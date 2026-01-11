Cogne, Gran Paradiso con le ciaspole tra panorami e stambecchi

In inverno Cogne si tinge di bianco e regala agli appassionati di ciaspole un'esperienza unica: camminando con le racchette da neve è possibile incontrare camosci e stambecchi con vista sul Gran Paradiso.

Cogne, con le ciaspole nel Parco del Gran Paradiso

Cogne si trova nella parte meridionale della Valle d’Aosta, a circa 1.500 metri di quota, ed è raggiungibile da Aosta risalendo la valle per una ventina di chilometri.

La maggior parte del suo territorio rientra nei confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso e, non a caso, Cogne è considerata uno dei principali centri di riferimento del Parco, anche dal punto di vista turistico e culturale.

Ph.: Gettyimages/Giacomo Scandroglio

I Prati di Sant’Orso circondano il paese con una vasta area pianeggiante che in inverno diventa un ampio spazio innevato utilizzato per lo sci di fondo, le passeggiate e le attività all’aria aperta.

Sono tutelati fin dal 1939 dalla Protezione delle bellezze naturali e dal 2012 sono riconosciuti come Meraviglia Italiana.

Oltre al valore paesaggistico, rappresentano una base strategica per molte escursioni invernali, grazie alla facilità di accesso e alla morfologia aperta del terreno.

All’interno del territorio comunale di Cogne si innalza il massiccio del Gran Paradiso, la cui vetta raggiunge i 4.061 metri: è l’unica cima oltre i 4.000 metri interamente in territorio italiano, elemento che contribuisce in modo significativo all’identità alpina della valle.

Cogne, con le ciaspole tra camosci e stambecchi

Gli abitanti della valle hanno preservato nel tempo i nuclei abitati da uno sviluppo edilizio invasivo.

I villaggi mantengono ancora oggi l’assetto tradizionale, con case in pietra e legno ristrutturate secondo criteri conservativi, in linea con le norme del Parco Nazionale.

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, istituito ufficialmente il 3 dicembre 1922, è il primo parco nazionale italiano.

La sua nascita è legata alla tutela dello stambecco, specie simbolo dell’area e oggi presente con la più alta densità di popolazione dell’arco alpino. Accanto agli stambecchi sono presenti camosci, volpi, ermellini e una ricca avifauna alpina.

Durante le ciaspolate, soprattutto nelle zone di Valnontey e Gimillan, gli avvistamenti sono frequenti, anche a distanza relativamente ravvicinata.

Questo è possibile grazie alle politiche di protezione attuate nel Parco e al fatto che molti itinerari invernali attraversano aree di svernamento degli ungulati.

Dopo le escursioni, Cogne offre una gastronomia legata ai prodotti di montagna.

Tra i più noti c’è la Fontina DOP, prodotta secondo un disciplinare che prevede l’utilizzo esclusivo di latte crudo di bovine allevate in valle e una stagionatura minima in grotte naturali.

Gimillan e Valnontey: trekking con le racchette da neve

Per chi pratica ciaspolate, la valle di Cogne propone itinerari semplici e ben segnalati, adatti anche a escursionisti non esperti.

Il primo percorso parte dalla frazione di Gimillan, situata a circa 1.800 metri di quota, e conduce al Pian della Cretetta.

Il dislivello è contenuto e l’esposizione a sud rende l’itinerario particolarmente apprezzato nei mesi invernali per la buona insolazione e le temperature più miti.

Ph.: Gettyimages/Nicola Colombo

Dal pianoro si gode di una vista diretta sul massiccio del Gran Paradiso, con un colpo d’occhio privilegiato sulla vetta principale.

Il secondo itinerario parte dalla frazione di Valnontey, a circa tre chilometri dal centro di Cogne.

Il percorso si sviluppa quasi interamente in piano lungo il fondovalle e attraversa boschi di larice fino a raggiungere il piccolo borgo di Valmianaz, composto da poche abitazioni tradizionali.

Questa zona rappresenta uno degli accessi principali ai sentieri del Parco Nazionale del Gran Paradiso ed è particolarmente apprezzata per la facilità di percorrenza e per le frequenti possibilità di osservazione della fauna selvatica.

L’itinerario è adatto anche a famiglie e a chi si avvicina per la prima volta alle racchette da neve.

Informazioni utili

L’escursione di Cogne dura mezza giornata e può essere effettuata di mattino o di pomeriggio. Il tempo di percorrenza è di circa 3 ore ed è adatta ad adulti e bambini.

Questa pagina di Cogne Turismo contiene informazioni su itinerari con ciaspole nel territorio e la situazione aggiornata della neve, oltreché informazioni su come organizzare la propria vacanza a Cogne, cosa fare e cosa vedere.

In questa pagina contatti e orari del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Gran Paradiso

