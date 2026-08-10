Trail degli Zingari: natura e sport nel cuore della Majella

Il 5 settembre 2026 Pacentro ospita la prima edizione del Trail degli Zingari, con percorsi da 25 e 16 km tra Majella e Morrone. Il giorno successivo torna la storica Corsa degli Zingari, tra sport, tradizione e identità abruzzese.

Trail degli Zingari: tra Majella e Morrone nasce una nuova sfida

Ci sono gare che attraversano una montagna.

Il Trail degli Zingari attraversa un territorio, una comunità e una storia che si tramanda da secoli.

Sabato 5 settembre 2026, Pacentro (AQ) ospiterà la prima edizione di un evento destinato a ritagliarsi uno spazio nel panorama del trail running italiano, grazie ad un mix raro di paesaggi spettacolari, percorsi tecnici e autentica identità territoriale.

L’iniziativa nasce da un’idea di Simone Di Loreto e Luca Viviani.

Sono profondi conoscitori di questi luoghi, cui è stata affidata la progettazione tecnica dall’Associazione Culturale “Corsa degli Zingari”, guidata dal Presidente Giuseppe De Chellis, che ha scelto di affiancare alla storica manifestazione una competizione capace di valorizzare in chiave sportiva il patrimonio naturale della Majella e del Morrone.

Simone e Luca, hanno disegnato due percorsi in grado di esaltare ogni aspetto del territorio: salite impegnative, creste panoramiche, boschi secolari, pietraie, single track e continui cambi di ritmo.

Due gare, un’unica grande esperienza

Le gare sono due, su lunghezze diverse, ma l’esperienza è unica.

Gara Lunga

25 km | 1.650 m D+ Un trail autentico, tecnico e selettivo, pensato per chi ama la montagna vera e desidera misurarsi con un percorso spettacolare (aggiungere traccia GPX);

Gara Breve

16 km | 800 m D+ Una distanza più veloce e accessibile, senza rinunciare al fascino dell’ambiente e al carattere tecnico del tracciato (aggiungere traccia GPX).

Entrambe le gare si sviluppano in uno degli scenari più suggestivi dell’Appennino centrale, dove la natura domina ancora incontrastata e ogni chilometro regala panorami di straordinaria bellezza.

Molto più di una gara. Partecipare al Trail degli Zingari significa vivere un intero weekend.

Domenica 6 settembre, infatti, gli atleti potranno assistere alla storica “Corsa degli Zingari”.

Si tratta di una delle più antiche tradizioni popolari italiane, che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta Italia, dove sport, cultura, spiritualità, tradizione e accoglienza si fondono in un’esperienza che pochi eventi riescono oggi ad offrire.

Essere tra i primi. Ogni grande evento ha avuto una prima edizione

Essere al via del “Trail degli Zingari” 2026 significa poter dire, negli anni a venire, di esserci stati fin dall’inizio. Le iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili non sono illimitati.

Per gli appassionati di trail running rappresenta l’occasione di scoprire in anteprima un percorso destinato a diventare un appuntamento fisso nel calendario delle competizioni outdoor dell’Appennino.

Chi cerca soltanto una gara troverà due ottimi percorsi.

Chi cerca un’esperienza autentica scoprirà qualcosa di molto più grande.

La Corsa degli Zingari: la storia di Pacentro

Una tradizione che appartiene all’Italia.

Da secoli, ai piedi della Majella, una comunità rinnova un rito che continua a parlare al presente.

La “Corsa degli Zingari” non è una semplice rievocazione storica, ma una tradizione autenticamente vissuta che custodisce valori di fede, appartenenza, coraggio e identità.

Generazioni di pacentrani hanno tramandato non soltanto il rituale, ma soprattutto il suo significato, facendo della Corsa uno dei più importanti patrimoni culturali immateriali dell’Abruzzo.

Negli ultimi anni la manifestazione ha avviato un importante percorso di crescita fondato sulla ricerca storica, sul dialogo con il mondo della cultura, sul rafforzamento delle relazioni istituzionali, sull’innovazione della comunicazione e sulla valorizzazione del territorio.

La Corsa degli Zingari oggi sulla Majella

Un percorso promosso e coordinato dal Presidente dell’Associazione Culturale “Corsa degli Zingari”, Giuseppe De Chellis, la cui visione strategica ha consentito di sviluppare nuovi progetti senza mai perdere il legame con la tradizione e con l’identità della comunità pacentrana.

Nascono così il “Trail degli Zingari”, il progetto digitale “Corsa degli Zingari Experience”, nuove collaborazioni istituzionali e culturali e una crescente attenzione da parte dei media nazionali, in un percorso pensato per consegnare alle future generazioni un patrimonio sempre più conosciuto, studiato e tutelato.

La presentazione ufficiale alla Camera dei Deputati, lo scorso 14 luglio, ha rappresentato una tappa di grande rilievo istituzionale, confermando l’interesse nazionale verso la manifestazione.

A ciò si aggiunge il riconoscimento della Regione Abruzzo, che ha dedicato alla Corsa una specifica legge regionale quale evento di particolare rilevanza culturale, identitaria e turistica.

Il 5 e 6 settembre Pacentro offrirà ai visitatori un programma unico: il Trail, le celebrazioni civili e religiose, la tradizionale processione, il suggestivo lancio dei paracadutisti con il Tricolore e, infine, la secolare “Corsa degli Zingari”, momento culminante di una festa che coinvolge l’intera comunità.

Visitare Pacentro in quei giorni significa vivere una montagna autentica, conoscere una comunità profondamente legata alle proprie radici e partecipare ad un’esperienza in cui sport, cultura e tradizione convivono naturalmente.

Perché alcune manifestazioni si guardano.

La “Corsa degli Zingari,” invece, si vive.

_Scarica la traccia GPX del percorso lungo

_Scarica la traccia GPX del percorso breve

_Scopri come iscriverti al Trail degli Zingari

_Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale