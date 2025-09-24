Patagonia emozionante a piedi: le proposte di Avventure nel Mondo

La Patagonia regala scenari spettacolari tra ghiacciai sospesi, montagne scolpite dal vento e steppe senza fine. Con i viaggi di Avventure nel Mondo è possibile esplorare questa terra estrema tra trekking, natura incontaminata e paesaggi unici in compagnia di altri appassionati di outdoor e avventura

Patagonia con Avventure nel Mondo: camminare insieme ai confini del mondo

La Patagonia è una delle regioni più affascinanti e selvagge del pianeta.

Distese di steppa che sembrano non finire mai, montagne scolpite dal vento, ghiacciai che si muovono e coste battute dall’oceano: un territorio che mette alla prova chiunque lo attraversi.

Avventure nel Mondo dedica ben 12 itinerari a questo territorio unico, alcuni specificamente pensati per gli appassionati di trekking.

Tutti i viaggi prevedono una permanenza in Patagonia dai 18 ai 23 giorni e la presenza di un coordinatore del viaggio, denominatore comune di questi viaggi è l’esplorazione di un territorio unico e selvaggio, che va dai ghiacciai delle Ande alle steppe, fino alla leggendaria Terra del Fuoco.

La partecipazione in gruppi consente di condividere l’emozione del cammino con altri appassionati di trekking e attività all’aria aperta, e regala l’opportunità di conoscere persone nuove che amano la natura e l’avventura outdoor.

I viaggi sono pensati per venire incontro alle esigenze di tutti: dalla linea trekking, con un focus sull’outdoor zaino in spalla, a quella Family, pensata per aggregare le famiglie, fino alla linea Discovery, riservata a chi ha tra i 18 e 40 anni.

Gli itinerari escursionistici sono presenti comunque non solo negli itinerari “trekking”, ma anche in tutte le altre proposte, inclusa quella dedicata alle famiglie.

Vediamo i luoghi più belli dove si potrà camminare insieme, tra panorami unici e natura selvaggia.

Penisola Valdés e Punta Tombo: dall’Atlantico alle colonie di pinguini

La costa atlantica della Patagonia è un territorio di scogliere frastagliate, spiagge isolate e sterrati che si inoltrano tra la steppa e il mare.

La Penisola Valdés, dichiarata patrimonio Unesco, rappresenta uno degli ecosistemi più importanti del pianeta per la fauna marina.

Si possono osservare balene australi tra giugno e dicembre, quando i maschi e le femmine si avvicinano alle coste per accoppiarsi e partorire.

Le acque sono anche rifugio di leoni ed elefanti marini, mentre sulle praterie costiere si incontrano guanachi, marà e varie specie di fenicotteri.

I percorsi escursionistici, segnalati e delimitati, permettono di esplorare il territorio senza disturbare la fauna.

Le camminate più note seguono la costa settentrionale verso Punta Norte, dove è possibile avvistare i leoni marini su rocce e spiagge.

Altri sentieri interni attraversano la steppa, offrendo l’opportunità di osservare uccelli come l’ameghinornis, la choique e il nandù sudamericano.

Punta Tombo, a circa 400 chilometri a sud di Valdés, ospita la più grande colonia continentale di pinguini di Magellano, con oltre mezzo milione di esemplari durante la stagione riproduttiva tra settembre e marzo.

Qui le passerelle in legno attraversano dune e pianure sabbiose, consentendo di avvicinarsi senza disturbare i nidi.

Il percorso principale copre due o tre chilometri tra pedane e tratti di sabbia morbida, con lievi saliscendi.

I visitatori possono osservare i pinguini che si tuffano in mare, si scambiano richiami e si prendono cura dei piccoli, inseriti in un contesto di colonie densamente popolate.

El Calafate e il Perito Moreno: camminare con vista sui ghiacciai

Risalendo verso l’interno tra estancias, alture modellate dal vento e praterie battute dal rigido clima patagonico, si arriva a El Calafate, cittadina d’ingresso al parco nazionale Los Glaciares.

Il parco ospita il ghiacciaio Perito Moreno, un tempo uno dei pochi al mondo ancora in avanzamento, ma oggi anch’esso minacciato dal global warming.

Il suo fronte di 60 metri sul lago Argentino è percorribile attraverso una rete di passerelle che copre oltre tre chilometri, con punti panoramici da cui osservare il ghiaccio muoversi e cadere.

Il lago, frammentato in canali e fiordi glaciali, offre una vista sull’estensione del ghiacciaio e sulla morfologia delle morene laterali.

Le escursioni più lunghe includono percorsi sulle terrazze panoramiche fino alla balconata sud, mentre le passeggiate più brevi portano al belvedere nord, ideale per fotografie ravvicinate dei crolli spettacolari di ghiaccio.

La zona è anche habitat di condor, anatre e caranchos, rapaci che spesso planano sulla valle glaciale.

El Chaltén: capitale del trekking in Patagonia

Proseguendo verso nord, El Chaltén si trova alla confluenza dei fiumi Fitz Roy e Río de las Vueltas.

Il villaggio, sorto negli anni ’80, serve da base per i trekking ai piedi del Fitz Roy e del Cerro Torre.

Il nome Chaltén, di origine tehuelche, significa “montagna fumante”, riferendosi alle nuvole che avvolgono spesso le cime prima di dissiparsi.

L’escursione più nota è quella alla laguna De Los Tres, circa 20 chilometri con un dislivello di circa 900 metri.

Il percorso attraversa boschi di lenga, piane alluvionali e un ripido ghiaione finale.

Altre escursioni importanti includono la Laguna Torre, 18 chilometri andata e ritorno, con possibilità di estendere il percorso fino al Mirador Maestri, da cui si gode di un panorama indimenticabile sul Cerro Torre.

Il trekking al Glaciar Huemul, di circa due ore, attraversa invece boschi di lenga e betulle, terminando in un punto panoramico sul ghiacciaio omonimo.

Chorrillo del Salto, a circa 5 chilometri dal villaggio, offre una camminata breve tra le cascate, ideale per chi desidera un percorso leggero.

Torres del Paine: il cuore cileno della Patagonia

Oltre il confine cileno, il parco nazionale Torres del Paine si estende su oltre 2400 km² tra laghi turchesi, cascate e massicci granitici verticali.

La salita alla Base Torres, 19-21 chilometri con 900 metri di dislivello, attraversa la valle del fiume Ascencio e la morena finale fino alla laguna glaciale verde, permettendo un contatto ravvicinato con i tre monoliti simbolo del parco.

La Valle Francés si allunga per 18-22 chilometri con dislivello fino a 700 metri, passando attraverso boschi di lenga, colate di detrito e belvedere sui ghiacciai sospesi.

Il percorso lungo il lago Grey, più breve ma molto scenografico, consente di raggiungere punti panoramici sugli iceberg.

Torres del Paine ospita anche guanachi, volpi culpeo e puma, e offre la possibilità di osservare diverse specie di uccelli acquatici, tra cui fenicotteri e cormorani.

I sentieri variano tra zone esposte e aree riparate dal vento, rendendo la pianificazione delle soste e dei percorsi parte integrante dell’esperienza di trekking.

Ushuaia e la Terra del Fuoco

La Terra del Fuoco combina steppe, foreste di lenga, coihue e torbiere. Ushuaia, nota come la città più australe del mondo, è punto di partenza per escursioni nel Parque Nacional Tierra del Fuego.

La Senda Costera si allunga per circa 8 chilometri tra bosco e mare, con dislivello minimo e numerosi punti panoramici.

La Laguna Esmeralda è raggiungibile in 3-4 ore, attraverso torbiere e sentieri fangosi, passando accanto a piccoli ruscelli e boschetti di coihue.

Il Glaciar Martial, con 7 chilometri e 500 metri di dislivello, regala una vista completa sulla baia di Ushuaia e sulle Ande meridionali, con possibilità di osservare uccelli come il carpintero gigante e la gaviota cocinera lungo il percorso.

