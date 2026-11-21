La stagione 2026 del comprensorio altoatesino si è chiusa l’8 novembre. Tracciati rimodellati, una squadra di shaper al lavoro ogni giorno e tre atleti di casa protagonisti nelle gare: com'è andata e il programma del prossimo anno

Dalla vetta a 2.275 metri fino a circa 900 metri di quota, per quasi sei mesi in sella.

Il Bike Park Plan de Corones ha chiuso l’8 novembre la stagione 2026, iniziata il 16 maggio, e ne ha tracciato il bilancio: 18 trail per quasi 40 chilometri di percorsi, distribuiti sui tre versanti di Riscone, San Vigilio e Valdaora, tra lavori sui tracciati, nuove collaborazioni e un podio ai Mondiali di enduro.

Trail rimodellati, dal Furcia all’Herrnsteig

Durante la stagione sono proseguiti gli interventi di sviluppo e manutenzione.

Il Furcia Trail è stato sottoposto a un reshape, cioè a una rimodellazione del tracciato, realizzata anche con l’impiego di uno stone crusher, un macchinario che frantuma le pietre.

Foto Daniel Niederkofler

Il Gassl Trail è stato rinnovato con nuovi salti e un’area Dirt Jump. Miglioramenti hanno riguardato anche la Crazy Bunny Line e l’Herrnsteig, indicato come uno dei percorsi più tecnici del comprensorio.

Dieci shaper al lavoro ogni giorno

Della qualità dei trail si occupa una squadra di circa dieci shaper, i tecnici che progettano e modellano i percorsi.

A guidarla è Markus Irschara, considerato un pioniere dello shaping in Alto Adige.

Dalla progettazione alla manutenzione del fondo, il team lavora quotidianamente con l’obiettivo di garantire percorsi sicuri e fluidi, su un territorio che copre un dislivello di oltre 1.300 metri tra la cima e il fondovalle.

Le collaborazioni con CUBE e SMITH

Per il terzo anno consecutivo CUBE ha rinnovato la collaborazione con Kronplatz, che resta destinazione ufficiale e partner tecnico del CUBE Action Team. Agli atleti il comprensorio offre opportunità di allenamento e di produzione di contenuti.

La novità è la partnership triennale con SMITH, marchio specializzato in caschi e occhiali per gli sport outdoor. L’accordo prevede eventi, test di prodotto e iniziative dedicate agli appassionati.

Gare, test e uscite con i professionisti

Tra gli appuntamenti principali del 2026 c’è stata la Kronplatz King Marathon dell’11 luglio, con 64 chilometri e 3.150 metri di dislivello.

L’11 e il 12 luglio si sono svolti i Bike Park Test Days, durante i quali i partecipanti hanno potuto provare gratuitamente oltre 50 biciclette CUBE.

Foto Daniel Niederkofler

Accanto ai SAAC Bike Camp, dedicati alla sicurezza e alla tecnica di guida, ha debuttato il format Ride Out with the CUBE Action Team.

Gli appassionati hanno pedalato insieme ai professionisti Zakarias Johansen e William Scheele, ricevendo consigli direttamente sui trail.

Ellecosta terza ai Mondiali, Laner vince la Coppa Italia

Sul fronte agonistico, il risultato più rilevante è il terzo posto di Nadine Ellecosta ai Campionati del Mondo UCI Enduro 2026 di Finale Ligure.

Accanto a lei, Jan Laner ha chiuso da vincitore assoluto la Coppa Italia, mentre tra i giovani si è messo in luce Aaron Wiechenthaler.

Per il Bike Park sono risultati che testimoniano il legame tra il comprensorio e la crescita della mountain bike altoatesina, con percorsi adatti sia alla preparazione agonistica sia agli appassionati.

Cosa succede nelle prossime stagioni

L’obiettivo dichiarato per i prossimi anni è continuare a migliorare i tracciati e ampliare le opportunità per i rider, consolidando il ruolo di Kronplatz tra le principali destinazioni MTB dell’arco alpino.

Gli aggiornamenti su trail e aperture sono pubblicati sul sito ufficiale kronplatz.com, nella sezione dedicata al Bike Park.

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