Camminare con i frati sulle orme di San Francesco: le proposte 2026

Nell'anno dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, l'unico cammino in Italia gestito da un Ordine religioso propone tre itinerari tra Appennino, spiritualità e turismo lento

Un ritorno atteso nel panorama dei cammini

Dopo il positivo riscontro della scorsa stagione, nel 2026 tornano i cammini guidati del Cammino dei Cappuccini nelle Marche.

Una proposta che si è affermata come esperienza solida, autentica e ben strutturata, capace di rispondere a una domanda crescente di viaggi accompagnati che uniscono outdoor, cultura e spiritualità.

L’anniversario degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi rappresenta il riferimento narrativo di questa nuova stagione: un’occasione culturale, più che celebrativa, per tornare a camminare nei luoghi in cui il messaggio francescano continua a essere vissuto nella quotidianità.

L’unico cammino in Italia gestito da un Ordine religioso

Il Cammino dei Cappuccini rappresenta un caso unico nel panorama italiano: è il primo e, a oggi, l’unico cammino gestito direttamente da un Ordine religioso, l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

In cammino sulle orme di San Francesco – Foto The Gate

Questo elemento identitario ha inciso in modo decisivo sul successo delle esperienze guidate, garantendo un legame autentico con i territori attraversati e una continuità viva con la tradizione francescana.

Il tracciato si sviluppa lungo l’Appennino marchigiano, seguendo antichi percorsi che collegano conventi, santuari e piccoli centri storici.

Il cammino attraversa boschi, colline coltivate e vallate interne, restituendo una geografia lontana dai grandi flussi turistici e un’idea di viaggio fondata sulla lentezza, sull’ascolto e sulla relazione con il paesaggio e le comunità locali.

Le tre proposte per il 2026

_ Le esperienze guidate con i Frati Cappuccini:

L’esperienza più rappresentativa del Cammino dei Cappuccini si svolgerà dal 20 al 26 aprile 2026.

Sette giorni di cammino accompagnati direttamente dai Frati Cappuccini, da Camerino ad Ascoli Piceno, lungo la parte sud dell’itinerario dove la presenza dell’Ordine è ancora oggi viva e riconoscibile.

Il percorso si sviluppa su circa 160 km, con tappe giornaliere comprese tra i 17 e i 26 km, attraversando colline armoniose, borghi storici e luoghi di profonda spiritualità delle Marche interne. La difficoltà è impegnativa e il gruppo è limitato a un massimo di 30 partecipanti.

La dimensione del viaggio è comunitaria: si cammina insieme, si condividono i tempi, il silenzio, i momenti di riflessione.

I sentieri collegano conventi, luoghi di ritiro e piccoli centri, restituendo un’idea di pellegrinaggio contemporaneo che va oltre la sola dimensione religiosa.

La meta finale è il Santuario di San Serafino ad Ascoli Piceno, dove riposano le spoglie del primo santo cappuccino delle Marche, punto di arrivo simbolico e spirituale del Cammino. Le guide sono fra Sergio e Ania.

_ Il Cammino delle coppie:

Pensata come esperienza di nicchia, questa proposta è dedicata alle coppie che desiderano vivere il cammino come tempo di relazione e crescita condivisa.

Si svolgerà dal 29 aprile al 3 maggio 2025, con partenza dal Monastero di Fonte Avellana, uno dei complessi monastici più suggestivi dell’Italia centrale, fino a Cupramontana.

Il percorso attraversa colline coltivate, vigneti e piccoli borghi dell’entroterra marchigiano per un totale di 88 km suddivisi in tappe di circa 13 km al giorno. Per le due giornate più lunghe è previsto un servizio di transfer.

La difficoltà è media e il gruppo è limitato a un massimo di 10 coppie.

Il cammino è accompagnato da momenti di riflessione guidata, pensati per offrire alle coppie uno spazio di ascolto, dialogo e condivisione, inserendosi nel filone del turismo del benessere spirituale.

_ Con le guide ufficiali: trekking nell’Appennino marchigiano:

Questa esperienza è rivolta a camminatori esperti e appassionati di trekking.

Dal 29 aprile al 3 maggio 2026, cinque giorni di cammino guidato nel cuore dell’Appennino marchigiano, da Fossombrone a Fabriano, lungo uno dei tratti più suggestivi del Cammino dei Cappuccini dal punto di vista naturalistico.

Il percorso attraversa gole, crinali e aree boscate, restituendo un’immagine autentica e poco conosciuta delle Marche interne.

È un cammino fisicamente impegnativo ma altamente gratificante, che permette di leggere il territorio attraverso il passo lento e l’accompagnamento di una guida esperta. La guida è Mattia.

L’arrivo a Fabriano, città storicamente legata all’accoglienza dei viandanti e ai saperi artigiani, conclude un itinerario che coniuga outdoor, cultura e storia locale.