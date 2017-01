DifesAttiva tra cani da guardianìa ed escursionismo

DifesAttiva è un’associazione formata da aziende agricole zootecniche che utilizzano correttamente strumenti di prevenzione (cani da guardianìa e recinzioni per il ricovero notturno del gregge) per ridurre gli attacchi dei predatori di bestiame.

Nasce all’interno di Life+ Medwolf, progetto cofinanziato dalla Comunità Europea che ha lo scopo di mitigare il conflitto tra lupo e attività zootecniche nella provincia di Grosseto e in due distretti del Portogallo. Uno degli obiettivi di DifesAttiva è quello di favorire la creazione di una rete tra allevatori zootecnici che utilizzano cani da guardianìa, per far conoscere come allevarli correttamente e condividere le esperienze. Questo permette a chi fruisce del territorio (escursionisti, turisti ecc.) di muoversi in sicurezza evitando problemi legati alla presenza dei cani stessi.

Ecco alcuni consigli da seguire nel caso in cui li incontriate sul vostro sentiero:

se siete a piedi e il cane si avvicina non urlate

non agitate le bacchette da trekking

non correte

non dategli da mangiare

basta solo fermarsi e stare calmi

se il cane non si tranquillizza, indietreggiate e cercate di scegliere un percorso più lontano dal bestiame.

se siete in bicicletta il consiglio è di scendere dal vostro mezzo; mettete la bici tra voi e il cane e state fermi per qualche minuto

se siete a cavallo è bene che vi teniate lontani dalle aree adibite a pascolo con la sorveglianza di cani da guardianìa.

DifesAttiva, inoltre, valorizza i prodotti e le attività delle aziende che utilizzano in modo corretto i metodi di protezione. L’impegno, il tempo e le risorse sono il marchio di qualità che le contraddistingue. Per conoscere e partecipare alle iniziative di DifesAttiva vi invitiamo a visitare il sito www.difesattiva.com e la pagina facebook difesAttiva.