tecnica a cipolla”, con strato base traspirante, pile leggero e guscio antivento o impermeabile, permette di regolare la temperatura corporea senza dover interrompere la camminata.

Ph: Gettyimages/Dmytro Sheremeta

Un accorgimento utile è portare anche un cambio leggero nello zaino: una maglia asciutta o un cappello possono fare la differenza nel caso di improvvisi cambi di meteo o di stanchezza.

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3 – Corsi d’acqua in piena e sicurezza nei guadi

Il disgelo comporta anche un aumento della portata di fiumi e ruscelli. Ciò rende i guadi più rischiosi rispetto all’inverno, quando l’acqua può essere più contenuta.

Attraversare un corso d’acqua senza punti di appoggio sicuri può trasformarsi in un pericolo reale.

In questa stagione è fondamentale evitare di guadare torrenti o ruscelli se non esistono ponti o passaggi sicuri e considerare eventuali deviazioni che riducano il rischio.

Ph: Gettyimages/Marti Rossello Garrido

Anche l’acqua fredda rappresenta un fattore di ipotermia se si viene bagnati, quindi è sempre consigliabile valutare attentamente la scelta del percorso e, in caso di dubbi, rinunciare o modificare l’itinerario.

4 – Pianificazione del percorso e scelta degli itinerari

La scelta del sentiero è determinante per garantire sicurezza e piacere dell’escursione.

In primavera è consigliabile prediligere itinerari a bassa o media quota, esposti al sole ma non troppo ripidi, in modo da ridurre il rischio legato al terreno scivoloso e alle zone ghiacciate.

Se si torna al trekking dopo la stagione invernale, è utile iniziare con escursioni brevi e semplici, per riabituare il corpo all’attività e valutare le proprie capacità di resistenza.

Consultare bollettini locali, mappe aggiornate e webcam dei rifugi permette di avere un quadro chiaro delle condizioni effettive dei sentieri, evitando sorprese che potrebbero compromettere la sicurezza.

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5 – Comportamento responsabile e prudenza

La sicurezza in montagna non dipende solo dall’equipaggiamento, ma anche dal comportamento personale.

È fondamentale comunicare a qualcuno il percorso che si intende affrontare, rispettare la segnaletica e saper interpretare i segnali del proprio corpo.

La stanchezza, unita a condizioni instabili del terreno, aumenta il rischio di incidenti.

Saper rinunciare a una vetta o a un tratto di sentiero, di fronte a condizioni avverse, non è una sconfitta: è una scelta consapevole che protegge la propria incolumità.

La prudenza, unita alla preparazione, permette di vivere l’escursione senza stress e con maggiore soddisfazione.

6 – Il fascino del trekking primaverile

Nonostante i rischi, il trekking in questa fase dell’anno offre esperienze uniche.

Camminare tra i primi fiori che sbocciano, osservare il ritorno della fauna e godere della luce calda e morbida della primavera crea un legame diretto con la natura in trasformazione.

Il cambiamento stagionale regala paesaggi che alternano neve e verde, cieli limpidi e valli in piena rinascita.

Vivere questi momenti con consapevolezza significa apprezzare la montagna in modo responsabile, imparando a riconoscere i segnali dell’ambiente e a rispettarne le dinamiche.

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