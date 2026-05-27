Trekking nel Sud Sardegna: consigli per i turisti a Cagliari

La Sardegna è una delle mete predilette dagli amanti della natura per le sue coste spettacolari e l’entroterra ancora in parte intatto. In particolare, il sud dell’isola offre a chi pratica trekking un mix perfetto di sentieri costieri, piccoli borghi, rilievi solitari e siti dal fascino ancestrale.

Cagliari è senza dubbio il punto di partenza più strategico per andare alla scoperta delle meraviglie nascoste tra spiagge candide e antichi cammini minerari.

Qui il viaggio non si esaurisce nel percorso, ma si arricchisce nell’incontro continuo tra storia, mare cristallino e profumi di macchia mediterranea.

Il Cammino Minerario di Santa Barbara

Tra i trekking più affascinanti e ricchi di storia del sud Sardegna, il Cammino Minerario di Santa Barbara rappresenta un’esperienza unica.

Si snoda per circa 500 chilometri attraverso il cuore delle antiche terre minerarie dell’Iglesiente e del Sulcis, collegando musei, villaggi minerari ormai abbandonati e chiese dalla pietra dorata.

Promontorio Pan di Zucchero – Foto Getty Images

Questo percorso unisce la passione per il trekking a un viaggio slow nella memoria collettiva dell’isola, tra paesaggi lunari, macchia mediterranea e suggestivi passaggi sulle alture che degradano verso il mare.

Anche chi non si sente pronto ad affrontare tutte le tappe può decidere di percorrerne solo una parte, puntando su tratti particolarmente panoramici come quello che da Nebida conduce a Masua, attraversando il promontorio con vista sul Pan di Zucchero, uno dei simboli naturali della Sardegna meridionale.

Capo Spartivento: dove la natura regna sovrana

Chi desidera un’esperienza intensa ma meno impegnativa, può dedicarsi ai sentieri nei dintorni di Capo Spartivento.

Questa zona, ancora oggi appartata e avvolta dal caratteristico profumo di lentisco e ginepro, offre diversi itinerari che permettono di immergersi nelle atmosfere selvagge tipiche della zona sud-occidentale dell’isola.

Partendo dal faro di Capo Spartivento, uno dei più scenografici del Mediterraneo, è possibile seguire sentieri che si affacciano su scogliere a picco sul mare e conducono a calette nascoste, bastioni granitici e piccoli boschi di lecci.

La bellezza qui sta anche nella solitudine: in primavera e in autunno il numero di visitatori diminuisce, e ci si ritrova spesso immersi in un silenzio interrotto solo dal vento e dalle onde.

Da non perdere, alla fine dell’escursione, una sosta sulle falesie per ammirare il tramonto che incendia il mare, uno spettacolo che rimane impresso nella memoria molto più di una semplice fotografia.

Da Chia alle sue spiagge: trekking tra dune e mare

Un’altra area dal fascino inconfondibile è quella delle Spiagge di Chia, rinomata per i suoi arenili bianchissimi e le acque limpide dalle sfumature turchesi.

Qui fare trekking assume un significato diverso: si cammina lungo sentieri che ondeggiano tra morbide dune sabbiose e promontori con la macchia in fiore, per poi scendere verso insenature da cartolina come Cala Cipolla e Su Giudeu.

Spiagge di Chia – Foto Getty Images

Il periodo ideale è la tarda primavera, quando il clima è già mite e il paesaggio si accende di colori, ma senza la folla estiva.

L’itinerario che collega le diverse cale è accessibile a chiunque abbia una minima esperienza di escursionismo, e permette di assaporare la varietà degli ambienti costieri della Sardegna meridionale.

Non è raro incontrare fenicotteri rosa nelle lagune alle spalle delle spiagge, oppure fermarsi per un pic-nic con vista sulle torri costiere, testimoni delle antiche incursioni saracene.

ome organizzare al meglio il viaggio

Per godersi davvero questi percorsi, la chiave è la libertà di movimento.

Le distanze tra Cagliari e le principali zone di trekking sono contenute, ma spesso i sentieri partono da punti poco serviti dai mezzi pubblici, soprattutto se ci si sposta tra calette, promontori e piccoli borghi interni.

Proprio per questo, organizzare un viaggio affidandosi al noleggio auto all’aeroporto di Cagliari consente di raggiungere in autonomia non solo i principali trail segnalati, ma anche quelle aree più remote e suggestive che sfuggono ai circuiti turistici classici.

In pochi minuti si esce dal perimetro cittadino per immergersi nel verde e nella quiete dell’entroterra, scegliendo di volta in volta come combinare una giornata di escursioni con un bagno rigenerante in qualche spiaggia fuori mano.

Avere un’auto a disposizione restituisce la libertà di pianificare percorsi personalizzati, alternando cammini giornalieri a soste in agriturismo o degustazioni in cantina per completare l’esperienza sensoriale della Sardegna più autentica.

Atmosfere mediterranee fuori stagione

Uno dei grandi vantaggi del sud Sardegna è la possibilità di vivere la natura in ogni periodo dell’anno.

La primavera, soprattutto tra aprile e giugno, offre il clima perfetto per camminare senza soffrire il caldo torrido, con le campagne rivestite di fioriture e i sentieri praticamente deserti.

Anche settembre e ottobre sono mesi ideali: il mare resta caldo, i colori del paesaggio iniziano a virare su tonalità più intense e l’atmosfera diventa rilassata.

In questi periodi le esperienze di trekking vengono vissute senza fretta, tra scorci panoramici e incontri con produttori locali che rendono il viaggio unico anche dal punto di vista gastronomico e culturale.

Il sud Sardegna come viaggio dentro la bellezza

Trekking nel sud Sardegna significa molto più che percorrere sentieri: è un modo autentico di aprire una finestra sulla storia, sulla cultura e sull’identità di un’isola ancora poco conosciuta nelle sue sfumature interne.

Dalle miniere dell’Iglesiente alle spiagge di Chia, fino ai promontori silenziosi di Capo Spartivento, ogni itinerario si trasforma in un’esperienza ricca di emozioni e sorprese, soprattutto per chi ha scelto di affidarsi alla libertà del movimento tra una camminata e l’altra.

Scoprire questa terra a ritmo lento, lasciandosi guidare dal paesaggio e dai suoi sentieri nascosti, regala ricordi autentici: un viaggio che resta nel cuore molto dopo il ritorno.

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