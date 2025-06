Come preparare lo zaino da trekking in estate: 6 consigli fondamentali

Zaini da trekking per l’estate, come prepararli: 6 consigli fondamentali

Che tu stia affrontando il Cammino di Santiago o una semplice escursione vicino casa, lo zaino da trekking è il tuo compagno più fidato.

Per questo è fondamentale prepararlo con attenzione, trovando il giusto equilibrio tra ciò che serve davvero e il peso che sei disposto a portare sulle spalle.

In questa guida ti diamo alcuni consigli pratici per organizzare al meglio lo zaino da trekking estivo, ottimizzando spazio, peso e comfort.

1 – Elimina le confezioni inutili e risparmia spazio

Molti degli oggetti che portiamo nello zaino – dal sacco a pelo agli alimenti – sono avvolti in confezioni ingombranti. Una delle prime cose da fare è eliminare gli involucri non essenziali, per guadagnare spazio e ridurre il peso.