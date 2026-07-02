Valtellina d’estate: trekking di coppia tra cascate, laghi e albe in quota

Da Madesimo a Bormio, passando per Valmalenco e Bassa Valtellina: passeggiate romantiche, aperitivi al tramonto e notti in rifugio per vivere la montagna a due

In Valtellina il sentiero diventa parte della storia di coppia

C’è un modo diverso di attraversare la montagna: farlo in due, lasciando che il percorso stesso diventi parte di un racconto condiviso.

La Valtellina è un’ottima destinazione per vivere l’outdoor in coppia, ideale per trasformare il trekking in un’esperienza ad alto tasso di romanticismo.

Scenari alpini, giornate luminose e pause immerse nella natura creano l’atmosfera per celebrare la complicità dello stare insieme.

Ogni proposta può trasformarsi nella tappa di un viaggio tra le montagne, dalla Valle Spluga all’Alta Valtellina, per rafforzare il legame passo dopo passo.

A Madesimo, due cascate per un bacio

La prima passeggiata si svolge in Valle Spluga, nella parte nordoccidentale della provincia di Sondrio, e porta alla cascata del Groppera, raggiungibile con una breve camminata di pochi minuti dal centro di Madesimo.

Da Piazza Bertacchi, dopo un centinaio di metri, si imbocca Via Groppera e si segue il corso del torrente omonimo fino ai piedi del salto.

È un punto particolarmente fotogenico in ogni stagione: un salto nella roccia di circa 50 metri che d’inverno gela quasi completamente, trasformandosi in un monumento di ghiaccio.

Walk&Vibes bassa Valtellina – Foto APF Valtellina

La vicinanza al centro e l’accesso facile ne fanno la meta di un attimo d’emozione.

La seconda escursione parte da Isola, frazione di Madesimo a circa 1.268 metri: attraversa i prati sopra il piccolo borgo fino a Ca’ Raseri, per poi proseguire su una comoda sterrata lungo il torrente Febbraro fino alla cascata, in parte nascosta in un rigoglioso bosco di abeti.

È un itinerario punteggiato dai caratteristici “carden”, le antiche costruzioni rurali: lo scenario ideale per una camminata lenta a due, tra acqua, boschi e silenzio.

Chi vuole spingersi oltre può trasformare la gita in un trekking d’alta quota: il sentiero prosegue lungo il torrente alimentato dai laghi alpini e dalla Cascata della Val Febbraro e culmina al Passo Baldiscio (2.350 metri), tra il Lago Grande e il Laghetto del Mot, al confine con la Val Mesolcina svizzera.

Da segnalare una novità: dall’estate scorsa ha aperto ufficialmente il Rifugio Baldiscio, nuovo punto di riferimento lungo i sentieri che dalla Val Febbraro portano al confine svizzero. Maggiori informazioni: Madesimo.eu

Aperitivo al tramonto ed esperienze guidate in Bassa Valtellina

In bassa Valtellina si organizzano una serie di esperienze guidate, attività leggere e conviviali, pensate per scoprire il territorio e trasformare una semplice uscita in un momento da ricordare.

La rassegna si chiama Walks & Vibes e prevede diverse possibilità, come la colazione dal pastore all’Alpe Culino, la degustazione in rifugio nella Valle del Bitto di Gerola, il picnic vista lago al Monte Bassetta e il suggestivo aperitivo al tramonto sulla Colmen di Dazio.

Walk&Vibes bassa Valtellina – Foto APF Valtellina

Si parte da Dazio per una camminata guidata sulla Colmen, piccola montagna affacciata sul fondovalle, fino a raggiungere un punto con vista aperta sulla valle, quando i profili delle montagne diventano più morbidi e il passo rallenta naturalmente.

In cima si trova il Rifugio La Casermetta, luogo rustico nato dal recupero di una vecchia caserma e oggi diventato un piccolo rifugio dal fascino autentico.

Qui la proposta culmina con prodotti tipici locali, da gustare al tramonto.

Maggiori informazioni: Walks & Vibes (prossime date: 10/07, 24/07, 07/08, 21/08).

Escursioni tra lago e alta montagna per vedere l’alba in Valmalenco

Risalendo la Valmalenco ci sono alcune proposte per raggiungere una vetta e vedere l’alba dopo aver dormito in rifugio.

Due escursioni in particolare funzionano al meglio se ci si ferma una notte in quota, così da essere già nel punto panoramico la mattina presto.

Il primo trekking porta al Lago Palù, raggiungibile salendo da San Giuseppe lungo un sentiero nel bosco di circa un’ora e mezza, oppure con una variante più tranquilla che passa da Paluetto e Barchetto.

Lago Palù in Valmalenco – Foto APF Valtellina

L’ideale è dormire al Rifugio Palù, che dispone di alcune camere matrimoniali vista lago, per trovarsi a pochi minuti dal lago prima dell’alba.

In estate è possibile prendere gli impianti di risalita da Chiesa in Valmalenco e, raggiunta l’Alpe Palù, arrivare al lago con una breve passeggiata. Maggiori informazioni: Trekking al Lago Palù.

Il secondo trekking si svolge nella zona di Campo Moro, sopra Lanzada, e porta al Rifugio Zoia.

Dormire al rifugio permette di uscire direttamente all’alba senza spostamenti: qui il sole illumina le vette del Bernina e il ghiacciaio del Fellaria, con un colpo d’occhio scenografico rispetto al lago.

La strada da Lanzada verso Campo Moro è chiusa al traffico privato e per raggiungere la zona è stato attivato un servizio navetta nei periodi di apertura stagionale.

Maggiori informazioni: Shuttle bus Valmalenco-Bernina Campo Moro.

Due passeggiate da condividere nel comprensorio di Bormio

Nel comprensorio di Bormio, in un angolo del Parco Nazionale dello Stelvio dove regnano pace e silenzio, si trova il Lago della Manzina, a 2.790 metri.

Questo lago alpino, raccolto e quasi nascosto, conserva un’atmosfera intima e selvaggia, lontana dagli itinerari più frequentati.

Il sentiero attraversa ambienti diversi e suggestivi, fino a quando il lago appare quasi all’improvviso. La salita dura circa due ore e mezza per un dislivello di oltre 600 metri. Maggiori informazioni: Lago della Manzina.

Lago della Manzina – Foto APF Valtellina

Sempre nel Parco Nazionale dello Stelvio, sul versante meridionale del Monte Reit, il Parco dei Bagni di Bormio con la Fonte Pliniana è il luogo ideale per una passeggiata tranquilla.

Immersi nella vegetazione alpina di pini, larici, abeti, pini cembri, mughi ed erica, la passeggiata segue sentieri e ponticelli in legno dove il tempo sembra rallentare.

Legato da secoli alla tradizione termale di Bormio e alle storiche passeggiate degli ospiti dei Bagni Vecchi e Bagni Nuovi, questo angolo di natura richiama benessere e relax.

Facilmente accessibile anche a chi non è un escursionista esperto, è il luogo ideale per una sosta mano nella mano prima di raggiungere le terme. Maggiori informazioni: Parco dei Bagni di Bormio.

_ Per maggiori informazioni sul territorio: www.valtellina.it

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