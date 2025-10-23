Camminiamo tra i colori d’autunno della Val di Fosse, nel cuore della Val Senales in Alto Adige: un itinerario panoramico tra foreste, antichi masi e profumi di montagna, alla scoperta della natura selvaggia di un territorio ancora intatto

Val di Fosse: trekking d’autunno panoramico nella natura selvaggia

Tra le valli più selvagge e silenziose dell’Alto Adige la Val di Fosse si apre come una lunga piega verde nel Parco Naturale Gruppo di Tessa, all’interno della Val Senales.

È una laterale di circa quindici chilometri che conserva l’anima autentica delle Alpi: pascoli remoti, masi antichi e boschi di conifere attraversati dal richiamo dei cervi.

Dal paese di Certosa la strada asfaltata sale costeggiando il torrente Fosse e porta al pittoresco maso Vorderkaser, punto di partenza per molte escursioni.

In fondo alla valle sorgono gli Eishöfe, antichi insediamenti d’alta quota che furono tra i più elevati stabilmente abitati delle Alpi Orientali; sono testimoni di una vita di montagna fatta di fieno, legname e pascolo.

La presenza di selvaggina è significativa: cervi, camosci e caprioli frequentano i pascoli e i margini del bosco, e per chi è interessato è possibile organizzare uscite accompagnate da guardiacaccia per seguire le tracce degli animali e imparare a riconoscere segnali di presenza e abitudini di brucamento.

La valle è inoltre collegata alla rete di sentieri dell’Alta Via di Merano, che attraversa tratti panoramici e conduce verso altre valli del Gruppo di Tessa.

Trekking ad anello al Maso Casera di Fuori e Vorderkaser

L’anello che parte dal Maso Casera di Fuori è lungo ma non particolarmente tecnico; è adatto a escursionisti abituati a camminare per più ore in quota.

Si parte dal Maso Casera di Fuori, costruito nel XIII secolo secondo lo stile tradizionale tirolese, e si imbocca un sentiero ampio che sale con pendenza costante fino a Casera di Mezzo, posta a circa 1.954 metri; si prosegue verso Rableid a 2.004 metri e si raggiunge il maso Gelato a 2.070 metri.

Lungo la salita si alternano tratti di bosco a pascoli d’alpeggio, dove d’estate le malghe si animano di aria e odore di fieno, mentre nelle stagioni fredde rimangono chiuse.

Oltre il maso Gelato il percorso continua quasi pianeggiante tra i prati e riprende poi a salire a tornanti fino alla malga Cave di Vernago, oggi non più gestita; in questo tratto una targa ricorda il ritrovamento di pietre focaie risalenti all’Età della Pietra, prova di antiche frequentazioni.

Proseguendo si raggiunge il Passo Gelato, da cui si apre un ampio panorama sulle cime del Gruppo di Tessa e sulle distese glaciali verso nord.

Poco distante si trova il rifugio Petrarca all’Altissima, struttura d’appoggio aperta nella stagione estiva che rappresenta un punto di riferimento per chi prosegue verso la Val Passiria o verso le vette oltre i tremila metri.

Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario, che offre prospettive diverse e nuovi scorci ad ogni svolta del sentiero, consentendo soste panoramiche e punti di osservazione della fauna.

Informazioni utili

La Val di Fosse è raggiungibile in auto dalla Val Senales prendendo la deviazione per Certosa e seguendo la strada fino al Vorderkaser; un parcheggio limitato segnala l’inizio dei sentieri.

Nei giorni di maggiore affluenza l’accesso automobilistico può essere regolamentato e talvolta è previsto un parcheggio a valle con servizio navetta fino al punto di partenza.

Ph.: Gettyimages/Andrea Geiss

Visitare la valle in autunno permette di assistere al bramito dei cervi e di osservare il foliage, con tonalità intense che vanno dal giallo all’arancio e al rosso nelle vaste aree di larice e betulla.

L’anello principale si sviluppa su una distanza che può oscillare, a seconda delle varianti, tra circa quattordici e sedici chilometri, con un dislivello attorno ai mille duecento metri; il tempo di percorrenza è di sei-otto ore.

È consigliabile portare abbigliamento antivento e antipioggia, scarponi da trekking con suola scolpita, scorta d’acqua adeguata e cibo energetico.

Prima di partire verifica lo stato dei sentieri e l’apertura dei punti di ristoro locali; al rientro puoi sostare al ristorante Jägerrast al Vorderkaser per un pasto caldo e informazioni aggiornate sui percorsi.

Il sito ufficiale del Parco Naturale Gruppo Tessa

Il Maso Vordekaser

