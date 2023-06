10 -11 giugno: la 100 km dei Forti, in mountain bike con vista sulle Dolomiti

La leggendaria "100 Km dei Forti" si appresta a celebrare la sua 27ª edizione il 10-11 giugno. Dalla Nosellari Bike alla Marathon e Classic, fino alla sfida del Challenge, l'Alpe Cimbra attende sia campioni che amatori su percorsi di straordinaria bellezza.

Arriva la 100 km dei forti, un classico della MTB con vista sulle Dolomiti

Il nome stesso, “100 Km dei Forti”, è una garanzia: una storica competizione di mountain bike, che si svolgerà tra le montagne di Folgaria, Lavarone e Luserna dal 10 all’11 giugno.

L’Alpe Cimbra è luogo ideale per gli appassionati di MTB: la vasta area offre una varietà di percorsi per ciclisti che amano pedalare a contatto con la natura, lungo numerosi sentieri sterrati adatti anche ai bambini.

Pedalare sull’Alpe Cimbra è anche pedalare nella storia, sia per le fortezze che la punteggiano, sia per chi si è cimentato nell’evento.

Sulle cosiddette “Fortezze dell’Imperatore” – Forte Belvedere, Forte Cherle, Forte Sommo Alto e Forte Dosso delle Somme – hanno infatti pedalato i più forti bikers internazionali.

Anche i corridori del Giro d’Italia sono stati messi alla prova più volte dal temibile Passo Coe.

Quest’anno il Giro è passato durante la 16ª tappa, la Sabbio Chiese-Monte Bondone del 23 maggio.

L’itinerario panoramico: uno spettacolo tra sport e natura

Il percorso principale della 100 Km dei Forti è la cosiddetta Marathon.

Dopo aver offerto panorami spettacolari sul Lago di Lavarone e l’incantevole abitato di Magrè, famoso per la sua statua di un drago alato, si dirigerà verso il Passo Coe e il successivo Passo Sommo.

Gli ultimi 5 km di saliscendi porteranno infine i partecipanti al traguardo di Lavarone Gionghi.

Attualmente, gli organizzatori stanno mettendo a punto i tre percorsi principali, ognuno dei quali ha il suo fascino particolare.

Parliamo della Nosellari Bike, l’anello di 15 km che sarà ripetuto due volte sabato 10 giugno.

Ma anche dei percorsi Marathon (94,5 km) – del quale abbiamo detto – e Classic (50 km) previsti per il giorno successivo.

I ciclisti più audaci che parteciperanno alla Nosellari Bike e alla 100 Km dei Forti Classic avranno la possibilità di conquistare la prestigiosa 1000Grobbe Bike Challenge.

Per lo Sci Club Millegrobbe saranno due giorni di gare indimenticabili, un vero spettacolo sia per i campioni che per gli amatori, che potranno esplorare il territorio in tutta la sua bellezza.

Il pettorale per la 100 Km dei Forti Marathon o Classic è disponibile al costo di 45 euro, quello per la Nosellari Bike a 40.

Tutte le informazioni in dettaglio sul sito ufficiale della manifestazione