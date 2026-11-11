Gambe rotte e nessun modo di chiedere aiuto: salvo dopo 36 ore

Uno scialpinista di 39 anni è caduto in un crepaccio di 20 metri rompendosi gambe e femore. Si è trascinato in una cavità e ha atteso i soccorsi che lo hanno trovato vivo dopo quasi 36 ore

Un giorno e una notte interi in fondo a un crepaccio, a circa 20 metri di profondità, con un femore fratturato e l’altra gamba rotte e senza la possibilità di chiedere aiuto.

È sopravvissuto così lo scialpinista di 39 anni ritrovato vivo lunedì 9 novembre in Alta Maurienne, in Savoia, nel sud-est della Francia, dopo quasi 36 ore.

È una storia a lieto fine che ha quasi del miracoloso. A renderla possibile sono stati la sua resistenza e il lavoro di 28 soccorritori e tre elicotteri della Crs Alpes Savoie.

Due giorni in solitaria verso il Sommeiller

L’uomo è uno scialpinista esperto, originario della regione di Grenoble. Aveva programmato un’escursione di due giorni in solitaria sulle Alpi Cozie.

Sabato 7 novembre era partito da Bramans, sopra Modane, diretto al rifugio d’Ambin, a 2.270 metri di quota, dove ha passato la notte.

La mattina dopo, domenica 8 novembre, è ripartito con gli sci d’alpinismo per raggiungere la vetta del Sommeiller.

Lungo il percorso è stato travolto da una valanga a lastroni, che lo ha fatto precipitare in un profondo crepaccio.

Strisciando per quasi cento metri con le gambe rotte

Nella caduta si è fratturato entrambe le gambe: un femore e la parte inferiore dell’altra gamba. Per uscire dal crepaccio avrebbe dovuto arrampicarsi, cosa impossibile in quelle condizioni.

Il 39enne ha lasciato lo zaino e gli sci e ha cominciato a trascinarsi lungo una rampa. Strisciando avrebbe percorso quasi un centinaio di metri, fino a infilarsi in una cavità.

Lì è rimasto al riparo, ad aspettare.

L’allarme della famiglia e le ricerche nel maltempo

L’allarme è partito dalla famiglia. Domenica 8 novembre, verso le 23, i familiari non lo vedevano rientrare, si sono preoccupati e hanno avvisato la Polizia. Quella sera stessa gli agenti hanno trovato il veicolo dell’uomo.

Le ricerche sono state affidate ai soccorritori della Crs Alpes Savoie, che si sono messi subito al lavoro.

Le operazioni di soccorso – Foto Crs Alpes

Il meteo però ha complicato tutto: con le condizioni avverse, per far partire le ricerche in elicottero si è dovuto aspettare il mattino successivo.

Nonostante il maltempo, le squadre sono andate avanti, aiutate dai rinforzi arrivati in zona.

Il ritrovamento e il volo verso Grenoble

Dopo ore di ricerche, lo scialpinista è stato trovato vivo in fondo al crepaccio, dove era rimasto per quasi 36 ore.

I soccorritori lo hanno stabilizzato sul posto, poi lo hanno recuperato e portato in elicottero all’Ospedale universitario di Grenoble.

Per l’operazione sono stati impiegati in tutto 28 soccorritori e tre elicotteri della Crs Alpes Savoie.

La Polizia nazionale francese ha raccontato la vicenda sul suo profilo X e ha pubblicato anche le immagini del salvataggio.

L’uomo non era riuscito a dare l’allarme: a mettere in moto i soccorsi sono stati la preoccupazione dei familiari e il lavoro delle squadre in quota, anche con il meteo contro.

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