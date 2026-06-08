Calze da trekking: come sceglierle le più adatte e i modelli migliori

Spesso trascurate, le calze tecniche fanno la differenza fra un'escursione confortevole e una rovinata da dolori e vesciche. Scopriamo come scegliere quella giuste in base a materiali, altezze e rinforzi, con una selezione di modelli adatti a ogni stagione

C’è un dettaglio dell’attrezzatura che per anni quasi nessuno ha guardato con attenzione, eppure sta a contatto diretto con la pelle a ogni passo.

Le calze da trekking restano spesso l’ultimo pensiero quando si prepara lo zaino, ma sono proprio loro a decidere se i chilometri scorreranno via leggeri o si trasformeranno in un supplizio di sfregamenti e vesciche.

Capire come sceglierle cambia davvero l’esperienza del camminare.

Perché le calze contano più di quanto sembri

Per molto tempo le calze non sono state al centro dell’attenzione degli escursionisti, forse perché considerate un’attrezzatura piuttosto secondaria.

Solo negli ultimi anni le case produttrici e gli appassionati di outdoor hanno iniziato a guardare a questi prodotti con maggiore cura, dando vita a tipologie e modelli molto diversificati in base alle differenti esigenze di utilizzo.

Il comfort è essenziale durante un’escursione, e le calze tecniche aiutano a prevenire l’insorgere di fastidi di varia natura, in particolare le vesciche.

Funzionano infatti come un cuscinetto fra la pelle dei piedi, soggetta ad attriti e sfregamenti, e le scarpe. Spetta a loro il compito di mantenere i piedi asciutti e a una temperatura confortevole.

Per questo conviene scegliere calze diverse in base al cammino o al percorso che si decide di intraprendere.

Calze per escursioni semplici e climi caldi

Il loro scopo primario è allontanare il più possibile l’umidità che il piede genera con la sudorazione, soprattutto durante le escursioni estive.

Si tratta di calze leggere e sottili, con una lunghezza che in genere non supera la caviglia, pensate per abbinarsi a scarpe morbide, confortevoli e basse.

È comunque importante che abbiano una struttura differenziata, con un tessuto più sottile e leggero lungo la pianta del piede e rinforzi su dita e tallone.

Calze da trekking e alpinismo

Quando le escursioni si fanno più impegnative e gli scarponi più pesanti e rigidi, anche le calze devono adeguarsi.

Tutta la struttura deve possedere una maggiore consistenza, per accentuare l’azione di assorbimento di sfregamenti e urti.

Ai rinforzi in punta e sul tallone è bene se ne aggiungano altri in punti strategici come i malleoli, il collo del piede e la parte della caviglia a contatto con la linguetta dello scarpone.

In generale, per le camminate impegnative durante le mezze stagioni vanno benissimo calze che arrivano a metà polpaccio.

Le calze più alte, fino al ginocchio, sono invece indicate soprattutto per i climi freddi tipici dell’escursionismo invernale o dell’alpinismo in alta quota.

Per queste attività a basse temperature serve scegliere calze con caratteristiche specifiche: alle qualità di morbidezza e traspirazione deve affiancarsi una buona coibentazione termica.

Quali materiali scegliere

Tutte le qualità descritte dipendono in larga parte dai materiali utilizzati per la costruzione.

Oggi le aziende specializzate combinano materiali differenti per sfruttare al massimo le qualità di ciascuno, compensandone i difetti.

È ormai quasi impossibile, ad esempio, trovare calze tecniche in cotone al 100%.

Questa fibra ha una grande capacità di assorbire l’umidità, che però tende poi a trattenere: una calza in cotone, una volta impregnata di sudore, diventerebbe fastidiosa e potrebbe aumentare gli sfregamenti, generando arrossamenti o vesciche.

Ecco perché, soprattutto nelle calze a uso estivo, il cotone viene mescolato a materiali sintetici che aiutano a espellere l’umidità.

