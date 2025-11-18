Autunno romantico in Trentino: 4 laghi da sogno per innamorati

Acque turchesi, foreste da fiaba, passeggiate rilassanti: in autunno i laghi del Trentino Alto Adige regalano panorami da sogno a chi vuol vivere un sogno romantico tra le montagne

Trentino Alto Adige: 4 laghi bellissimi e romantici

Cosa c’è di più romantico di una passeggiata al lago in autunno all’ombra delle Dolomiti?

Le sponde che si incendiano dei colori caldi del foliage, l’aria frizzante che si respira, il cinguettio degli uccelli e il fruscio delle foglie secche che si stendono come un tappeto colorato di giallo, rosso e arancio.

Tutto all’ombra delle montagne più belle del mondo

Ecco 4 laghi spettacolari e romantici da visitare in autunno.

1 – Lago di Tovel, colori e panorami unici

Il Lago di Tovel è una vera e propria perla verde acqua immersa tra i boschi, con le Dolomiti di Brenta a fare da cornice.

Si trova nel Parco Naturale Adamello Brenta in un’area protetta, dunque per accedere con l’auto il consiglio è quello di informarsi in anticipo sulle modalità, che possono cambiare, sul sito del parco.

Ph.: Gettyimages/Antonello Mora

Ancora oggi, nonostante non accada più, il Lago di Tovel è ricordato per un fenomeno unico al mondo: quello dell’arrossamento delle sue acque.

Fino alla metà degli anni Sessanta, in estate, un’alga affiorava in superficie, e lo specchio d’acqua appariva di un rosso acceso.

Oggi, il colore turchese è una vera meraviglia.

Per il giro del lago occorre circa un’ora e mezza, tuttavia, sono molte le attività che si possono praticare sulle sponde e nei dintorni di Tovel.

È bene segnalare, inoltre, che la strada di accesso al lago è normalmente chiusa nel periodo invernale (novembre – marzo), e che il centro più vicino, Tuenno, è a circa 14 Km dalla destinazione.

Tutto quello che c'è da sapere sul Lago di Tovel

La pagina del parco dedicata alla Val di Tovel

2 – Lago di Tenno, tradizioni antiche

Un laghetto turchese, con un’isoletta verde al centro, che in certi periodi dell’anno diventa una penisola raggiungibile a piedi. Il Lago di Tenno si trova ai piedi di uno dei Borghi più Belli d’Italia, con le stradine in pietra e i gerani alle finestre delle case. Ph.: Gettyimages/Juanhdez Vicino al lago, il borgo medievale di Canale di Tenno, una perla tutta da esplorare.

All’interno del borgo si può visitare la Casa degli Artisti, dedicata a Giacomo Vittone, pittore adottivo di Canale.

Dopo le visite culturali, potrete godervi anche un momento di sano relax: il suggerimento è quello di sdraiarsi sulle sue sponde godendo della pace e del paesaggio che lo attornia. Dall'unico emissario del lago si forma la Cascata del Varone. Il Parco Grotta Cascata Varone è sicuramente una delle attrazioni più suggestive di questa zona: lì si può percorrere un itinerario tra ponti, scale, sentieri e tunnel scavati nella montagna.

3 – Lago di Toblino, magia d’autunno tra storia e natura

Il Lago di Toblino è uno dei più romantici grazie anche all’elegante castello rinascimentale che si affaccia sulle sue acque, incorniciato dai boschi che sembrano quasi dipinti da un maestro dell’impressionismo.

Questo specchio d’acqua si trova all’interno della suggestiva Valle dei Laghi, fra aromi di olive e rosmarino, ed è particolarmente incantevole grazie alla barriera dei monti che lo circondano.

Il lago, bordato da un canneto, è anche il rifugio di uccelli migratori e molte specie ittiche: un paesaggio rilassante, adatto a passeggiate e pedalate nel verde.

Il Castello di Toblino, una magnifica rocca cinquecentesca, emerge come un sogno dalle nebbie del lago, ed è legato a una leggenda del territorio: in questo luogo vivrebbero le fate, rispettate e onorate dagli abitanti del luogo.

A loro era dedicato perfino un piccolo tempio, come ricorda una lapide posta nel portico del castello.

Per ammirare da una magnifica prospettiva sia il lago che il castello, si può percorrere la passerella di legno che costeggia le sponde.

Il lago di Toblino è un’area sottoposta a tutela ambientale e non è né balneabile né tantomeno navigabile.

Tutto quello che c'è da sapere sul Lago di Toblino

4 – Lago di Levico, relax e natura

Circondato da boschi e da un elegante paese, fu un importante punto di riferimento per il benessere dei nobili della casata degli Asburgo, i quali hanno lasciato in eredità il Parco delle Terme di Levico con il suo palazzo in stile Liberty.

Il Lago di Levico è una meta ideale per rigenerarsi, tra una passeggiata sulle sponde del lago e un massaggio nel suo famoso centro termale.

Ph.: Gettyimages/Corinne Poleij

Sorge a pochi minuti da Levico Terme ed è circondato da piccole spiagge, prati ombreggiati e canneti.

Le sue acque hanno anche ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu, così come la spiaggia e la gestione ecosostenibile da parte del Comune di Levico Terme.

Durante l’autunno, si possono percorrere romantiche passeggiate sulle sponde.

Il consiglio è quello di intraprendere la Strada dei Pescatori, che aggira tutto il lago (8,5 Km) su un sentiero naturalistico.

Gli amanti delle due ruote potranno invece percorrere la ciclabile della Valsugana.

Tutto quello che c'è da sapere sul Lago di Levico

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi trekking in Trentino-Alto Adige:

