Due minuti di movimento in più al giorno valgono un anno di vita

Uno studio dell’Università di Sydney su quasi 60.000 adulti lega piccoli ritocchi a sonno, attività fisica e alimentazione a quasi dieci anni di vita guadagnati. Il segreto per non mollare? Agganciare le nuove abitudini a quelle che abbiamo già

Cinque minuti di sonno in più, due minuti di attività fisica moderata o intensa e mezza porzione di verdure aggiunta al piatto. Ogni giorno.

Secondo uno studio dell’Università di Sydney pubblicato nel 2026 sulla rivista scientifica eClinicalMedicine, questi piccoli cambiamenti possono allungare la vita di un anno.

E chi interviene in modo più deciso su sonno, movimento e alimentazione può arrivare a guadagnarne più di nove.

La longevità è da tempo una delle parole d’ordine del benessere.

Per questo sempre più persone si dedicano all’attività fisica con l’obiettivo di migliorare il loro stato di salute piuttosto che la bellezza estetica.

Altri iniziano a spingersi più in la, prestando maggiore attenzione al sonno e al recupero fisico, toccando quello che gli americani chiamano biohacking.

Stare al passo, però, è difficile. La ricerca australiana suggerisce però che per vivere più a lungo e in salute non si debba essere per forza essere così determinati.

Lo studio: quasi 60.000 adulti seguiti per otto anni

I ricercatori hanno seguito quasi 60.000 adulti per otto anni che hanno migliorato il loro stile di vita in tre ambiti, sonno, movimento e alimentazione.

I risultati sono stati molto incoraggianti, queste attività sono hanno portata fino a 9,35 anni di vita in più e a 9,45 anni in più di healthspan, ovvero di vita sana.

La differenza tra i due concetti è importante. La prospettiva di vita indica semplicemente quanto a lungo si vive, senza considerare la qualità di quegli anni.

La prospettiva di vita sana misura invece gli anni vissuti in buona salute e senza problemi fisici che ne condizionano la qualità.

Secondo lo studio, per ottenere il massimo risultato, bisogna essere in linea con un profilo preciso:

dormire tra le sette e le otto ore per notte,

fare almeno 40 minuti al giorno di attività fisica moderata o vigorosa

seguire un’alimentazione sana.

Un anno di vita in più con pochi minuti al giorno

Il dato più interessante dello studio, però, riguarda però quei comportamenti minimi che producono già un effetto positivo.

Per aggiungere un anno di vita bastano, secondo l’associazione individuata dai ricercatori, cinque minuti di sonno in più, due minuti in più di attività fisica moderata o vigorosa e una dieta di qualità migliore, per esempio mezza porzione di verdure in più al giorno.

Sembra semplice. Il problema, potrebbe essere però mantenere nel tempo queste piccole buone nuove abitudini.

Dormire di più una paio di notti stanotte è possibile, ma cosa succede la settimana successiva, quando c’è in programma una trasferta di lavoro o un weekend fuori.

Habit stacking, il metodo delle abitudini in fila

È qui che entra in gioco l’habit stacking, letteralmente “impilare le abitudini”.

Consiste nell’agganciare un nuovo comportamento a uno che si ripete già con costanza, usando la routine esistente come un’ancora della nuova abitudine.

“Costruire abitudini non ha nulla a che fare con la determinazione o con la forza di volontà”, ha spiegato al magazine americano Outside lo psicologo Craig Kain, PhD, che lavora a Long Beach, in California, e utilizza l’habit stacking da anni nella sua attività clinica. “Ha tutto a che fare con lo sviluppo di un metodo”.

Il termine è stato reso popolare da James Clear nel suo libro Atomic Habits, bestseller del New York Times, e nasce dal lavoro dello scienziato comportamentale BJ Fogg.

L’idea di base è che i nuovi comportamenti siano più facili da mantenere quando si appoggiano a qualcosa di già automatico, invece di richiedere una routine costruita da zero.

Perché la forza di volontà non c’entra

Secondo Kain, la forza di volontà, o la sua mancanza, è un ostacolo al cambiamento duraturo.

L’habit stacking la toglie del tutto dall’equazione.

Per questo è importante considerare la costruzione di un’abitudine come un metodo: quando si vive il cambiamento come una prova di carattere, il fallimento diventa una questione personale.

“Se ci riesco sono bravo, se fallisco sono cattivo. A volte non ci rendiamo nemmeno conto di farlo a noi stessi”, ha osservato lo psicologo.

L’habit stacking sostituisce questo circolo vizioso con una struttura.

Le abitudini come autostrade del cervello

Sul piano neurologico, Kain descrive le abitudini consolidate come strade molto trafficate del cervello.

“Immagina il comportamento che stai cercando di adottare come una nuova strada costruita proprio accanto alla vecchia”, ha detto lo psicologo. “Col tempo la distanza tra le due scompare e ti ritrovi con un’autostrada”.

Alla fine entrambi i comportamenti viaggiano in automatico.

Arrivarci, però, può richiedere più tempo di quanto si pensi. “Le abitudini legate alla salute in genere impiegano dai due ai cinque mesi per consolidarsi”, ha spiegato.

Il consiglio è aspettare che un comportamento risulti davvero spontaneo prima di aggiungerne un altro.

Due minuti: chi non li ha?

I cambiamenti indicati dallo studio anche se sono piuttosto modesti sono comunque associati a guadagni importanti in termini di anni di vita: per questo vale la pena dedicare il tempo necessario per introdurli nelle proprie routine.

“Partire in piccolo aumenta le probabilità di successo”, ha detto Kain. “Forse non riesco a trovare un giorno in più alla settimana per allenarmi, ma aggiungere due minuti sul tapis roulant è fattibile”.

Lo psicologo ha aggiunto che spesso le persone liquidano i piccoli cambiamenti come inutili, ed è proprio questo a tenerle bloccate.

“E ora sappiamo che anche due minuti in più di movimento sono benefici. Chi non ha due minuti in più?”

I limiti dello studio

Ci sono alcune avvertenze da tenere presenti.

Lo studio è osservazionale: individua associazioni, non dimostra un rapporto diretto di causa ed effetto.

Il campione è inoltre sbilanciato verso persone più anziane, quindi i risultati potrebbero non adattarsi perfettamente a una popolazione più giovane e attiva.

Infine, i tempi con cui un’abitudine si consolida variano molto da persona a persona.

Tre esempi pratici, dalla cucina al sentiero

Come si traducono in pratica le abitudini che favoriscono la longevità?

Per chi vuole aggiungere anni alla propria vita, o anni in cui sentirsi bene nel proprio corpo, l’habit stacking può assomigliare a questo.

_ Alimentazione: ogni mattina prepari già il caffè: mentre sale, taglia un po’ di frutta o metti insieme mezza porzione di verdure. Servono 90 secondi e succede tutti i giorni.

_ Movimento: ogni sera porti già fuori il cane: accelera il passo per i primi due minuti del giro. Stesso percorso, stessa ora, uno sforzo appena maggiore. E se corri o fai trekking con regolarità, aggiungi due minuti a ogni uscita.

_ Sonno: prima di andare a letto metti già il telefono in carica: inizia a lasciarlo dall’altra parte della stanza invece che sul comodino. Meno scrolling, un rallentamento serale leggermente anticipato, qualche minuto di sonno in più.

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