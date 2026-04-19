Trekking sui Nebrodi: i sentieri storici di San Piero Patti

Tra ulivi, castagneti e antichi campi di battaglia normanni, San Piero Patti offre una rete di percorsi CAI poco conosciuti, con panorami sulle Isole Eolie. Una destinazione ancora lontana dal turismo di massa, tutta da scoprire

Ci sono luoghi che conservano ancora la capacità di sorprendere e San Piero Patti, piccolo centro dei Nebrodi in provincia di Messina, è uno di questi.

Immerso in un paesaggio che alterna macchia mediterranea, uliveti, castagneti e querce, il territorio ospita una rete di sentieri escursionistici CAI che pochi conoscono e che vale davvero la pena percorrere.

Qui, il trekking si intreccia con la storia normanna, le tradizioni dei pastori e le rotte dei mulattieri, lungo tracciati che portano fino a quote da cui lo sguardo raggiunge le isole Eolie.

Il percorso mistico Pietra Altare (CAI 242)

Il sentiero più evocativo del territorio parte dalla località Nocera Mastro in direzione Sambuco.

Fin dai primi passi, il percorso attraversa un paesaggio ricco: uliveti, agrumeti, noccioleti, castagneti e diverse varietà di querce si alternano lungo il tracciato, creando un ambiente che cambia continuamente.

_ Dove i Normanni affrontarono gli Arabi: il sentiero attraversa le zone storicamente conosciute come “Vinciguerra” e “Valle Sacra”: furono i campi dell’ultimo scontro tra le truppe normanne guidate dal conte Ruggero d’Altavilla e gli Arabi.

Una storia che il territorio porta scritta nel paesaggio, nei nomi delle contrade, nel silenzio che accompagna certi tratti del percorso.

Il punto più alto del tracciato si raggiunge a 937 metri di altitudine, dove si trova la “Pietra Altare”: secondo la tradizione, questo antico altare in pietra venne eretto per commemorare i soldati caduti in quella battaglia.

Il panorama che si apre da lì, che spazia dal Golfo di Patti, a Capo Milazzo e fino alle Isole Eolie, vale da solo l’intera salita.

_ Rapaci, ruderi e una sorgente: lungo il cammino, costeggiando le “rocche del Malopasso”, è possibile osservare rapaci diurni come poiane e gheppi, e notturni come gufi, civette, barbagianni e assioli.

Durante le migrazioni, l’area ospita anche falchi pellegrini e corvi imperiali.

Il sentiero è punteggiato da ruderi in pietra a secco, che fungevano da antichi rifugi invernali dei pastori, e offre la possibilità di rinfrescarsi presso una sorgente d’acqua.

Per il rientro si può tornare sui propri passi oppure scegliere tra diverse varianti: il sentiero 242 A attraverso la contrada Sambuco fino a Santa Lucia, il 242 B verso Fondachello, il 242 C verso Rammondino alto e il 242 D fino alla Fontana Castagnero.

Il Percorso dell’Acqua (CAI 243)

Il secondo grande itinerario parte dal centro del paese, presso l’ufficio turistico di via Roma, e risale la vallata del torrente Timeto fino alla località Garì.

Il percorso si compone di due tratti distinti, ciascuno con una propria identità storica.

_ Il Sentiero del cuore: il primo tratto segue un’antica mulattiera comunale in direzione della contrada Fiumara.

Secoli fa, i viandanti incontravano lungo questa via una stele dedicata a San Valentino, allora sconosciuto nel territorio e la cui devozione, mediata dalla lingua locale, si trasformò nel tempo nel culto di “San Fantino” o “San Fantì”.

Su questa stessa via operavano un’antica conceria e un mulino ad acqua, testimonianze di un’economia locale che il territorio conserva ancora nella memoria dei toponimi.

_ Il Sentiero dei burdunari: il secondo tratto va da Spaditta a Garì, toccando Vallone Menta, Fontana Ruveto e Lacuniere.

Fino agli anni Sessanta del Novecento, questa era la via principale dei “burdonari”: i trasportatori che guidavano lunghe carovane di muli carichi di grano, fieno, nocciole e altri prodotti agricoli.

Un commercio lento, misurato sul passo degli animali, che ha lasciato tracce profonde nel paesaggio e nella toponomastica locale.

Anche questo itinerario offre numerose varianti di rientro — 243 A, B, C e D — che permettono di collegarsi ad altri tracciati comunali o al Sentiero Italia.

Una rete tutta da esplorare

La rete escursionistica di San Piero Patti non si esaurisce con questi due percorsi.

Il territorio offre anche il Percorso delle regie trazzere San Piero Polverello (sentiero 241), il Sentiero Panoramico dei Nebrodi (244) e il Percorso delle Ciavole (256): un sistema di tracciati che copre il territorio in modo capillare e che merita di essere esplorato con calma.

Prima di partire

Per affrontare questi percorsi è consigliabile indossare scarpe da trekking adeguate e vestirsi a strati.

. Nello zaino non devono mancare acqua in abbondanza, crema solare e un cappellino per le ore di maggiore esposizione.

I Nebrodi sono ancora uno di quei territori dove il silenzio non è assenza, ma presenza.

San Piero Patti offre sentieri che raccontano strati di storia normanna, pastorale e contadina, senza nulla di artificiale.

È il tipo di luogo che il turismo lento sa riconoscere e valorizzare, e che il passare delle stagioni continua a rinnovare in modo discreto.

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