Alto Adige, la magia delle dolomiti autunnali lungo la Via Artis

Un foliage che conquista i sensi

Tra la fine dell’estate e l’arrivo dell’inverno, le Dolomiti si trasformano in un teatro di colori e atmosfere rarefatte.

È l’autunno, stagione che svela il volto più intimo e affascinante della montagna. I boschi si tingono di infinite sfumature di oro e rame, l’aria rinfresca, i sentieri si svuotano e diventano spazio per vivere la natura lontani dalle folle estive.

Camminare in questa stagione significa entrare in sintonia con il ritmo lento della natura, lasciarsi guidare dal fruscio delle foglie, osservare come la luce cambia sulle cime già spolverate di neve.

Ogni passo è un invito alla consapevolezza, ogni cammino un’esperienza immersiva e rigenerante.

Via Artis: quando il trekking incontra l’arte

Tra gli itinerari più affascinanti da percorrere in autunno c’è la Via Artis, un percorso in cui natura, arte e cultura si fondono armoniosamente.

Lungo antiche strade di montagna e sentieri incantati, il tracciato si snoda tra boschi profumati e meravigliosi panorami, punteggiati da sculture all’aperto e installazioni che dialogano con il paesaggio.

La Via Artis non è solo un itinerario, ma un vero e proprio racconto da scoprire camminando: ogni tratto del sentieri svela un’opera, ogni apertura sul paesaggio è un invito alla contemplazione.

È un cammino capace di parlare al cuore, di accendere riflessioni e meraviglia.

Forest bathing, borghi ladini e cammini senza meta

Oltre agli itinerari segnati, l’autunno nelle Dolomiti offre infinite possibilità per chi cerca un contatto profondo con l’ambiente.

Si può abbandonare lo zaino per praticare forest bathing tra larici e abeti, esplorare i borghi ladini dove il tempo sembra essersi fermato, o semplicemente camminare senza una meta precisa, guidati solo dal suono ovattato dei propri passi.

È la stagione ideale per rallentare e recuperare energie mentali, per lasciarsi sorprendere dal potere terapeutico della natura e riscoprire il piacere delle piccole cose.

Dove partire per esplorare la Via Artis

Per chi desidera vivere pienamente l’esperienza del trekking autunnale dolomitico, esiste un punto di partenza ideale nel cuore delle Dolomiti: AMA Stay.

Questa struttura offre non solo accoglienza e comfort a fine giornata, ma anche spazi dedicati al relax, allo smartworking e alla scoperta della gastronomia locale stagionale.

Un rifugio moderno e consapevole, pensato per chi ama la montagna in ogni sua forma.

