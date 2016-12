Ci sono capi di abbigliamento sportivo che si fanno apprezzare per le loro performance durante l’azione: supertecnologici, traspiranti, elasticizzati, resistenti all’abrasione, impermeabili…



Ecco, il piumino non è nulla di tutto ciò, eppure è di sicuro una delle attrezzature invernali più amate dagli appassionati di outdoor, una di quelle cose che sei sempre felice di avere messo nello zaino e che ti danno piacere alla sola idea di indossarle…

Chiunque abbia esperienza di escursioni nella stagione più fredda sa benissimo quanto rapidamente si disperda il calore corporeo non appena ci si ferma e anche quanto il freddo possa trasformare una gita piacevole in un vero e proprio calvario.

Il piumino è ancora oggi quanto di meglio ci sia a disposizione per evitare questi inconvenienti. La piuma naturale è in grado di creare attorno al corpo un “cuscinetto” termoisolante come forse nessun materiale sintetico è in grado di fare e tutto ciò lo sa fare con un peso assolutamente ridotto… peso piuma, appunto!

Fra i piumini più interessanti lanciati sul mercato nel 2016 dalle aziende di settore ci sono sicuramente i modelli X-Light di Quechua.

Il primo elemento che salta all’occhio è di sicuro il prezzo che, in linea con la filosofia aziendale, si mantiene su una fascia decisamente bassa (35,99 Euro), a fronte di materiali e caratteristiche di ottima qualità.

Eccellente è il rapporto calore-peso, per un capo con temperatura comfort compresa fra -5 e 10 gradi centigradi, per un totale di soli 440 g nella taglia L per uomo. Il tutto comprimibile in un volume simile quello di una borraccia da un litro.

Azzeccato anche l’abbinamento dei materiali: il piumino (75% dell’imbottitura) è localizzato sul busto, area di maggior dispersione del calore, mentre fianchi, spalle e cappuccio sono imbottiti con ovatta tecnica in poliestere, che agevola i movimenti ed è maggiormente idrorepellente della piuma.

Ben curate le finiture, con cerniere facilmente utilizzabili anche indossando i guanti, 2 tasche esterne con zip e 2 interne. Molto utile anche la sacca di compressione fornita con il prodotto.

I modelli X-Light sono disponibili nelle versioni da uomo e da donna, con un range di taglie che va dalla S alla XXXL e una vasta gamma di colori.