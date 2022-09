Apple Watch Ultra, un alleato per le avventure outdoor

Il nuovo dispositivo dell'azienda di Cupertino ha nuove funzioni avanzate, in particolare nella navigazione Gps, che lo rendono un perfetto strumento per il trekking e le attività outdoor

Il nuovo Apple Watch Ultra ha una cassa in titanio, un quadrante in zaffiro, una durata della batteria significativamente migliore e funzioni di tracciamento del percorso fuori rete e Gps nettamente più efficienti.

Tutte caratteristiche che rendono questo nuovo dispositivo di casa Apple adatto ad accompagnarci anche durante i trekking e altre attività in ambiente naturale.

I modelli precedenti non erano molto utilizzati dagli amanti dell’outdoor, che preferivano modelli di orologi Gps progettati appositamente per il trekking e l’outdoor, come il Garmin Fenix.

Quest’ultimo dispositivo si distingueva dall’Apple Watch per la batteria molto più duratura, la migliore efficienza del GPS e le ottime funzionalità di tracciamento.

Inoltre il Garmin è davvero resistente agli urti e quasi indistruttibile, molto più delicato il dispositivo Apple, adatto ad un utilizzo ‘ordinario’.

Le nuove caratteristiche dell’Apple Watch Ultra

Il nuovo dispositivo di Cupertino, presentato il 7 settembre insieme al nuovo iPhone 14, ha introdotto grandi novità che rendono questo nuovo smartwatch adatto ad un utilizzo sui sentieri ed in montagna.

L’Ultra è un passo avanti significativo rispetto al passato, perché risolve molti dei problemi che abbiamo citato sopra. La batteria ora dura fino a 36 ore, quindi adesso si potranno percorrere intere giornate di trekking senza preoccuparsi di rimanere ‘a secco’.

La cassa è realizzata in titanio leggero e robusto e il quadrante dell’orologio è in zaffiro (simile a quello utilizzato in altri orologi per l’outdoor di fascia alta), questo orologio è decisamente più robusto del passato e dovrebbe assorbire senza problemi gli urti dovuti a scivolate e cadute.

L’Ultra ha inoltre una funzione Gps molto migliorata, con l’utilizzo dell’app Compass si possono anche registrare waypoint durante il percorso, che possono essere utilizzati poi come traccia per il Gps per ritrovare il percorso.

Funzione particolarmente utile quando si cammina su sentieri immersi nei boschi o non perfettamente segnalati.

Apple dichiara che il Gps è anche ottimizzato per riuscire a connettersi e funzionare anche in vicinanza di grossi alberi, pareti rocciose o grattacieli.

Altre funzionalità davvero utili per le attività outdoor sono:

La sirena da 86 decibel da attivare per farsi individuare dai soccorsi.

Una corona digitale più grande e più facile da usare con i guanti.

La presenza di tre microfoni per consentire le chiamate anche col vento forte.

L’orologio è progettato per funzionare in un ampio arco di temperature che vanno da – 20°C a 55°C.

Le nuove funzionalità dell’Apple Watch Ultra lo rendono un perfetto computer da immersione.

Sulla base di queste statistiche, l’Apple Watch Ultra non è ancora robusto come un orologio da avventura di fascia alta come il Garmin Fenix ​​7 , quindi ci saranno ancora molti appassionati che preferiranno affidarsi Garmin o Suunto per le proprie avventure.

Ma per coloro che amano l’usabilità dell’Apple Watch e di altri prodotti Apple, l’Ultra è un’eccellente via di mezzo.

_ Scopri i migliori orologi e smartwatch per l’outdoor del 2022.

_ Leggi altri articoli sulle attrezzature per il trekking e l’outdoor: