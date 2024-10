Chiavenna, al via il Campionato del Mondo di Mountain Running 2024

Chiavenna si prepara a vivere un intenso fine settimana all'insegna della corsa in montagna, con i due eventi di maggior rilevanza del panorama della disciplina: partecipano i migliori atleti da tutto il mondo

Corsa in montagna, eventi da non perdere nel weekend

Venerdì 11 ottobre prenderà il via un intenso fine settimana di competizione che durerà fino a domenica 13 ottobre, grazie alla venticinquesima edizione del Kilometro Verticale, una gara che si sviluppa totalmente in Valchiavenna, tra la Svizzera e l’Italia.

Alla corsa parteciperà un’élite di atleti che si sfideranno all’ultimo sangue per assicurarsi i titoli del Campionato Italiano di Corsa in Montagna e del Campionato del Mondo Valsir WMRA World Cup 2024.

Quest’ultima decreterà i campioni del mondo di mountain running e festeggerà i quarant’anni della WMRA, l’associazione internazionale organo della World Athletics, sotto la cui egida è organizzata la Valsir World Mountain Running Cup.

Nel dettaglio, sabato 12 ottobre aprirà le danze la venticinquesima edizione del Kilometro Verticale e domenica 13 sarà il momento del Val Bregaglia Trail.

Che cos’è il Kilometro Verticale

Il Kilometro Verticale rappresenta una specialità unica nel mondo della corsa in montagna, ed è caratterizzata da un tracciato esclusivamente in salita, senza compromessi.

In questa gara non sono previste delle scorciatoie artificiali, ma solo autentiche mulattiere e sentieri di montagna.

In questo caso, la gara è una vera e propria sfida montana che parte dalla località di Chiavenna (Sondrio) e termina a Lagùnc, e si sviluppa lungo un percorso in salita che prevede ben mille metri di dislivello e una lunghezza di 3,2 Km.

La partenza è individuale e a cronometro: tutti gli atleti partono a una distanza di circa 30 secondi l’uno dall’altro.

La storia di questa competizione

Nel 1986, gli Amici Madonna della Neve di Lagùnc e il Gruppo Podistico della Valchiavenna inaugurarono la prima corsa in salita da Pianazzola fino a Lagùnc.

Partendo dal piazzale della chiesa di Pianazzola, l’arrivo era previsto presso la chiesetta di Lagùnc su un percorso di 2,5 Km.

Questa gara, è bene dirlo, era riservata soltanto agli uomini fino al 1990 successivamente, però, venne aperta anche alle donne. Nel 2000, la gara si trasformò nel Kilometro Verticale, con partenza da Chiavenna e arrivo a Lagùnc su un percorso di 3,4 Km.

Dopo il 2007, con l’approvazione del Comitato Nazionale della Corsa in Montagna, il percorso fu ufficialmente omologato.

Lungo il tracciato vennero quindi posizionate delle segnaletiche indicanti le località e le altitudini.

Il programma

Venerdì 11 ottobre

Tutto inizierà il venerdì in Piazza Bertacchi a Chiavenna con la presentazione degli atleti partecipanti al Kilometro Verticale Valsir Mountain Running World Cup, e del Campionato Italiano.

Sabato 12 ottobre

Sabato sarà la giornata dedicata alla gara del Kilometro Verticale Chiavenna-Lagùnc: “la sfida verticale”. Gli atleti partiranno scaglionati e metteranno il piede sul primo gradino della mulattiera alle 9 e 15 del mattino, con

le donne in testa.

Le premiazioni avverranno nella centrale Piazza Bertacchi alle 14 e 30.

Nel pomeriggio, subito dopo le assegnazioni dei titoli ai vincitori del Kilometro Verticale e dei campioni italiani assoluti di corsa in montagna di sola salita, la città di Chiavenna ospiterà un altro evento: la gara non competitiva denominata “Una Corsa con i Campioni”.

Questa iniziativa benefica, organizzata in collaborazione con le associazioni locali, rientra nelle attività di sensibilizzazione dell’Ottobre in Rosa, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili.

Centinaia di partecipanti, inclusi gli atleti di fama internazionale, cammineranno insieme per le vie di Chiavenna, unendo sport e solidarietà. La partenza è programmata per le 16, sempre da Piazza Bertacchi.

A concludere una giornata densa di sport ed emozioni, alle 17 ci sarà la presentazione degli atleti top che saranno al via sulla linea di partenza del Val Bregaglia Trail per la finale della Valsir Mountain Running World Cup.

In aggiunta, ci sarà anche la cerimonia per il 40° anniversario della WMRA.

Domenica 13 ottobre

La giornata di domenica sarà dedicata alla lunga corsa del Val Bregaglia Trail, con partenza alle 9 e 30 da Promontogno.

Gli atleti in gara attraverseranno borghi incantati come Soglio, e luoghi carichi di storia e natura come le Cascate di Acquafraggia e il Palazzo Vertemate Franchi, uno dei simboli del Rinascimento lombardo.

Il traguardo è fissato nel cuore del centro storico di Chiavenna, dopo una lunga e impegnativa corsa attraverso sentieri, boschi e salite mozzafiato. In questa occasione, i top runner di tutto il mondo avranno l’ultima possibilità di scalare il ranking mondiale e assicurarsi il podio della WMRA World Cup 2024.

Alle 14 e 30 si terranno le premiazioni del Val Bregaglia Trail, seguite alle 15 e 30 dalla cerimonia ufficiale di chiusura della Valsir Mountain Running World Cup 2024 che sancirà i campioni di quest’anno con consegna della Coppa del Mondo Assoluta e dei trofei di specialità.

Informazioni utili

La pagina ufficiale della manifestazione

