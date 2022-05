Dolomiti: arriva il Bike e Music Festival in Paganella

Un’intera bike area con incredibili trail in cui immergersi fra paesaggi meravigliosi, “good vibes” e band musicali. Questa la ricetta del nuovo Bike e Music Festival, che inaugurerà la stagione delle due ruote e avrà luogo dal 27 al 29 maggio nella Dolomiti Paganella Bike Area, in Trentino.

Musica e bike sulle Dolomiti in Paganella

Un evento da non perdere per gli appassionati di bike, musica e montagna.

Importanti DJ suoneranno in alcuni dei rifugi della Dolomiti Paganella Bike Area, ci saranno moltissime bici da testare al campo base di Andalo e concerti après bike dove divertirsi dopo una giornata passata sui pedali.

Nel dettaglio: dal 27 al 29 maggio 2022, in ognuno dei tre rifugi – La Montanara (Molveno Zone), Meriz ( Fai Zone) e Dosson (Andalo Zone) – saranno presenti i migliori brand del mondo bike, che vi faranno provare i loro prodotti, partecipare alle attività da fare insieme, piccoli giveaways da portare con sé e molto altro.

Tutto questo accompagnati da DJ che suoneranno tutto il giorno rendendo ancora più piacevole la tua permanenza al rifugio.

Naturalmente una visita in almeno uno dei tre rifugi è d’obbligo.

Non solo per godere dell’intero collegamento con 80km dei migliori single trails e flow trails che l’area ha da offrire, ma anche per conoscere tutti i brand presenti e riscattare i buoni sconto dal libretto dei voucher.

La partecipazione è gratuita: ogni biker che acquista un bike pass per almeno uno dei tre giorni potrà prenderne parte.

Necessario portare con se il libretto dei voucher, che si può ricevere gratuitamente in qualsiasi biglietteria degli impianti di risalita della bike area e grazie a cui si può prendere parte alla nuova apertura di DP Bike, pronto per pedalare verso feste e concerti degli “The Sweet Life Society”, “Klumzy Tung and Band”, e molto altro.

Al Campo base, che si trova alla partenza della cabinovia Andalo-Doss Pelà, si potranno testare le ultimissime novità di Liv, Giant, Simplon, Merida e Propain.

Saranno inoltre presenti brand come Amplifi, Bosch, Crank Brothers, Endura, Oakley, Pirelli, Super Natural.

Per ulteriori informazioni

_ Visita il sito ufficiale della manifestazione: dolomitipaganellabike.com