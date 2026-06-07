Attrezzatura da trekking di moda: cosa serve davvero e cosa è solo estetica

Tra innovazione reale e mode nate sui social, una guida ragionata al corredo dell'escursionista: cosa conviene mettere nello zaino e cosa lasciare a casa.

Quando l’outdoor incontra la moda

Il mondo outdoor non è mai stato così affollato di tendenze.

Ogni stagione spunta un nuovo accessorio definito “indispensabile”, spesso più per l’effetto di potenti campagna di marketing che per l’effettivia utilità dell’oggetto.

Una parte di questi trend nasce da innovazione autentica: l’attrezzatura da trekking è migliorata moltissimo negli anni, soprattutto nel segmento ultraleggero, con tessuti più caldi, leggeri e confortevoli e prodotti pensati per risolvere problemi concreti.

Altri, invece, sembrano nati semplicemente perché le aziende hanno deciso di spingere nuovi tipologie di attrezzature.

Il fenomeno del “gorpcore“, come lo chiamano gli americani, ovvero la moda che porta capi tecnici da montagna nell’abbigliamento quotidiano di città, ha reso ancora più sfumato il confine tra funzione ed estetica.

Vedere più persone appassionarsi all’outdoor è positivo, ma vale la pena distinguere ciò che serve davvero da ciò che è soltanto buon marketing.

Ecco una rassegna delle principali tendenze dell’attrezzatura, con le ragioni del loro successo e una valutazione pratica capo per capo.

Pantaloni larghi: comodi, ma non per tutto

In Italia ancora si vedono poco, ma negli Stati Uniti sono già un moda: i pantaloni da trekking larghi si stanno diffondendo rapidamente e le reazioni sono entusiaste.

Si inseriscono perfettamente nell’estetica del momento e al tempo stesso si rivelano sorprendentemente funzionali: garantiscono un’ampia libertà di movimento sui terreni ripidi, sono traspiranti e valorizzano corporature molto diverse tra loro.

Pantaloni larghi da trekking

L’abbigliamento outdoor, del resto, sta finalmente ampliando l’offerta: dopo anni dominati da leggings aderenti o pantaloni cargo con zip staccabile, compaiono silhouette più varie e versatili, facili da abbinare a top, pile, giacche antipioggia o magliette oversize.

Il limite emerge sulle lunghe distanze.

Infatti nei trekking a tappe o nei lunghi cammini, il tessuto in eccesso resta tessuto in eccesso: si bagna, si impiglia, è più lento ad asciugare e pesa di più.

Dopo centinaia di chilometri, inoltre, l’aspetto estetico passa in secondo piano. Per le escursioni in giornata, però, restano un’ottima scelta.

Ne vale la pena? Dipende dal tipo di uscita.

Gonfiatori per materassino: il piccolo lusso che conquista

Considerato uno dei migliori gadget degli ultimi anni per gli amanti del campeggio libero e dei trekking a tappe, il mini gonfiatore elettrico per materassino divide gli appassionati.

Chi lo considera superfluo ha tecnicamente ragione: si può sopravvivere benissimo senza.

Ma dopo un’intera giornata di cammino, evitare i cinque minuti di iperventilazione necessari a gonfiare il materassino a fiato fa una differenza enorme.

La maggior parte di questi dispositivi pesa circa trenta grammi, un dato sorprendente rispetto alla loro utilità.

Rientra in quella categoria di piccoli comfort che migliorano sensibilmente la vita all’aperto.

Ne vale la pena? Sì.

Bandana tra i capelli: più fotogenica che pratica

La bandana usata come accessorio per i capelli ha conosciuto un’esplosione recente.

Aggiunge colore a qualsiasi look, nasconde i capelli appesantiti da giorni di cammino, offre una minima protezione dal sole e può fungere da panno per il sudore.

Sulla carta, dovrebbe piacere a tutti.

Nella pratica, però, molto dipende dalla forma della testa: c’è chi la indossa per ore senza problemi e chi la vede scivolare all’indietro costretto a risistemarla continuamente.

È una di quelle tendenze che funzionano meglio in fotografia che durante una camminata di venti chilometri.

Ne vale la pena? Dipende.

_ Scopri quelle disponibili su Amazon

Borracce: una svolta sostenibile e indispensabile

Per anni gli escursionisti di lungo corso si sono affidati alle bottiglie di plastica usa e getta, economiche e leggere.

Con sempre più persone che vivono esperienze outdoor e amano passare giornate sui sentieri, questa abitudine può diventare davvero dannosa per l’ambiente.

Ecco perché qualunque trekker abituale dovrebbe certamente avere nel suo corredo da escursione una borraccia.