Qualcosa di simile avviene con la lana, materiale che garantisce freschezza d’estate e calore d’inverno e non si altera neppure quando le calze sono bagnate.

Il problema storico della lana è sempre stato la relativa ruvidità delle fibre, poco piacevole al contatto con la pelle.

Oggi però esistono lavorazioni speciali che permettono di ottenere calze di lana molto morbide e confortevoli.

Per molti prodotti tecnici si utilizza inoltre lana di qualità merinos, eccezionale per morbidezza e capacità di isolamento termico.

A parte alcune aziende votate alla pura lana merinos, in generale le calze da trekking oggi disponibili combinano la lana con altre fibre sintetiche: la combinazione migliora il tempo di asciugatura e la resistenza all’usura.

Alcuni modelli di calze consigliati

Salewa Expedition Sock

Le Salewa Expedition sono imbottite e progettate per l’alta montagna, realizzate in lana Merino extra-sottile ad asciugatura rapida e filati Resistex molto resistenti.

Il tessuto French Terry è assorbente e traspirante, mentre il filato Resistex Bioceramic garantisce un alto isolamento termico, mantenendo costante la temperatura del piede.

Le fibre di poliestere con cristalli in bio-ceramica regolano la temperatura riflettendo il calore corporeo sotto forma di raggi infrarossi lontani FIR (“Far InfraRed”), mentre i filati Resistex Copper assicurano una conduzione termica addizionale e proprietà anti-batteriche.

Sono dotate di protezione alla tibia, per proteggere il piede dagli sfregamenti con gli scarponi più alti, e di una costruzione fasciante 3F funzionale alla stabilizzazione della caviglia e delle imbottiture laterali metatarsali.

_ Disponibili su Amazon:

X-Socks Trek X Linen

Le X-Socks Trek X Linen sono progettate appositamente per gli appassionati di trekking e si adattano a un po’ tutte le tipologie di escursioni e di stagioni.

Si tratta di un prodotto leggero in materiale traspirante, che garantisce un comfort di lunga durata.

Il tendine di Achille si trova nell’apertura del cuscino, ed è quindi protetto dalla pressione e dall’attrito.

I due nastri concentrici a pressione a spirale integrati nella struttura racchiudono i muscoli del polpaccio dalla caviglia fino al ginocchio.

Offrono infine un supporto muscolare efficace che non impatta sulla circolazione, oltre a migliaia di micro-anelli realizzati in argento puro al 99,9% che riducono efficacemente la formazione di batteri.

_ Disponibili su Amazon:

Elbec Hiking Nature

La calza Elbec Hiking Nature, a gambaletto pesante con rinforzi su punta e tallone, è estremamente confortevole e poco elasticizzata, ideale per l’outdoor autunnale e invernale.

Realizzata in lana merinos, è decisamente traspirante e garantisce piedi asciutti e freschi nelle stagioni più fredde.

La morbida spugna interamente in lana merinos ha uno spessore tale da dare la sensazione di indossare una calza senza cuciture.

Sono lavabili in lavatrice a 30°C senza problemi e assicurano l’eliminazione dei cattivi odori anche dopo un utilizzo prolungato.

_ Disponibili su Amazon:

X-Socks Trek Retina Low

Questa calza è costruita con l’ausilio di tecnologie intelligenti che assistono il piede durante i trekking più impegnativi.

Le X-Socks Trek Retina fanno parte della generazione X-BIONIC 4.0 e sono dotate di dieci tecnologie brevettate.

La struttura in filato leggero Mythlan aumenta il comfort del piede durante il movimento, mentre l’innovativo plantare Suppronation assiste il movimento naturale di rotolamento del piede, supportandolo attorno al tallone.

Sono infine dotate di sistema di ventilazione Channel 4.0 ottimizzato, che convoglia l’aria esterna sotto la pianta del piede: un aspetto essenziale per mantenere il piede sempre fresco e asciutto.

_ Disponibili su Amazon:

_ Leggi altri articoli su abbigliamento e attrezzature per il trekking e l’outdoor:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram