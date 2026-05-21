Vipiteno in primavera: sentieri, borgo storico e castelli

Con la primavera, il comune più settentrionale d'Italia diventa una porta accessibile sulla montagna: percorsi nel bosco per famiglie, un borgo storico premiato e un castello medievale da attraversare. Un viaggio lento tra natura, cultura e sapori dell'Alto Adige.

Esiste un angolo d’Italia dove la primavera arriva con la calma tipica delle valli alpine, sfumando l’inverno in una stagione di passeggiate, scoperte e tradizioni.

È Vipiteno, la città più a nord del Paese, dove i sentieri nel bosco, un centro storico tra i meglio conservati dell’Alto Adige e gli appuntamenti gastronomici raccontano una montagna autentica e alla portata di chiunque.

Sentieri tematici, la natura raccontata passo dopo passo

A pochi minuti dalla città, i sentieri tematici offrono itinerari brevi ma densi di contenuti, pensati anche per un pubblico di famiglie.

A Campo di Trens il Sentiero delle Api si snoda per circa due chilometri e si percorre in un’ora.

Lungo il tracciato, pannelli informativi e installazioni interattive accompagnano alla scoperta dell’etologia delle api, delle tecniche di apicoltura e del loro ruolo fondamentale come impollinatori.

Foto: Freienfeld Bienenweg

Le stazioni gioco distribuite lungo il percorso rendono l’esperienza dinamica e accessibile anche ai più piccoli.

In Val di Vizze, con partenza dal parco giochi di San Giacomo, il Sentiero dei Funghi propone invece un itinerario di circa trenta minuti dedicato al riconoscimento delle principali specie, alla loro biologia e ai loro utilizzi.

Gli elementi scenografici in legno facilitano l’osservazione diretta e trasformano la passeggiata in un’esperienza divulgativa immersa nel bosco.

Un centro storico tra i Borghi più belli d’Italia

A queste esperienze si affianca uno dei centri storici meglio conservati dell’Alto Adige, inserito tra i Borghi più belli d’Italia.

Foto: Fabian Leitner

La Torre delle Dodici, costruita tra il 1468 e il 1472 sopra l’antica porta cittadina, resta ancora oggi il principale punto di riferimento urbano.

Con i suoi 46 metri di altezza segna il confine tra Città Vecchia e Città Nuova e, in passato, scandiva la vita della comunità con i rintocchi della campana.

Intorno si sviluppa un sistema di portici ed edifici storici che restituisce l’identità commerciale e culturale della città, segnata dall’incontro tra tradizione alpina e influenze mitteleuropee.

Castel Tasso, il Medioevo che si può attraversare

A pochi minuti dal centro, Castel Tasso (Reifenstein) aggiunge una dimensione ulteriore all’esperienza.

Citato per la prima volta tra l’XI e l’inizio del XII secolo e considerato uno dei castelli medievali meglio conservati dell’Alto Adige, è visitabile durante la stagione primaverile ed estiva, anche tramite visite guidate.

Foto: Patrick Schwienbacher Freienfeld

Il percorso consente di accedere ad ambienti originali come la cucina, le stube storiche, la sala verde affrescata e le aree difensive, offrendo una lettura concreta della vita all’interno di una fortezza alpina.

Sapori e tradizione: la Festa dei Krapfen

La primavera coincide anche con il ritorno degli appuntamenti legati alla produzione locale e alla tradizione gastronomica.

Sabato 9 maggio 2026 Vipiteno ospita la prima edizione della Festa dei Krapfen, in programma in Piazza Città dalle 9:00 alle 17:00.

Foto Patrick Schwienbacher Freienfeld

Una giornata dedicata a uno dei dolci simbolo dell’Alto Adige, con preparazioni dal vivo a cura delle contadine locali, altre specialità tipiche e accompagnamento musicale nel cuore del centro storico.

Vipiteno accompagna così il passaggio dall’inverno alla bella stagione con una proposta articolata e coerente: percorsi tematici accessibili, un patrimonio storico pienamente fruibile e un’autenticità che trova espressione tanto negli eventi quanto nella cucina di valle.

Una destinazione che invita a rallentare, dove ogni cammino diventa un modo per leggere il legame profondo tra paesaggio, cultura e comunità.

_ Tutte le informazioni utili sul sito turistico di Vipiteno

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