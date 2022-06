Lombardia, escursioni estive con le guide alpine: il programma completo

26 proposte di trekking ed escursioni per scoprire le bellezze in quota della Lombardia, esperienze pensate per tutti gli appassionati: dagli adulti ai bambini.

L’iniziativa è stata presentata da Antonio Rossi, sottosegretario regionale a sport, olimpiadi 2026 e grandi eventi, ed è il furtto della collaborazione tra la Direzione sport regionale e le Guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna della Lombardia.

“Da Passo San Marco al Monte Martica, dal Ghiacciaio dei Forni al Cornone di Blumone, con la giornata regionale per la montagna, il prossimo 3 luglio, ripartono le escursioni alla scoperta delle bellezze in quota della nostra splendida Lombardia”. ha annunciato alla stampa Antonio Rossi.

Un format di successo

Il programma di per il 2022 è particolarmente vario e interessante, pensato per andare incontro alle esigenze di tutti i possibili partecipanti.

Sono 26 le proposte di escursioni in programma, di lunghezza e difficoltà differenti, che permetteranno ai partecipanti di scoprire angoli di Lombardia sconosciuti ai più.

Itinerari messi a punto per poter essere affrontati da chiunque, grazie all’aiuto delle guide e degli accompagnatori.

Una formula di successo che anche lo scorso anno si è rivelata vincente nell’attrarre sia gli appassionati di turismo sportivo sia famiglie con bambini, alla ricerca del contatto ravvicinato con la natura”.

Escursioni per tutti, dai 10 anni d’età in su

Le giornate sono completamente gratuite. Le escursioni si adattano a un pubblico ampio sia per età sia per capacità fisiche e tecniche.

L’età minima per partecipare: 10 anni. I ragazzi sino ai 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore.

Le iscrizioni vanno inoltrate sul sito Internet del Collegio delle Guide Alpine Lombarde.

Il presidente del Collegio regionale Guide alpine Lombardia Fabrizio Pina ha dichiarato:

“Siamo felici di rinnovare anche per l’estate 2022 l’appuntamento con le giornate promozionali con Accompagnatori di media Montagna e Guide alpine della Lombardia. L’iniziativa, che raccoglie sempre un grande successo, è un’occasione per far conoscere le nostre professioni e far scoprire alle persone il fascino della montagna e in particolare le peculiarità dei parchi regionali”.

Il calendario degli eventi è stato ideato per dare l’opportunità di scoprire scorci inediti e suggestivi della Lombardia.

26 le escursioni in programma nei weekend dei mesi luglio, agosto e settembre. 7 saranno in provincia di Bergamo, 6 in provincia di Sondrio, 5 di Brescia, 4 di Lecco, 2 di Varese, 1 di Como e 1 di Pavia”.

A seguire l’elenco completo delle mete e delle date:

_ 3 luglio: Adamello (Bs) – Lago della Vacca, ai piedi del Cornone di Blumone; Orobie Bergamasche (Bg) – Passo San Marco rifugio Balicco tra Valle del bitto di Albaredo e Val Brembana; Stelvio (So) – Sentiero glaciologico al ghiacciaio dei Forni; Campo dei Fiori (Va) – Dalla Rasa di Varese al monte Martica; Grigna settentrionale (Lc) – Anello del Pialeral – Brunino – Prabello -Alpe Cova.

_ 9 luglio: Rifugio Omio, Valmasino (So).

_ 10 luglio: Orobie Bergamasche (Bg) – Giro delle casere e rif. Balicco all’Alpe Azzaredo.

_ 16 luglio: Alto Garda Bresciano (Bs) – Monte Bestone.

_ 17 luglio: Grigna settentrionale (Lc) – Vo’ di Moncodeno – rif. Bogani; Orobie Bergamasche (Bg) – Valzurio.

_ 23 luglio: Orobie Valtellinesi (So) – Alla baita Pioda, un balcone sui 3000 orobici.

_ 24 luglio: Orobie Bergamasche (Bg) – Val Taleggio: nel cuore delle Orobie occidentali, a cavallo di un antico confine.

_ 30 luglio: Alpe Pioda in val di Mello (So).

_ 31 luglio: Alto Garda Bresciano (Bs) – Rifugio Pirlo – Passo Spino da S. Michele.

_ 6 agosto: Orobie Bergamasche (Bg) – Al cospetto della Presolana: Capanna Cassinelli e Cappella Savina.

_ 7 agosto: Le trincee del Monte Generoso (Co); Grigna settentrionale (Lc) – Anello del Pialeral – Brunino – Prabello -Alpe Cova.

_ 20 agosto: Orobie Bergamasche (Bg) – Alle falde del lago del Diavolo.

_ 21 agosto: Orobie Valtellinesi (So) – Lago del Culino. Adamello (Bs) – Lago della Vacca, ai piedi del Cornone di Blumone.

_ 27 agosto: Grigna settentrionale (Lc) – Vo’ di Moncodeno – rif. Bogani.

_ 28 agosto: Orobie Bergamasche (Bg) – Val Taleggio: nel cuore delle Orobie occidentali, a cavallo di un antico confine. Stelvio (So) – Sentiero glaciologico al ghiacciaio dei Forni.

_ 3 settembre: Adamello (Bs) – Bivacco Valzaroten, dominante sulle pendici nord dell’Adamello.

_ 4 settembre: Campo dei Fiori (Va) – Dalla Rasa di Varese al monte Martica; Monte Lesima (Pv). (Lnews)

_ Il programma dettagliato è disponibile sul sito ufficiale delle Guide alpine lombarde: