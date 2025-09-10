Cinque trekking indimenticabili in Nepal con Avventure nel Mondo: dall’Annapurna al campo base dell’Everest, fino alle terre remote del Mustang, del Kanchenjunga e del Saribung. Un viaggio a piedi tra panorami grandiosi, spiritualità e tradizioni millenarie

Alla scoperta dei trekking più belli del Nepal con Avventure nel Mondo

In Nepal la montagna diventa leggenda. L’Himalaya si alza come una muraglia bianca che custodisce valli silenziose, monasteri, foreste e villaggi sospesi nel tempo.

È la terra dei grandi orizzonti e delle sfide interiori, il luogo in cui il cammino non è solo un percorso fisico ma un viaggio nello spirito.

Chi sceglie di partire per un trekking in Nepal sa che non tornerà con la stessa prospettiva: le cime innevate, i venti sottili, i volti sorridenti delle popolazioni sherpa lasciano un segno indelebile.

Con Avventure nel Mondo, questo sogno prende la forma di itinerari pensati per entrare in contatto con la natura e le culture che rendono unico questo paese, condividendo l’emozione della scoperta insieme ad altri appassionati viaggiatori.

Dai sentieri che sfiorano gli ottomila agli altipiani del Mustang, dalle vallate che conducono al tetto del mondo alle montagne più selvagge, vi proponiamo cinque itinerari che raccontano l’essenza del Nepal più autentico.

Il livello di difficoltà cambia a seconda dell’itinerario, ed è legato alle altitudini raggiunte, alla durata e al dislivello del percorso, oltreché alle caratteristiche dei territori attraversati.

1 – Camminare sull’Annapurna, montagne sacre e panorami spettacolari

Tra gli itinerari più celebri del Nepal, il trekking dell’Annapurna è un vero classico per chi sogna di camminare in uno scenario spettacolare.

Avventure nel Mondo propone una versione express, dell’Annapurna Trail, pensata per chi vuole assaporare la magia di questi luoghi in meno tempo, ma senza perdere nulla del loro fascino.

È un percorso che regala panorami in continua trasformazione: dall’aria sottile delle alte quote alla dolcezza delle vallate attraversate da fiumi dalle acque turchesi.

Ph.: Giorgio Borroni

Ogni passo diventa un incontro: con la spiritualità dei templi, con i ponti sospesi che sfidano i torrenti impetuosi, con i volti sorridenti che salutano i viaggiatori lungo la strada.

Camminare sull’Annapurna significa vivere un Nepal fatto di contrasti armoniosi, dove la natura selvaggia convive con la delicatezza dei gesti quotidiani.

Per quanto “express” si cammina per oltre 200 km con dislivelli quotidiani significativi, affrontando giornate impegnative in alta quota che portano fino a 5400 metri al passo del Thorung.

2 – Everest, il leggendario Campo Base: il richiamo del tetto del mondo

Pochi nomi evocano l’idea di sfida e grandezza come quello dell’Everest. Raggiungere il campo base non è solo un traguardo geografico, ma entrare in un mito, respirare l’atmosfera che ha accompagnato le imprese degli alpinisti più celebri.

Il sentiero che conduce ai piedi della montagna più alta del mondo è un viaggio costellato di emozioni: ponti sospesi su gole profonde, monasteri avvolti da bandiere di preghiera, villaggi sherpa che raccontano storie di resistenza e ospitalità.

Ph.: Tommaso Di Muccio

La luce che accarezza le pareti di ghiaccio, il silenzio interrotto solo dal vento e dal mormorio dei fiumi glaciali, le notti stellate che sembrano avvicinarsi alla terra: ogni momento è una scoperta.

Raggiungere il campo base dell’Everest è un’esperienza che rimane incisa nella memoria, una di quelle avventure che si raccontano per tutta la vita.

La proposta di Avventure nel Mondo Trekking prevede anche la salita al belvedere del Khala Pattar (5545m), con la possibilità di scalare l’Island Peak (6189m).

Date le altitudini raggiunte è necessaria una preparazione sufficiente e condizioni di forma adeguate al cammino.

3 – Mustang, a 4000 metri tra monasteri e montagne

Nascosto tra le pieghe dell’Himalaya, il Mustang è una terra che sembra appartenere a un’altra dimensione.

Qui il paesaggio abbandona il verde delle vallate e si apre in un altopiano arido, punteggiato da canyon profondi e formazioni rocciose scolpite dal vento.

Ph.: Gr. Perlino

Le tonalità si accendono di rosso, ocra e oro, creando un contrasto spettacolare con il cielo terso e le cime innevate all’orizzonte.

Un trekking nel Mustang è un viaggio nell’essenza del buddismo, tra monasteri che custodiscono antichi segreti e villaggi dove il tempo pare essersi fermato.

Il passo del viaggiatore è accompagnato dal suono delle campane e dal profumo dell’incenso, mentre le bandiere di preghiera si muovono al vento.

È un’esperienza che unisce la natura alla spiritualità più autentica, in una delle regioni più affascinanti e misteriose del Nepal.

Si tratta di un trekking d’alta quota, con passaggi oltre i 4000 metri e guadi di fiumi, con alcune tappe obbligate che superano i 20 km di lunghezza e i 1000 m di dislivello positivo.

4 – Kanchenjunga: verso il gigante dell’Est

Più remoto e meno battuto rispetto alle mete classiche, il trekking del Kanchenjunga è un itinerario per chi cerca l’autenticità dei sentieri silenziosi e la maestosità incontaminata.

Questa regione orientale del Nepal è dominata dalla terza montagna più alta del pianeta, un colosso di ghiaccio che veglia su foreste primordiali, fiumi impetuosi e piccoli villaggi arroccati.

Ph.: Giuseppe Pompili

Qui il paesaggio cambia lentamente, rivelando scenari intatti da secoli.

Si attraversano terrazze coltivate, valli profonde e praterie alpine, in un crescendo di emozioni che culmina davanti alla magnificenza del Kanchenjunga.

È un viaggio che invita alla riflessione, al dialogo silenzioso con la natura e con se stessi, per chi desidera spingersi oltre, verso un Nepal meno conosciuto ma carico di suggestioni.

Anche questo trekking richiede un buono stato di forma ed esperienza escursionistica in alta quota raggiungendo i 5.140 mt.

5 – Saribung: il fascino delle terre alte

Il trekking del Saribung è un itinerario alla scoperta della natura più selvaggia.

Più che un semplice trekking, è una vera e propria spedizione in territori poco frequentati, dove il supporto logistico è minimo e l’imprevisto parte integrante del viaggio.

Qui la natura è aspra e grandiosa, i panorami spaziano su catene innevate e passi vertiginosi.

Per chi ama le emozioni forti e le avventure fuori dalle rotte più frequentate, il Saribung è una destinazione con oltre 13.000 metri di dislivello, 234 km di sviluppo e 5 passi sopra i 5000 m.

Il Saribung è più di un trek: è un viaggio d’alta quota da affrontare con rispetto, preparazione e spirito di gruppo.

