“Passo dopo passo”: il nuovo libro di Paolo Piacentini sulla cura del sé, dell’altro e del territorio

Il nuovo libro di Paolo Piacentini, presidente onorario di FederTrek ed esperto di cammini, esplora il concetto di cura e il suo legame con la natura, invitando a una rinnovata attenzione verso ciò che ci circonda

Paolo Piacentini, esperto di trekking e cammini in Italia, presenta il suo nuovo libro “Passo dopo passo. La cura del sé, dell’altro, del territorio”, pubblicato dalla collana “New Fabric” di Pacini Editore.

L’autore, presidente onorario di Federtrek, esplora nel volume le potenzialità salvifiche insite nel paradigma della cura, riflettendo sul rapporto tra l’essere umano e la natura.

Il concetto di cura è al centro dell’opera, dove Piacentini sostiene che “cura vuol dire incamminarsi verso un nuovo umanesimo che supera l’antropocentrismo e sposa definitivamente il rapporto con la natura, andando oltre qualsiasi idea malsana di possesso”.

L’autore invita a superare i limiti della moderna concezione antropocentrica e a ritrovare un nuovo umanesimo in cui ogni essere vivente è legato indissolubilmente all’altro.

Il libro è suddiviso in tre macro-capitoli che declinano il concetto di cura (del sé, dell’altro e del territorio), arricchiti da un’appendice contenente il “Manifesto della società della cura” e il “Manifesto per un nuovo umanesimo”, stilato insieme al maestro Zen Pino Soden Palumbo.

L’intento è quello di lanciare un messaggio alla politica e alla società, partendo dalla dimensione culturale e cercando di trasformarla attraverso un recupero del rapporto con la spiritualità e il re-incanto del mondo.

Il nuovo libro di Paolo Piacentini, attraverso la riflessione sul concetto di cura e il suo legame con la natura e l’essere umano, invita a ripensare il nostro approccio all’ambiente e alla vita in generale.

L’esplorazione delle potenzialità salvifiche insite nel paradigma della cura ci guida verso un nuovo umanesimo, in cui il rispetto per la natura e per gli altri esseri viventi diventa fondamentale.

La presentazione del libro e gli incontri con l’autore

Il volume verrà presentato in anteprima al Salone Internazionale del libro di Torino il 18 maggio, con la partecipazione di Flavia Amabile giornalista, Maurizio Pallante (che ha firmato la Prefazione), Carlo Andorlini e Luca Bizzarri, co-direttori della collana New Fabric, Francesca Pacini e Lisa Lorusso di Pacini Editore.

Seguiranno numerosi appuntamenti del “tour della cura” di Piacentini in varie città italiane, tra cui il Festival dei Cammini in Franciacorta, la Biblioteca comunale di Terni, Recanati, Pisa, Amalia, Grosseto, Lucca, Roma, Milano, Bologna e Pizzo Calabro.

_ “Passo dopo passo. La cura del sé, dell’altro, del territorio” è disponibile in libreria e in tutti gli store online.