A Bologna la prima fiera italiana del turismo a piedi

Dal 17 al 19 aprile arriva "Passo dopo Passo", tre giorni di talk, corsi e camminate per raccontare un settore che in Italia muove già trecentomila viaggiatori l'anno e cerca per la prima volta una casa comune

Il turismo a piedi in Italia trova finalmente una vetrina tutta sua.

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, il distretto urbano multifunzionale DumBO di Bologna (via Casarini 19) ospita “Passo dopo Passo”, la prima fiera italiana dedicata ai cammini, al trekking e al turismo lento.

Tre giornate di incontri, corsi di formazione, camminate ed eventi pensati per chi del camminare ha fatto un mestiere, ma anche per chi vuole scoprire nuovi itinerari e trovare compagni di viaggio.

Un settore in crescita che mancava di una casa comune

I numeri raccontano un fenomeno ormai consolidato.

Secondo il dossier “Italia, Paese di cammini” di Terre di Mezzo, nel 2025 sono stati trecentomila i camminatori nel nostro Paese, con una media di 7,4 giorni di cammino a testa e almeno 2.476.880 pernottamenti complessivi generati.

Eppure, a differenza di altri comparti come il cicloturismo, fino a oggi mancava un appuntamento fieristico capace di riunire tutti gli attori di un ecosistema che cresce soprattutto grazie a comunità locali, volontariato e progettualità territoriali.

La rassegna, prodotta da DumBO con la direzione di Francesco Sabatini e il sostegno di Città metropolitana di Bologna, Territori Bologna Modena e Apt Servizi Emilia Romagna (Visit Emilia-Romagna), chiama a raccolta guide ambientali escursionistiche, territori, istituzioni, associazioni, tour operator, imprese outdoor e comunità di camminatori.

Il direttore Francesco Sabatini ha dichiarato: “Con Passo dopo Passo vogliamo dare una vetrina a un settore in crescita ma ancora frammentato: il turismo a piedi. La fiera nasce per creare confronto e scambio tra chi ci lavora, e per far vedere che esiste un settore maturo, ricco di professionalità e nuove opportunità di sviluppo”.

Sulla stessa linea l’amministratore delegato Andrea Giotti: “DumBO non è solo il luogo che ospita la fiera, ma è parte attiva della sua organizzazione. Crediamo nel turismo lento e sostenibile, un turismo che dia valore al territorio e non lo sottragga, e che crei scambio e socialità tra chi vive i territori e chi li attraversa”.

Tre giornate, 36 appuntamenti e un tema diverso per ogni giorno

Il programma prevede 36 appuntamenti tra talk, workshop, camminate urbane, laboratori e momenti culturali.

Ogni giornata ruota attorno a un tema specifico, pensato per parlare a pubblici diversi all’interno della stessa comunità.

Venerdì 17 aprile: il mondo delle guide ambientali

La prima giornata è dedicata alle guide ambientali escursionistiche, una delle principali forme di impresa legate al turismo a piedi.

La mattina si approfondisce il rapporto tra educazione e cammino con Strade Maestre, la scuola superiore itinerante che porta gli studenti a vivere un anno scolastico camminando lungo l’Italia, e con Alta Via dei Giovani, iniziativa che utilizza l’educazione outdoor come strumento formativo.

Sono previsti anche momenti di formazione professionale, con interventi sul marketing digitale e sul posizionamento online insieme a Vette e Baite e sull’incoming internazionale del turismo outdoor con Active Italy.

Nel pomeriggio, confronto nazionale tra le principali associazioni di categoria.

Sabato 18 aprile: i cammini italiani al centro

La seconda giornata accende i riflettori sui cammini italiani.

Si parte da Bologna come laboratorio urbano del turismo lento insieme a ExtraBO, per approfondire poi il caso della Via degli Dei, uno dei cammini più frequentati in Italia, raccontato dall’associazione Appennino Slow, che presenta anche il percorso che ha portato alla certificazione internazionale di sostenibilità GSTC.

Nel corso della giornata intervengono il Touring Club Italiano con il progetto “Cammini e Percorsi” e il Club Alpino Italiano con il Sentiero Italia.

Vengono presentati studi e ricerche sul fenomeno, tra cui il rapporto di Terre di Mezzo e una ricerca dell’Università di Firenze sulla Via Francigena.

Tra gli ospiti anche Yuri Basilicò e Sara Furlanetto di Va’ Sentiero, il progetto che ha attraversato oltre 7.800 km lungo l’intero Sentiero Italia Cai sviluppando guide digitali gratuite.

Sul fronte formativo, un corso sulla mappatura partecipata del territorio e uno dedicato a enti, gestori di cammini, associazioni e professionisti che vogliono progettare itinerari di turismo lento in modo strutturato e sostenibile.

Domenica 19 aprile: la giornata dei camminatori

L’ultima giornata è la più aperta al grande pubblico e affronta gli aspetti culturali, sociali e personali del camminare.

Spicca il panel su Passi Solidali, il progetto che racconta esperienze di inclusione attraverso il cammino: dall’accessibilità motoria alle esperienze per persone con disabilità visiva, fino a iniziative di integrazione sociale.

Non manca uno spazio dedicato alla dimensione spirituale del camminare, con Sara Zanni e Paolo Piacentini, e un incontro sul rapporto tra donne e cammino, con la partecipazione di Ilaria Canali.

A chiudere, il racconto del progetto Pieroad di Nicolò Guarrera, rientrato in Italia nel 2025 dopo cinque anni di viaggio intorno al mondo a piedi, una delle esperienze più significative della nuova generazione di camminatori e narratori di viaggio.

Camminate urbane, concerti e sapori dell’Appennino

Accanto ai talk, “Passo dopo Passo” propone anche camminate urbane ed esperienze sul territorio.

Sabato 18 aprile alle ore 11 una passeggiata alla scoperta dei principali progetti di rigenerazione urbana bolognese con l’associazione FuoriVia; alle ore 15 un itinerario tra i canali con l’associazione Minerva.

Domenica 19 aprile alle ore 9 è invece in programma una camminata inaugurale sulla Via degli Dei verso San Luca, organizzata insieme ad Appennino Slow.

Camminare è anche incontro, festa e musica.

Venerdì 17 aprile dalle ore 19.00 la giornata si chiude con “Vette & Baite”, happy hour e dj-set in collaborazione con ATTA e ActiveItaly.

Sabato 18 alle ore 21.00, alla Baia di DumBO, si esibiscono i Mefisto Brass, street band milanese nata nel 2019 e conosciuta per il suo stile techno-brass, una fusione tra fiati e percussioni che rielabora sonorità elettroniche in chiave acustica.

Anche l’offerta food & beverage segue la filosofia dell’evento: selezione dell’Appennino e km zero, per valorizzare filiere, tradizioni e prodotti stagionali.

Come partecipare

Il programma completo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale.

L’ingresso alla fiera è gratuito con registrazione online: dal sito si accede ai link per il biglietto su Eventbrite e per iscriversi a corsi, laboratori e camminate.