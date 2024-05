Columbia Hike Society: la community di appassionati outdoor si espande in tutta Europa!

Columbia annuncia l'espansione del programma Columbia Hike Society in Europa. Dopo il successo nel Regno Unito, il brand porta l'iniziativa in Francia, per promuovere l'importanza dello sport all'aria aperta, anche attraverso la campagna "Get Hiked"

Columbia, noto marchio nel settore dell’abbigliamento e delle attrezzature per l’outdoor, ha annunciato l’espansione del suo programma Columbia Hike Society in tutta Europa.

Questa iniziativa, lanciata originariamente nel 2022 nel Regno Unito, è stata progettata per promuovere l’importanza della attività all’aria aperto attraverso escursioni gratuite guidate da gruppi e content creator.

Un programma in crescita in tutta Europa

Nel 2024, Columbia porta il programma Columbia Hike Society in Francia, offrendo una varietà di esperienze che coprono l’intero periodo da aprile a ottobre.

Queste escursioni sono progettate per coinvolgere appassionati di ogni tipo, dai principianti agli esperti.

L’iniziativa mira a creare esperienze uniche e coinvolgenti, promuovendo la scoperta del mondo outdoor in compagnia di persone che condividono la stessa passione.

In Germania, Columbia continua la sua proficua collaborazione con MegaMarsch, una realtà che organizza trekking durante i quali i partecipanti percorrono lunghi percorsi, spesso oltre i 100 chilometri.

Questa partnership non solo rafforza la presenza di Columbia nel mercato tedesco, ma sottolinea anche l’importanza di praticare sport in natura in modo sicuro e responsabile.

Romain Cancilleri-Michy, Brand Manager Europe di Columbia, afferma:

“Columbia è nata nel 1938. Nel 2024 siamo ancora innamorati dell’outdoor, ma, cosa più importante, negli ultimi 5 anni abbiamo visto una nuova generazione di escursionisti unirsi all’outdoor, con diverse aspettative e con tanta voglia di esplorare. Questa nuova generazione ci ispira a fare sempre di più. Questo è lo scopo e l’obiettivo di Columbia Hike Society.”

L’espansione del programma Columbia Hike Society rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di outdoor di tutta Europa di scoprire il mondo in compagnia, condividendo esperienze e passioni comuni

La campagna “Get Hiked”

Nella primavera del 2024, Columbia lancia la campagna “Get Hiked”, un’iniziativa che punta a sottolineare l’impegno dell’azienda per il mondo del trekking e dell’avventura outdoor.

La campagna prevede una serie di contenuti coinvolgenti e collaborazioni strategiche con media e piattaforme di grande rilevanza come BRUT, STRAVA e Les Others, attraverso le quali Columbia intende amplificare il proprio messaggio e raggiungere un pubblico sempre più vasto.

La campagna “Get Hiked” non si limiterà a promuovere le escursioni, ma enfatizzerà anche i benefici del trekking per la salute fisica e mentale, incoraggiando le persone a esplorare la natura e a vivere avventure indimenticabili.

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella missione di Columbia di ispirare una nuova generazione di amanti dell’outdoor.

Nuovi prodotti Columbia

Parallelamente Columbia continua a innovare nel campo delle attrezzature outdoor. Per la primavera 2024, il brand presenta Omni-MAX™, una nuova piattaforma tecnologica per calzature da speed-hiking, introdotta attraverso la serie KONOS.

Queste nuove calzature sono progettate per offrire una combinazione ottimale di trazione, stabilità e ammortizzazione, garantendo un comfort eccezionale e un ritorno di energia continuo durante le escursioni.

La tecnologia Omni-MAX™ rappresenta un passo avanti significativo per Columbia, che mira a soddisfare le esigenze degli escursionisti offrendo prodotti che migliorano il comfort sui sentiero.

La linea KONOS™ è stata sviluppata con l’obiettivo di fornire calzature che possano affrontare qualsiasi tipo di terreno, dalle montagne rocciose ai sentieri boschivi, assicurando sicurezza e performance elevate.