Val d’Aosta, Val di Rhemes spettacolare con le ciaspole

La Val di Rhêmes, una delle più selvagge della Vallée, in inverno regala itinerari da sogno per gli appassionati di ciaspole, tra foreste innevate, panorami da sogno e montagne bellissime

Val di Rhemes con le ciaspole: lo spettacolo dell’inverno nel Gran Paradiso

La Val di Rhêmes è una delle più selvagge della Valle d’Aosta.

Situata all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, è ricca di itinerari da percorrere sulle racchette da neve.

In inverno infatti, grazie all’altitudine e all’esposizione, offre condizioni favorevoli per le ciaspolate, con innevamento generalmente continuo e un ambiente naturale intatto.

La valle prende il nome dal torrente Rhêmes e si sviluppa in direzione sud fino alle alte vette che segnano il confine con la Savoia.

Il principale centro abitato è Rhêmes-Notre-Dame, piccolo comune situato a oltre 1.700 metri di quota.

La frazione di Chanavey ospita un centro visitatori del Parco dedicato all’avifauna, con attenzione particolare al gipeto.

Questo grande avvoltoio, scomparso dalle Alpi nel secolo scorso, è stato reintrodotto grazie a un progetto di conservazione su scala europea che ha coinvolto diversi parchi alpini, tra cui il Gran Paradiso.

Con le ciaspole da Rhêmes-Notre-Dame agli alpeggi dell’Entrelor

Tra le ciaspolate più accessibili della valle c’è l’itinerario che da Rhêmes-Notre-Dame conduce agli alpeggi dell’Entrelor.

Il percorso è adatto a escursionisti mediamente allenati e permette di addentrarsi in un vallone laterale con progressione graduale e orientamento generalmente semplice.

Il punto di partenza è il centro abitato di Rhêmes-Notre-Dame.

Dal municipio si imbocca una stradina che attraversa il paese e arriva al ponte sulla Dora. Superata la statua dedicata al gipeto, si continua fino a incrociare la pista di sci di fondo, molto utilizzata nei mesi invernali.

Si costeggia la pista lungo il torrente per pochi metri, prestando attenzione a non invadere il tracciato riservato allo sci, quindi si prende la strada che sale a sinistra con una serie di tornanti fino all’alpe Pré du Bois.

Da qui si entra nel bosco seguendo il tracciato del sentiero estivo, che in inverno può risultare coperto ma resta di solito intuibile.

Poco prima di incontrare un grande masso che sembra chiudere il passaggio, si sale ripidamente a sinistra per circa sessanta metri, fino a intercettare il sentiero che sale da Broillat.

Continuando a guadagnare quota si raggiunge una croce di legno all’inizio del vallone: è un buon punto di riferimento e anche uno dei tratti più panoramici dell’uscita, con vista sulle cime che circondano la valle, inclusa la Granta Parey.

Da qui si prosegue fino a raggiungere l’alpeggio dell’Entrelor.

Le strutture, utilizzate nella stagione estiva per l’alpeggio, in inverno offrono un punto d’arrivo chiaro e un ambiente aperto, ideale per una sosta breve.

Il rientro avviene lungo lo stesso percorso.

Informazioni utili

Partenza: Rhêmes-Notre-Dame (circa 1.725 m)

Arrivo: Alpeggi dell’Entrelor (circa 2.000 m)

Dislivello: circa 300 m

Sviluppo: indicativamente 5-6 km (andata)

Tempo di percorrenza: circa 2 ore in salita, 1 ora e 30 minuti per il rientro

Difficoltà: facile–media ciaspole (EAI), in base alle condizioni della neve

Periodo consigliato: da dicembre a marzo, con innevamento adeguato

L’itinerario non presenta difficoltà tecniche particolari, ma richiede una minima abitudine a camminare sulla neve. In presenza di neve fresca, tratti ghiacciati o vento, la progressione può risultare più faticosa.

È consigliato l’uso di ciaspole e bastoncini telescopici, insieme a un abbigliamento caldo e impermeabile.

Prima della partenza è sempre opportuno verificare le condizioni meteo e del manto nevoso e attenersi alle indicazioni fornite dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, evitando di disturbare la fauna e rimanendo sui tracciati abituali.

Per organizzare una ciaspolata in Val di Rhêmes è consigliabile consultare i canali ufficiali del Parco Nazionale del Gran Paradiso e del Comune di Rhêmes-Notre-Dame, dove si trovano aggiornamenti su accessi, condizioni invernali e regole di visita.

In un ambiente protetto e di alta quota, informazioni aggiornate e pianificazione prudente sono parte integrante dell’escursione.

_Il sito ufficiale di Rhemes turismo è ricchissimo di informazioni, itinerari e suggerimenti per il viaggio.

_La pagina del Parco nazionale del Gran Paradiso dedicata alle guide è il riferimento per chi vuole organizzare una ciaspolata in sicurezza

_Le previsioni meteo specifiche della Regione Valle d’Aosta, da controllare prima di ogni escursione

_Contatti e orari del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Gran Paradiso

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Valle d’Aosta

