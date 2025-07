Etna, vino e natura: un’escursione a passo lento tra crateri e sapori tipici

C’è un modo per conoscere davvero l’Etna, ed è quello che passa dai suoi sentieri lavici e finisce con un buon calice di vino tra le mani. Parliamo di un’escursione che unisce natura, geologia, cultura e gusto, e che attraverso questi elementi permettere di conoscere il maestoso vulcano (il più alto di Europa tra i vulcani attivi!) da vicino.

Un tour pensato per chi ama camminare ma anche fermarsi ad ascoltare, assaggiare, imparare. Perché esistono luoghi che non si possono davvero conoscere se non a piedi, impiegando tutti i sensi, gusto compreso: il Monte Etna rappresenta sicuramente uno di questi.

L’escursione-wine tasting organizzata da MrExcursions offre a ogni partecipante un’esperienza completa, che unisce un trekking leggero all’esplorazione di una grotta lavica, per terminare poi la giornata con un pranzo tipico e soprattutto con la degustazione di vini Etna DOC (vere e proprie eccellenze del nostro patrimonio vitivinicolo) in una cantina locale.

Un modo diverso, autentico e profondo di vivere l’Etna, pensato per chi ama l’escursionismo e la montagna, ma anche i sapori del territorio. Un’occasione da non perdere!

Crateri spenti, boschi secolari e paesaggi lunari

La giornata comincia con un’escursione guidata sul versante nord dell’Etna, in un’area che custodisce alcuni dei paesaggi più suggestivi del vulcano.

Si procede camminando tra crateri inattivi, colate laviche ormai spente e antichissimi boschi di pini e betulle, lungo sentieri immersi nel sottobosco, dove il verde della vegetazione pioniera si mescola al nero profondo delle rocce laviche.

Il percorso – di circa un’ora e mezza e di facile percorrenza, adatto anche a chi non è particolarmente allenato – conduce fino a una spettacolare bottoniera formata da sette crateri laterali, risalenti a un’eruzione avvenuta nel 1865 a.C. Da qui, il panorama si apre allo sguardo con scorci mozzafiato sulla valle sottostante.

Nel corso della passeggiata, la guida ambientale che conduce l’escursione – esperta conoscitrice del territorio – condivide con il gruppo racconti, leggende e spiegazioni scientifiche riguardo la geologia e l’attività del vulcano, trasformando il trekking in un’esperienza ancora più immersiva.

L’aria sottile, i profumi del bosco e il silenzio circostante fanno da cornice a questo viaggio emozionante.

L’esplorazione di una grotta lavica

Tra i momenti più affascinanti del tour c’è sicuramente la visita a un tunnel di scorrimento lavico, conosciuto anche come “grotta lavica”: una cavità naturale originatasi a seguito dello scorrimento – e del successivo raffreddamento – del magma.

Con casco e torcia forniti dall’organizzazione, si esplora in sicurezza questa particolare grotta, situata nei pressi di Piano Provenzana (quota 1800 m.s.l.m. circa), osservando così da vicino le stratificazioni rocciose, le particolari geometrie sotterranee e i segni lasciati dal passaggio incandescente della lava.

È una breve ma intensa incursione nel cuore pulsante dell’Etna, che trasforma la passeggiata in una piccola avventura vulcanologica adatta a tutti, anche a chi è alla sua prima esperienza di trekking. L’unico requisito richiesto è la voglia di lasciarsi sorprendere e affascinare!

Vino e vulcano: un legame da scoprire e assaporare

Dopo il trekking, il cammino continua… ma tra i sapori! La seconda parte dell’escursione organizzata si svolge in una cantina locale immersa nei vigneti etnei. Qui ci si rilassa con una degustazione guidata di vini Etna DOC, accompagnata da un pranzo a base di piatti tipici siciliani.

Un’occasione unica per scoprire i vitigni autoctoni dell’Etna, come il Nerello Mascalese, il Catarratto e il Carricante, che crescono sui suoli vulcanici dando vita a vini intensi, dal carattere deciso e fortemente identitari.

Vini che rappresentano vere e proprie eccellenze del territorio, e che raccontano ancora oggi di tradizioni antiche e saperi ancestrali: la viticoltura sull’Etna si pratica infatti da millenni e scoprirne i segreti dopo aver camminato tra i fianchi e i dolci declivi del vulcano rende l’esperienza ancora più coinvolgente.

Il suolo vulcanico, a prima vista aspro e ostile, si rivela ricco di sostanze minerali preziose, che rendono i vini prodotti in questo angolo di Italia estremamente strutturati, profumati e unici.

Etna wine tour: informazioni pratiche

Il wine tour sull’Etna è pensato per escursionisti di ogni livello. Non richiede attrezzature particolari né preparazione tecnica: basta avere una buona abitudine al cammino.

Ogni momento della giornata è calibrato con equilibrio tra attività, scoperta e convivialità, secondo una formula che lascia tanto spazio alla natura e al contempo permette di scoprire il territorio e le sue tradizioni adottando un punto di vista differente, più profondo e quasi intimo.

Le guide sanno adattare i ritmi del gruppo e rendere l’esperienza piacevole per tutti, in un’atmosfera rilassata, appagante e, non da ultimo, divertente.

Per quanto riguarda le informazioni pratiche, la durata del tour è di 6 ore circa. Il costo è di 119€ a persona, con tariffe ridotte di 69€ per i bambini e di 55€ per chi sceglie l’escursione senza pranzo. Il tour viene condotto in italiano e in inglese.

La partenza, al mattino, è fissata da Taormina, Giardini Naxos o dintorni, ma è possibile scegliere un punto di ritrovo più comodo (anche da Catania) previo accordo con gli organizzatori.

Il prezzo totale include:

Prelievo da parte degli organizzatori presso la struttura ospitante

Accompagnamento da parte di una guida escursionistica certificata

Noleggio di attrezzatura tecnica: bastoncini da trekking, casco e torcia per l’esplorazione della grotta lavica

Trasferimento verso la cantina

Degustazione di vini Etna DOC e prodotti tipici locali

Pranzo e visita della cantina

Un’esperienza autentica e accessibile a tutti

Se dopo aver letto il nostro resoconto la voglia di visitare l’Etna e di vedere dal vivo la bellezza dei suoi incredibili paesaggi comincia a stuzzicarvi, l’escursione organizzata dal team di MrExcursions rappresenta sicuramente il mezzo migliore per approcciarsi al vulcano e per scoprirne i sentieri (e gli angoli più belli) in sicurezza e in modo originale.

Consigliamo questo tour perché concilia perfettamente l’escursionismo e la scoperta culturale ed enogastronomica, in uno dei contesti naturali più affascinanti d’Italia.

Il tour unisce natura, avventura e sapori in una formula che lascia il segno ed è davvero adatta a tutti: famiglie, gruppi di amici, coppie avventurose, esploratori solitari o semplici curiosi.

E chissà, magari anche voi – come tanti altri prima – finirete per lasciarci un pezzetto di cuore.

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi trekking in Sicilia

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram