Una manifestazione di sci nordico unica nel suo genere che porta i concorrenti a gareggiare al chiaro di luna il prossimo 10 febbraio a Compaccio, sull’altopiano più vasto d’Europa.

Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm, una tra le gare più spettacolari degli sci stretti, in programma il prossimo 10 febbraio a Compatsch, nel cuore dell’altopiano dell’Alpe di Siusi. La manifestazione è entrata a far parte del calendario Euroloppet, il circuito che riunisce sotto un’unica egida le più importanti ski marathon del fondo in programma in Europa. Un riconoscimento importante che regala prestigio a questa gara particolare e la proietta tra gli eventi top di stagione.

La “Moonlight”, che giunge alla sua 11a edizione, si corre in notturna in uno scenario fantastico e inconsueto: si scivola nel buio della notte sul binario illuminato dalla propria lampada frontale e dalle fiaccole predisposte dall’organizzazione. Il tutto nel riverbero argenteo del plenilunio, che crea un’atmosfera suggestiva e unica e lentamente lega i partecipanti in un’identità di gruppo davvero rara in questo tipo di manifestazioni.

Due i percorsi a disposizione, entrambi in tecnica classica ed entrambi ormai collaudati: uno impegnativo di 30 km e uno più abbordabile di 15 km. Dopo il via, alle 20.00 davanti alla Caserma dei Vigili del Fuoco, il percorso si dirige verso l’hotel Ritsch per poi piegare verso la Malga Sanon. Al km 7 si toccano i 1910 m del Wolfs Bühl (Col del Lupo) per rientrare verso Ritsch, dove il “Corto” devia verso il traguardo di Campatsch. Il “Lungo”, invece, prosegue per la Punta d’Oro: su, fino ai 2.030 m della GoldKnopf (km 17), per poi scendere verso Spitzbühl e affrontare gli ultimi chilometri che portano allo striscione d’arrivo.

Un percorso che viene ora portato sulla vetrina internazionale dell’Euroloppet: molti gli stranieri attesi tra gli oltre 300 iscritti, con una forte presenza di atleti norvegesi.

Info: www.moonlightclassic.info; www.euroloppet.com