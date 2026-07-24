In Sicilia esiste un itinerario nascosto tra pozzi millenari

A Licata, tra contrade rurali e montagna calcarea, un progetto di censimento riporta alla luce pozzi e cisterne scavati a mano nei secoli. Un itinerario a piedi che attraversa archeologia, geologia e antropologia, dalla Grangela pre-ellenistica ai resti dell'antica Finziade, fino a un Food Camp dove la storia si assaggia.

Quando l’acqua era il centro del mondo

Nel territorio agrigentino, dove la terra incontra il mare e la storia millenaria della Sicilia si respira in ogni contrada rurale, è nata un’iniziativa di valore culturale e ambientale: il censimento e la valorizzazione dei pozzi antichi di Licata.

Il progetto è promosso da Tony Rocchetta attraverso la sua realtà Quintessenza e si pone l’obiettivo di salvare dall’oblio un patrimonio architettonico e antropologico fondamentale per la storia locale.

In un’epoca segnata da sfide climatiche e da una cronica siccità che affligge l’isola, guardare al modo in cui i nostri antenati gestivano la risorsa idrica non è solo un atto di nostalgia, ma una vera lezione di sostenibilità.

L’acqua come orizzonte di vita

Per secoli, nelle campagne di Licata e del profondo sud siciliano, l’acqua è stata la risorsa più preziosa, custodita e gestita con un’ingegneria rurale affinata generazione dopo generazione.

Prima dell’avvento dei moderni acquedotti, l’approvvigionamento idrico per le famiglie, gli animali e l’agricoltura dipendeva interamente dai pozzi e dalle cisterne.

Costruiti in pietra locale, scavati a mano con immani fatiche nel grembo della terra, questi pozzi non erano semplici infrastrutture funzionali: erano il vero centro di gravità della vita contadina.

Attorno al pozzo ci si abbeverava, si lavavano i panni, si scambiavano notizie e si stringevano accordi. Erano, di fatto, monumenti silenziosi della civiltà rurale.

Il progetto Quintessenza

Tony Rocchetta è già noto nel territorio per il suo impegno nella tutela della biodiversità agricola e delle tradizioni contadine, basti pensare al lavoro fatto sulla celebre Fava Cottoia o su altri ecotipi locali.

Con Quintessenza ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e recupero che si articola in tre passaggi chiave.

Il primo è la mappatura e il censimento: molti pozzi si trovano oggi in terreni privati o in aree di campagna abbandonate, coperti da rovi, parzialmente crollati o dimenticati, e il primo passo è individuarli e catalogarli.

Segue la documentazione fotografica e storica, che significa fotografare lo stato attuale delle strutture e raccogliere le testimonianze orali degli anziani agricoltori per tramandarne i nomi, spesso legati alle contrade o alle antiche famiglie proprietarie.

Infine la sensibilizzazione e la tutela, per evitare che queste strutture in pietra vengano distrutte dall’incuria o dall’espansione edilizia: l’obiettivo è far comprendere ai proprietari terrieri e alle istituzioni che un pozzo antico è un reperto storico, non un ostacolo.

Ingegneria e bellezza sotto terra

Dal punto di vista architettonico, i pozzi antichi del territorio licatese presentano caratteristiche affascinanti.

Spesso mostrano una vera, il parapetto esterno, costruita in blocchi di pietra intagliati a mano, e una struttura ipogea a campana o a cilindro, rivestita per garantire l’impermeabilità e preservare la freschezza e la purezza dell’acqua.

Alcuni di essi conservano ancora i segni profondi lasciati dalle corde usate per secoli per calare i secchi, solchi che raccontano la fatica quotidiana di uomini e donne.

Perché il progetto conta oggi

Il lavoro portato avanti da Rocchetta e Quintessenza va ben oltre la semplice archeologia rurale e ha implicazioni profondamente contemporanee.

Mentre la Sicilia affronta emergenze idriche sempre più gravi, i pozzi antichi ricordano l’importanza del rispetto per l’acqua e della sua conservazione: erano l’emblema di un’epoca in cui nessuna goccia veniva sprecata.

C’è poi la dimensione del turismo esperienziale e lento.

Un circuito dei pozzi antichi potrebbe arricchire l’offerta del turismo relazionale e rurale di Licata, perché camminare tra le contrade alla scoperta di queste strutture significa offrire ai visitatori un viaggio autentico nella Sicilia profonda.

Resta infine il tema dell’identità culturale: un popolo che non conosce le radici della propria sopravvivenza perde la propria identità, e salvare i pozzi significa onorare il sudore e la resilienza dei padri.

Il cammino, tappa dopo tappa

Tra emozioni autentiche, scenari di straordinaria bellezza e racconti capaci di toccare l’anima, i partecipanti possono immergersi in un patrimonio che unisce natura, archeologia, geologia, antropologia e cultura.

Un cammino che permette di leggere il territorio come un grande libro a cielo aperto, dove ogni vicolo, ogni roccia e ogni sorgente custodiscono frammenti di civiltà antiche.

La partenza dalla Grangela, straordinaria opera idraulica di epoca pre-ellenistica romana, apre le porte a una riflessione sull’ingegno umano e sulla capacità delle antiche popolazioni di dialogare con l’ambiente.

Qui l’acqua non era soltanto una risorsa: era vita, conoscenza, organizzazione sociale, tecnologia.

Attraverso sistemi idraulici sorprendenti, i popoli del passato hanno lasciato testimonianze tangibili della loro capacità di osservare, comprendere e rispettare la natura.

Il percorso prosegue lungo i suggestivi vicoli del centro storico, autentici scrigni di memoria, fino ai resti dell’antica Finziade, ultima colonia greca fondata nel 282 a.C., oggi al centro di importanti ricerche archeologiche grazie al Finziade Project.

Luoghi che raccontano incontri tra popoli, scambi culturali e la continua evoluzione della civiltà mediterranea.

La montagna, il Pozzo Donna e l’ipogeo

Protagonista silenziosa e maestosa dell’intero itinerario è la montagna calcarea che domina Licata, una straordinaria testimonianza della storia geologica del territorio.

Formatasi attraverso milioni di anni di trasformazioni naturali, custodisce al proprio interno siti di eccezionale valore scientifico e culturale.

Tra questi emerge il Pozzo Donna, luogo avvolto da fascino e mistero, immerso nella vegetazione spontanea e circondato da racconti popolari che si intrecciano con la memoria collettiva.

Un luogo in cui la natura e il mito sembrano ancora dialogare.

Di grande interesse anche l’Ipogeo Stagnone Pontillo, opera unica nel panorama siciliano, che conserva testimonianze risalenti all’Età del Bronzo e rappresenta una preziosa finestra sulle comunità che hanno abitato questo territorio migliaia di anni fa.

Un patrimonio che continua a offrire nuove chiavi di lettura agli studiosi e nuove emozioni a chi lo visita.

Dove il sapere diventa sapore

L’itinerario si conclude presso il Pozzo Gradiglia, oggi Food Camp, esempio virtuoso di come storia, agricoltura, cultura ed enogastronomia possano convivere armoniosamente.

Qui, attraverso la degustazione di pane, erbe aromatiche, ortaggi e prodotti del territorio, si vive un’esperienza che racconta l’essenza più autentica della Sicilia: una terra dove il sapere si trasforma in sapore e dove la tradizione continua a nutrire il presente.

L’iniziativa dei pozzi antichi di Licata è un invito aperto a cittadini, istituzioni e appassionati di storia locale.

Rocchetta dimostra che il recupero del territorio non passa solo dalle grandi opere, ma anche e soprattutto dalla cura di quei piccoli gioielli di pietra che per secoli hanno dissetato la terra siciliana.

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