A Chamonix 80 corsi di montagna aperti a tutti con 150 guide alpine

Dal 2 al 5 luglio la quindicesima edizione dell'Arc'teryx Alpine Academy ai piedi del Monte Bianco: clinic di alpinismo, arrampicata e trail running per ogni livello, con atleti internazionali. Iscrizioni già aperte

Torna dal 2 al 5 luglio a Chamonix l’Arc’teryx Alpine Academy, uno degli appuntamenti di formazione outdoor più attesi a livello internazionale.

Per la sua quindicesima edizione, l’evento si conferma nel cuore del massiccio del Monte Bianco con una proposta che si rivolge ad appassionati di ogni livello: oltre 150 guide alpine certificate e più di 50 tra atlete e atleti del team Arc’teryx saranno a disposizione dei partecipanti per condividere competenze, esperienze e visione della montagna.

L’obiettivo dichiarato è permettere a chiunque di vivere l’ambiente alpino in sicurezza, che si tratti di adrenalina, agonismo o semplicemente della ricerca di pace e panorami.

Oltre 80 clinic dall’alpinismo alla fotografia

L’offerta formativa dell’Academy conta più di 1.000 posti disponibili distribuiti su oltre 80 clinic.

Le discipline spaziano dall’alpinismo all’arrampicata, dal trail running alla fotografia, fino ai temi legati alla tutela ambientale.

I partecipanti saranno seguiti da atleti di fama internazionale come Ines Papert, Will Gadd, Martin Kern ed Edoardo Rossano.

Foto ufficio stampa Studio TISS

Grazie alla collaborazione con Access Mont Blanc, una selezione di clinic sarà accessibile anche a persone con disabilità, rendendo il programma ancora più inclusivo.

“È stata un’esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita. Grazie per avermi aiutato a crescere come climber”, racconta un partecipante dell’edizione 2025.

I clinic più attesi dell’edizione 2026

_ Big wall climbing con Sam Stroh e Jim Pope: un corso di due giorni dedicato alle tecniche di progressione su pareti di più tiri.

Il programma copre l’organizzazione del materiale, l’arrampicata vera e propria, la gestione delle manovre in quota e le calate in corda doppia.

_ Alpinismo per future professioniste con Ines Papert: un percorso riservato esclusivamente a donne tra i 18 e i 30 anni che desiderano intraprendere una carriera nel mondo dell’alpinismo o diventare guide alpine.

A guidare il clinic sarà l’alpinista tedesca Ines Papert, una delle figure più note dell’arrampicata su ghiaccio e misto a livello mondiale.

Trail running e bivacco con Philipp Reiter: Due giorni tra corsa in ambiente alpino, orientamento e gestione dell’energia, con una notte in bivacco nei pressi del Lac d’Emosson.

Un formato che unisce la componente sportiva a quella avventurosa, pensato per chi vuole muoversi in autonomia in montagna.

Alpine Village, lo spazio aperto dedicato alla cultura outdoor

Come da tradizione, l’Alpine Village allestito presso il Parc Couttet sarà il fulcro dell’intera manifestazione: uno spazio aperto e gratuito che accompagnerà le giornate e le serate dell’Academy con un programma ricco e variegato.

Foto ufficio stampa Studio TISS

Workshop, talk, proiezioni cinematografiche e mostre permetteranno ai visitatori di esplorare le diverse sfaccettature della cultura outdoor contemporanea, tra racconti, innovazione e confronto diretto con atleti e partner.

Non mancheranno le aree test prodotto, l’Arc’teryx Gear Library e lo spazio ReBIRD™, dedicato alla riparazione e all’upcycling dei capi.

Durante i quattro giorni sarà possibile incontrare i partner tecnici dell’evento, tra cui Recco, Gore-tex, Camp e Scarpa, e assistere a musica dal vivo e DJ set con artisti internazionali come Shanti Celeste, Alfa Mist e Theo Parrish.

Il programma completo dell’Alpine Village sarà pubblicato a partire dal 3 giugno.

Come iscriversi

Le iscrizioni all’Arc’teryx Alpine Academy 2026 sono già aperte.

Per prenotare uno dei posti disponibili è possibile visitare il sito ufficiale