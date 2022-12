Quali attrezzature scegliere per una gita sulla neve

Scopriamo quali sono le atrezzature necessarie per fare una bella escursione sulla neve. Ecco cosa non si deve mai dimenticare a casa o in albergo.

Organizzare una bella gita sulla neve è una dei passatempi più affascinanti per chi voglia fare delle escursioni in montagna.

Non sempre sono sufficienti le passeggiate nei boschi e non tutti hanno voglia di sciare. Sulla neve, è importante ricordarlo, non è come passeggiare su un sentiero in estate.

È necessario partire con l’attrezzatura giusta, per non trovarsi in difficoltà appena è iniziata l’avventura.

Il consiglio, quello più importante, è sempre di guardare alle previsioni meteo prima di incamminarsi e partire informati sul sentiero che si intende percorrere.

Il trekking sulla neve deve sempre avvenire senza stress, ma anche senza pericoli.

Le attrezzature necessarie per la neve

Quando si vuole fare un’escursione sulla neve è importante avere sempre con sé delle ciaspole o delle racchette da neve.

Si agganciano sotto le scarpe, che devono essere da trekking: permettono di camminare senza sprofondare, riducendo la fatica e lo sforzo.

Importanti sono anche i bastoncini da trekking, la cui funzione è quella di aiutare gli escursionisti a muoversi agevolmente.

Utili soprattutto in quelle situazioni in cui c’è la neve fresca e si affonda con i piedi nel terreno e quindi il rischio è di essere più instabili.

Scopriamo quali sono i migliori prodotti da portarsi dietro quando si vuole fare un percorso sulla neve.

Ciaspole Quechua SH500 telaio medio

Foto Decathlon Italia Foto Decathlon Italia

Ideate apposta per le escursioni in montagna e trekking nella neve.

Esiste una ciaspola destra ed una sinistra, la fibbia di chiusura deve essere sempre all’esterno. Peso utilizzatore: da 40kg a 90kg, misure da 36 a 46

_ Disponibili in offerta su Decathlon:

Ciaspole TSL Hike 2.28

Foto Decathlon Italia Foto Decathlon Italia

Ideate per chi usa le ciaspole regolarmente e non vuole sprofondare nella neve, né scivolare. Questa racchetta da neve TSL offre un ottimo rapporto qualità prezzo.

Semplicità, robustezza e presa. Ideali per un primo approccio a terreni di gioco di facile accesso.

_ Disponibili in offerta su Decathlon:

Ciaspole TSL telaio grande 345

Foto Decathlon Italia Foto Decathlon Italia

L’escursionista regolare che non vuole scivolare, né sprofondare nella neve.

I modelli 305, 325 e 345 Access sono dotati di un attacco rapido e di un’eccellente tenuta del piede. Sono eccellenti per le escursioni accessibili a tutti.

_ Disponibili in offerta su Decathlon:

Bastoncini da trekking Izas

Foto Decathlon Italia Foto Decathlon Italia

Bastoncini da trekking e da escursionismo leggeri e regolabili, impugnatura in gomma con cinturino in nylon.

_ Disponibili in offerta su Decathlon:

Bastoncini da trekking TSL in carbonio e alluminio

Foto Decathlon Italia Foto Decathlon Italia

I bastoncini da trekking in carbonio e alluminio TSL sono degli ottimi compagni da avventura per chi vuole effettuare una bella escursione.

_ Disponibili in offerta su Decathlon:

_ Leggi gli altri articoli su abbigliamento e attrezzature per il trekking

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram