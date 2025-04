Donne in cammino sul Gargano Sacro: una primavera di passi, libertà e rinascita

C’è una destinazione elettiva in Italia per chi vuole fare un pellegrinaggio davvero speciale, un luogo dove il sacro incontra la terra, dove il paesaggio racconta storie di donne in cammino che sin dal medioevo arrivavano a passo lento.

Questo luogo è il Gargano, promontorio pugliese sospeso tra cielo e mare, e in questa primavera si fa teatro di un’esperienza collettiva che sa di rinascita e consapevolezza: La Primavera di Gargano Sacro, in programma dal 25 aprile all’8 giugno 2025.

Una rassegna diffusa che unisce un nuovo itinerario culturale in Puglia – il Gargano Sacro – alle comunità del territorio attraverso una successione di iniziative straordinarie che spaziano da proposte di viaggi a piedi ad eventi culturali.

La Primavera di Gargano Sacro, quest’anno alla sua seconda edizione, è molto più di un calendario di eventi: è un manifesto del pensiero libero – non a caso inizia il 25 aprile – un invito a rallentare, a riscoprire il cammino come strumento di conoscenza e soprattutto – in questa edizione – come spazio privilegiato per raccontare e accogliere la presenza delle donne.

Donne che camminano per scelta, per ricerca, per ricordare o per ritrovarsi. Donne che, passo dopo passo, ridisegnano la geografia interiore dei luoghi attraversati.

Organizzato da Legambiente FestambienteSud con il sostegno di Pugliapromozione e della Regione Puglia, La Primavera di Gargano Sacro si inserisce nel percorso di valorizzazione della destinazione turistica Gargano grazie all’itinerario culturale denominato “Gargano Sacro”, un nuovo progetto di turismo lento e culturale nato dal basso, che unisce natura incontaminata, storia millenaria, spiritualità e partecipazione delle comunità locali.

Tra gli appuntamenti più attesi del ricco programma, “Donne in cammino con Gargano Sacro”, un cammino di tre giorni dal 31 maggio al 3 giugno, che attraversa la storica via dei pellegrini da Vieste a Monte Sant’Angelo.

Un percorso che non è solo fisico, ma anche simbolico, perché ripercorre le tracce delle pellegrine medievali, spesso dimenticate dai racconti ufficiali, ma centrali nella storia del pellegrinaggio.

A condurre questo viaggio saranno Francesco Martino e Ilaria Canali, coordinatrice della Rete Nazionale Donne in Cammino, rete che da anni costruisce visibilità e spazi di narrazione per le donne che camminano.

Ad accogliere le partecipanti, il 2 giugno, sarà un incontro culturale alla GreenCave di Monte Sant’Angelo con la professoressa Immacolata Aulisa, storica esperta di cammini femminili. Un momento di ascolto, condivisione e celebrazione che è destinato a lasciare un segno.

Un cammino che è anche riscatto

Camminare insieme, tra donne, crea una connessione potente. Si condividono silenzi, racconti, risate.

Si intrecciano vite. Ed è proprio questo il cuore pulsante del progetto: offrire uno spazio di espressione e libertà, un’occasione di empowerment femminile che parte dai piedi e arriva dritta al cuore.

Donne in cammino con Gargano Sacro è pensato per offrire un tempo “altro”, in cui ritrovarsi parte di una comunità che cammina con intenzione, che si sostiene, che si specchia negli occhi dell’altra per riconoscere forza, fragilità e determinazione.

Un Gargano da vivere con lentezza

Ma la Primavera di Gargano Sacro è anche molto altro: è teatro sotto le stelle, musica che accompagna il viaggio interiore, cinema che racconta il territorio con sguardo poetico.

Dal cammino ispirato a Il Monte Analogo di René Daumal, che apre la rassegna dal 25 aprile al 1° maggio, alle tappe musicali curate da Michele Lobaccaro, ogni evento è pensato come un momento di immersione, in cui la cultura si fa esperienza concreta, e il paesaggio stesso diventa protagonista.

Camminare è scegliere

E allora sì, è tempo di scegliere. Scegliere di camminare, di esserci, di ascoltare. Scegliere di condividere un pezzo di strada con altre donne, con altri sguardi. Il Gargano ci aspetta, con la sua luce morbida, le sue voci antiche, i suoi orizzonti spalancati. Non è un caso che tutto cominci il 25 aprile, Festa della Liberazione: perché il cammino è, da sempre, un atto di libertà.

In un tempo che chiede nuove narrazioni e nuove direzioni, La Primavera di Gargano Sacro è la risposta che viene dal profondo. Ed è un invito, rivolto a tutte e a tutti, a ritrovare il senso del cammino. Passo dopo passo. Insieme.

Le iscrizioni per aderire a tutte le iniziative in programma sono già aperte. I moduli sono disponibili sul sito www.greencave.org.

Informazioni utili:

_ Sito ufficiale: www.greencave.org

_ WhatsApp 327 7408165

_ Mail: garganosacro@greencave.org