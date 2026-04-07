Capri spettacolare ad Aprile: passeggiata panoramica ad Anacapri

La primavera è arrivata e a Capri esplodono tutti i profumi della bella stagione : Anacapri è l'angolo più selvaggio dell'isola, un paradiso naturalistico che regala panorami unici e sentieri bellissimi

Capri ad Aprile, camminata vista mare ad Anacapri

Anacapri è la parte più alta dell’isola di Capri.

Il suo nome, di origine greca, rimanda proprio alla posizione elevata rispetto al versante di Capri paese.

In passato era collegata al porto di Marina Grande anche attraverso la Scala Fenicia, una lunga scalinata di 921 gradini ancora percorribile.

Rispetto alla Capri più affollata, Anacapri conserva un tessuto fatto di strade pedonali, piccole botteghe, piazze e itinerari storici verso i versanti interni dell’isola.

In primavera, da qui si possono raggiungere alcuni dei percorsi più noti dell’isola, tra cui il Monte Solaro e la zona di Cetrella.

L’itinerario: dal Passetiello verso Cetrella

L’itinerario del Passetiello è un antico tracciato di collegamento verso il Monte Solaro, utilizzato in passato da contadini e raccoglitori di legna.

La partenza si trova in località Due Golfi, poco sopra il centro di Capri, con salita lungo Via Torina.

Ph.: Gettyimages/Stock Photos 2000

Il percorso è segnalato, ma le stesse fonti lo descrivono come un itinerario in salita che richiede attenzione, abbigliamento adeguato e scarponcini o comunque calzature adatte.

Nel primo tratto si attraversano bosco e macchia mediterranea, poi il sentiero sale lungo il versante roccioso fino a raggiungere la parte alta dell’isola in direzione di Cetrella.

È un percorso da affrontare con prudenza, soprattutto se il fondo è scivoloso o se non si ha familiarità con i sentieri dell’isola.

Proprio per questo, è consigliabile a chi è meno esperto di muoversi con accompagnamento oppure di scegliere gli accessi più semplici al Monte Solaro da Anacapri.

Cetrella, tappa intermedia sul versante del Solaro

La zona di Cetrella è uno dei punti di riferimento più noti dei percorsi a piedi di questa parte di Capri.

Qui si trova la piccola chiesa di Santa Maria a Cetrella, inserita in un contesto appartato sul versante del Monte Solaro.

Cetrella è punto di passaggio o di arrivo di diversi itinerari, compresi il Passetiello e altri sentieri che scendono o risalgono dal lato di Anacapri.

Dopo il tratto più incassato del percorso, la conca di Cetrella regaa una bella vista, con vegetazione mediterranea, muri in pietra e sentieri che si diramano verso altri punti dell’isola.

È una sosta rilassante prima di decidere se proseguire verso la cima oppure rientrare lungo un tracciato più semplice.

L’ultimo tratto verso il Monte Solaro

Il Monte Solaro raggiunge i 589 metri ed è il punto più alto dell’isola di Capri.

Dalla cima si osservano i due versanti dell’isola, il golfo di Napoli e, nelle giornate più limpide, un tratto più ampio della costa campana.

Per arrivare in vetta esistono più possibilità: il sentiero da Anacapri, la prosecuzione dai percorsi di Cetrella e la seggiovia che parte da Piazza Vittoria.

Chi vuole limitare i passaggi più impegnativi può scegliere la salita da Anacapri, indicata dalle guide come il percorso più diretto e semplice per raggiungere la cima a piedi.

Il Passetiello, invece, ha un carattere più escursionistico e richiede maggiore attenzione.

In tutti i casi, prima di partire conviene verificare il meteo, usare scarpe adatte e tenere presente che su Capri i dislivelli si concentrano in spazi ridotti, con tratti di salita anche ripidi.

Informazioni utili

_Tutti gli itinerari di trekking che si possono percorrere in questa parte dell’isola

Gli aliscafi e i traghetti per Capri partono tutto l’anno da Napoli e Sorrento; nei mesi più caldi vengono attivate anche corse stagionali da altri porti della Campania e della Costiera Amalfitana.

Una volta arrivati a Marina Grande, Anacapri si raggiunge con autobus, taxi o a piedi.

Per chi programma un’escursione, è consigliabile partire presto, evitare le ore centrali nelle giornate più calde e scegliere il percorso in base alla propria esperienza.

Gli aliscafi e i traghetti per Capri partono da Napoli e Sorrento.

Da maggio a ottobre vengono attivate corse anche da Positano, Amalfi, Salerno ed Ischia.

Tutti gli orari dei traghetti si possono trovare in questa pagina

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Campania

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