Diversi marchi outdoor producono borracce progettate per imitare forma e ingombri delle classiche bottiglie usa e getta, ma più resistenti, lavabili e soprattutto fatte con materiali sostenibili.

Il peso è solo leggermente superiore a quello delle bottiglie tradizionali, un compromesso pienamente accettabile, anche perché le bottiglie usa e getta tendono a sporcarsi in modo difficilmente rimediabile.

Ne vale la pena? Assolutamente sì.

_ Scopri le migliori borracce per il trekking

Il cappellino come status symbol: meglio la sostanza

Alcuni marchi tecnici di fascia alta sono diventati veri e propri simboli di status nel mondo outdoor, al punto che è quasi più facile incrociarne i cappellini in un bar di città che in montagna.

La qualità dei prodotti è indiscutibile, ma l’ossessione ha assunto contorni eccessivi.

Un cappello è uno degli oggetti più pratici da portare all’aperto e dovrebbe semplicemente proteggere da sole, vento o freddo, senza che il logo ne giustifichi il prezzo.

Va aggiunto che chi affronta lunghi cammini perde rapidamente attaccamento all’estetica curata: a un certo punto il vero bene prezioso diventa un paio di calze asciutte.

In molti casi, su uscite lunghe, il cappuccio della giacca antipioggia o del pile svolge la stessa funzione senza peso aggiuntivo.

Ne vale la pena? Dipende.

_ Scopri i migliori cappelli per l’outdoor

Repellenti a base di picaridina: efficaci e tollerabili

Tra i prodotti più apprezzati figurano i repellenti per insetti a base di picaridina.

Rispetto ai classici repellenti, profumano in modo più gradevole e risultano molto più tollerabili sulla pelle.

Il Deet, principio attivo molto diffuso, tende a sciogliere alcune plastiche, può danneggiare l’attrezzatura e lascia una sgradevole sensazione di contaminazione.

La picaridina evita questi inconvenienti mantenendo un’elevata efficacia contro gli insetti, ed è disponibile in flaconi dalle dimensioni compatte, facili da trasportare.

Ne vale la pena? Sì.

_ Acquistalo su Amazon:

Occhiali sportivi avvolgenti: funzione sopra l’estetica

Gli occhiali da sole sportivi e avvolgenti sono diventati quasi una dichiarazione di stile, ma la loro vera forza è la funzionalità.

I modelli pensati per un utilizzo outdoor devono offrire una copertura e protezione nettamente superiore rispetto agli occhiali tradizionali, aspetto cruciale negli ambienti a forte esposizione solare, soprattutto in quota.

Il punto critico è il prezzo: spendere cifre elevate per il modello esatto diventato virale sui social non sempre si giustifica, mentre un’alternativa economica con caratteristiche simili rappresenta una scelta sensata.

Ne vale la pena? Dipende dal prezzo.

_ Ecco come scegliere i migliori occhiali da sole per il trekking

Smartwatch sportivi: strumenti preziosi sulle lunghe distanze

Gli orologi sportivi multifunzione hanno conquistato chi pratica trekking di lunga percorrenza grazie soprattutto all’autonomia della batteria.

Poter monitorare distanza percorsa, navigazione, dislivello, meteo e frequenza cardiaca senza ricorrere di continuo allo smartphone, scaricandolo, è estremamente utile.

A questo si aggiunge una robustezza che li rende adatti agli ambienti più impegnativi, dove il telefono risulta fragile.

Esiste una curva di apprendimento legata alla quantità di dati e funzioni, e non tutti hanno bisogno di ogni informazione, ma per il cammino, la corsa e l’attività all’aperto restano strumenti di valore.

Ne vale la pena? Sì.

_ Scopri i migliori smartwatch per l’outdoor

Non tutto è da buttare

Non tutte le tendenze dell’outdoor sono inutili, e non tutte sono indispensabili.

I social hanno reso la cultura della montagna più orientata all’estetica che mai, fenomeno a tratti stancante, ma hanno anche avvicinato molte più persone al trekking e al tempo trascorso all’aperto.

La sperimentazione sull’attrezzatura, del resto, ha sempre fatto parte di questa cultura: trovare i sistemi che rendono la vita all’aperto un po’ più comoda, efficiente o divertente è metà del divertimento.

A volte significa acquistare un capo davvero utile, altre convincersi di averne bisogno.

In ogni caso, le montagne resteranno lì ad aspettare, che l’attrezzatura sia di tendenza o meno.

_ Leggi gli altri articoli su abbigliamento e attrezzature per il trekking

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram