Isola d’Elba, l’autunno è la stagione ideale per scoprirla a piedi

Da settembre a metà ottobre l'isola cambia passo: quattro trekking sulla Via dell'Essenza tra lecci, lentischi e rosmarini, un anello in e-bike sulla Costa dei Gabbiani, la Elba Legend Run sul Monte Calamita e la Festa dell'Uva di Capoliveri

A settembre l’Isola d’Elba cambia ritmo.

Con le temperature miti, i colori dell’autunno e un’atmosfera più raccolta, l’isola diventa un terreno ideale per chi vuole vivere la natura senza la pressione dell’alta stagione, tra sentieri panoramici, borghi storici e paesaggi che raccontano l’identità del territorio.

Capoliveri Foto Roberto Ridi / DAG Communication

A dare forma a questa stagione è il calendario di appuntamenti autunnali che accompagna visitatori e appassionati attraverso itinerari lungo la Via dell’Essenza, escursioni in e-bike tra mare e miniere, esperienze dedicate ai sapori locali.

Tra queste meritano una menzione speciale il Trekking del Gusto, la tradizionale Festa dell’Uva di Capoliveri e la Elba Legend Run, manifestazione di trail running che porta gli atleti sui sentieri del versante orientale dell’isola.

La Via dell’Essenza: lecci, lentischi e rosmarini

La Via dell’Essenza è un progetto nato dalla collaborazione tra il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e la Fondazione Acqua dell’Elba, con un programma di escursioni lungo il cammino costiero dell’isola che attraversa alcuni dei tratti più suggestivi del territorio, unendo paesaggio, natura e cultura.

Il calendario autunnale prevede tre uscite.

_ Si comincia il 19 settembre con il trekking sulla Via dei Lecci.

La partenza è da Lacona, una delle località più note del versante meridionale, situata tra il promontorio di Capo Calamita e quello di Capo di Fonza, in un paesaggio di dolci colline, vigneti e profumi di macchia mediterranea.

Il rosmarino – Foto Antonello Marchese/DAG Communication

Il sentiero conduce alla Serra del Pero attraversando una fitta lecceta; accompagnati da una Guida Parco, i partecipanti scoprono il valore del leccio nella storia e nella cultura delle civiltà mediterranee, per poi proseguire lungo un itinerario ad anello tra boschi e panorami.

_ Il 3 ottobre tocca alla Via dei Lentischi, un itinerario panoramico con partenza da Marciana Marina che percorre antiche mulattiere e paesaggi modellati dalla macchia.

Tra lentischi, cisti, eriche, ginestre, mirti e leccete, il percorso racconta un territorio dove la natura ha progressivamente riconquistato i terrazzamenti un tempo coltivati a vite, e arriva fino alla località costiera di Sant’Andrea, alle pendici del Monte Capanne.

_ Il 17 ottobre il ciclo si chiude con il trekking sulla Via dei Rosmarini.

Il percorso segue un’ampia strada panoramica affacciata sul golfo di Marina di Campo e prosegue su sentieri immersi nella macchia fino alla caletta di Ischia, una spiaggia poco affollata di sabbia dorata e acqua cristallina, e alla spiaggia di Fonza, un’insenatura incastonata lungo la costa.

Informazioni e prenotazioni per tutte le escursioni sul sito ufficiale del parco

In e-bike sulla Costa dei Gabbiani

Per chi preferisce i pedali, il 20 settembre il Parco Nazionale Arcipelago Toscano propone un’escursione in e-bike sul versante orientale.

Si parte dalla spiaggia di Lido, tra le più ampie spiagge sabbiose dell’Elba, circondata da pini e macchia mediterranea, si raggiunge il borgo di Capoliveri e si prosegue lungo la Costa dei Gabbiani, caratterizzata da alte falesie a picco sul mare, cale e spiagge, seguendo l’antica strada della zona mineraria.

L’anello, di facile percorrenza, regala ampi scorci sul mare e sulle isole di Montecristo e Pianosa e si conclude con una degustazione dei sapori del territorio. Prenotazioni su service.parcoarcipelagotoscano.info.

Trekking del Gusto nella Valle dei Mulini

Natura ed enogastronomia si incontrano il 26 settembre nel Trekking del Gusto, che porta alla scoperta della storica Valle dei Mulini di Rio.

Dalla Casa del Parco di Rio nell’Elba, il percorso attraversa un’area che conserva le testimonianze degli antichi mulini e dei tradizionali orti familiari.

La meta finale sono realtà agricola aperte ai partecipanti, che potranno visitare l’orto e prendere parte a un laboratorio dedicato all’agrobiodiversità, approfondendo il legame tra territorio, agricoltura e biodiversità.

Informazioni e prenotazioni per tutte le escursioni sul sito ufficiale del parco

Elba Legend Run: 13, 25 e 65 km sul Monte Calamita

Il 3 e 4 ottobre Capoliveri ospita la terza edizione della Elba Legend Run, gara di trail running che attraversa i paesaggi più caratteristici del versante orientale.

Con tre distanze, 13, 25 e 65 km, la competizione porta gli atleti tra i sentieri del Monte Calamita, gli scenari della storica area mineraria e i panorami sul mare; la distanza più lunga raggiunge la zona di Rio Marina, l’Eremo di Santa Caterina e alcuni tratti della Grande Traversata Elbana.

Accanto alle gare, il programma prevede attività per accompagnatori e appassionati di outdoor: escursioni nei siti minerari, bike tour, yoga, pilates e altre esperienze pensate per vivere il territorio anche oltre la competizione.

Informazioni sul sito ufficiale della gare

Festa dell’Uva: quattro contrade in sfida per il Bacco

Dal 9 all’11 ottobre Capoliveri celebra una delle manifestazioni più sentite dell’autunno elbano, la Festa dell’Uva.

Per tre giorni le quattro contrade storiche del borgo (Il Baluardo, La Fortezza, Il Fosso e La Torre) si animano con rievocazioni della vita contadina, allestimenti a tema, degustazioni di vini e specialità locali, giochi tradizionali e spettacoli.

I rioni si sfidano per conquistare il Bacco, simbolo della vittoria, attraverso prove che celebrano la vendemmia: la corsa delle botti, la gara di pigiatura dell’uva e la gara del piatto tipico, fino alla sfilata conclusiva. Informazioni su visitelba.info.

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