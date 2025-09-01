L'arrivo dell'autunno rende il trekking un'esperienza intima e suggestiva, ma richiede maggiore preparazione. Le giornate si accorciano, il meteo è più instabile e i sentieri diventano scivolosi: consigli utili per affrontare al meglio la montagna autunnale

Come si affronta il cambio di stagione in montagna?

Il passaggio dall’estate all’autunno in montagna è molto più che una semplice transizione climatica: è un vero rito naturale.

I paesaggi, abituati alla luce forte e uniforme dei mesi estivi, si tingono di sfumature calde che rendono ogni scorcio un quadro vivente.

Camminare tra i boschi in questo periodo significa immergersi in una natura in trasformazione, dove ogni giorno regala un dettaglio nuovo: una foglia che vira al rosso, un animale che si prepara all’inverno, un ruscello che riprende vita dopo le prime piogge.

Per l’escursionista questo è il tempo della lentezza: i sentieri, meno battuti, restituiscono il piacere di un passo silenzioso, lontano dalla folla. Ma questa magia ha un rovescio della medaglia: l’ambiente diventa più esigente.

I contrasti termici sono forti, il meteo può cambiare in pochi minuti e la luce scompare molto prima rispetto all’estate. Riconoscere la bellezza e al tempo stesso le insidie del cambio di stagione è il primo passo per vivere il trekking autunnale con consapevolezza.

Pianificazione: ore di luce e meteo

In estate siamo abituati a giornate lunghe che permettono margini di errore e soste generose. In autunno, invece, il tempo diventa prezioso.

Le ore di luce si riducono sensibilmente: partire alle nove del mattino per un’escursione lunga può significare ritrovarsi a camminare nel buio al ritorno.

Ecco perché pianificare con attenzione diventa fondamentale: partire presto, calcolare tempi realistici e avere un “piano B” in caso di imprevisti.

Il meteo, poi, è un compagno ancora più imprevedibile. Una valle assolata al mattino può trasformarsi in un luogo avvolto dalla nebbia nel giro di un paio d’ore.

Le piogge improvvise rendono i sentieri più scivolosi e abbassano bruscamente la temperatura.

Per questo è buona abitudine consultare più fonti meteo e verificare le condizioni anche poche ore prima della partenza.

E se il tempo peggiora, saper rinunciare o accorciare l’escursione è segno di maturità escursionistica: la montagna non premia chi sfida, ma chi rispetta i suoi ritmi.

L’abbigliamento a strati: la regola d’oro

Se in estate si può azzardare un abbigliamento leggero, l’autunno richiede flessibilità. L’unico modo per affrontare le escursioni senza rischiare sbalzi termici è vestirsi a strati, seguendo la classica regola del “metti e togli” che accompagna ogni escursionista esperto.

Il primo strato dev’essere tecnico e traspirante, capace di tenere asciutta la pelle anche quando si suda. Evitare il cotone è fondamentale: assorbe l’umidità e, con l’abbassarsi della temperatura, rischia di raffreddare il corpo.

Il secondo strato, che può essere un pile leggero o una maglia termica, ha il compito di trattenere il calore. A seconda della quota e della stagione, può essere sostituito o affiancato da un piumino leggero.

Infine, il terzo strato è il guscio protettivo: una giacca impermeabile e antivento, possibilmente traspirante e leggera, da indossare al bisogno.

Nello zaino non devono mancare guanti e berretto: accessori che spesso si sottovalutano, ma che in autunno tornano indispensabili già a quote medie.

Aggiungere un capo caldo di riserva è un piccolo peso in più che può fare una grande differenza durante una sosta lunga o in caso di imprevisti.

Terreno e calzature: camminare sicuri

Con l’arrivo dell’autunno il sentiero si trasforma. Le foglie cadute possono nascondere radici o sassi, la pioggia rende i tratti in discesa insidiosi e l’umidità persiste più a lungo sul terreno. Questo significa che la scelta delle calzature non è più solo una questione di comodità, ma di sicurezza.

Scarponcini con una suola ben scolpita e con buona aderenza sono essenziali. Meglio se offrono sostegno alla caviglia, che nei terreni bagnati o sconnessi rischia di subire più facilmente distorsioni.

Anche i bastoncini telescopici, spesso considerati un “di più”, diventano un alleato prezioso: migliorano l’equilibrio, scaricano il peso dalle ginocchia e aumentano la stabilità nei tratti scivolosi.

Un’ulteriore accortezza è controllare lo stato delle proprie scarpe prima della stagione: una suola consumata o una tomaia danneggiata possono diventare un problema serio in condizioni autunnali.

Investire in calzature adeguate significa non solo camminare meglio, ma ridurre i rischi di incidenti.

Zaino e attrezzatura: cosa non deve mancare

L’autunno è la stagione dei dettagli, e lo zaino riflette questa necessità. Oltre all’equipaggiamento standard, conviene aggiungere alcuni accessori specifici che possono trasformare un’escursione complicata in una giornata piacevole.

Un coprizaino impermeabile protegge il contenuto dalle piogge improvvise; un telo termico d’emergenza, che occupa pochissimo spazio, può rivelarsi indispensabile in caso di soste forzate.

Portare con sé un cambio di calze asciutte è un accorgimento che garantisce comfort e riduce il rischio di vesciche o raffreddamenti ai piedi. Guanti, berretto e magari una maglia extra completano il kit di sicurezza.

Da non dimenticare la lampada frontale: le giornate più corte fanno sì che il rientro al buio non sia un’eventualità remota. Meglio prevenire, piuttosto che affidarsi alla luce del telefono, che dura poco e lascia mani e sguardo meno liberi.

Alimentazione e idratazione in autunno

In autunno la sensazione di sete diminuisce, ma il corpo continua a consumare liquidi e calorie.

È un errore pensare che, con il fresco, l’idratazione diventi secondaria: al contrario, proprio perché non ci si accorge di sudare, si rischia di non bere abbastanza.

Portare almeno un litro d’acqua resta un obbligo, da integrare con una bevanda calda in un piccolo thermos. Un tè o una tisana possono restituire energia e calore, soprattutto nelle soste più lunghe.

Quanto al cibo, meglio privilegiare snack leggeri ma nutrienti: frutta secca, barrette energetiche, piccoli panini con alimenti proteici.

In autunno il dispendio energetico può essere maggiore, perché il corpo brucia calorie anche per mantenere la temperatura: meglio quindi non sottovalutare la necessità di integrare durante la camminata.

Il lato positivo: trekking più intimi e suggestivi

Tutte queste attenzioni non devono far dimenticare la vera ricompensa dell’autunno: la possibilità di vivere la montagna in una dimensione diversa. I boschi colorati dal foliage regalano atmosfere uniche, i panorami limpidi dopo le prime piogge sembrano infiniti, la fauna è più attiva e visibile.

Il silenzio, interrotto solo dal fruscio delle foglie secche sotto i piedi o dal richiamo degli animali, rende i trekking più intimi e meditativi.

È il periodo ideale per chi cerca non solo l’attività fisica, ma anche un contatto profondo con l’ambiente. Non a caso, molti escursionisti considerano l’autunno la stagione più poetica per camminare: meno frenesia, più essenza.

