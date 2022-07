Lo zaino è lo strumento simbolo dell’escursionista. Che si tratti di una itinerario giornaliero o di un lungo cammino scegliere il giusto zaino è essenziale per affrontare un viaggio nella natura

Lo zaino per il trekking e le escursioni: come sono fatti

Proprio come gli scarponi, anche lo zaino da trekking deve essere scelto con cura, pensando innanzitutto a quale utilizzo se ne farà.

Prima di lasciarsi trasportare dal richiamo dell’estetica o da quello del portafogli è meglio porsi una domanda fondamentale: come utilizzerò il mio zaino?

Dalla risposta a questo “quesito esistenziale” deve dipendere l’esito dei nostri acquisti, perché la prima cosa che caratterizza le diverse tipologie di zaini e la loro modalità d’uso.

Lo zaino per i trekking giornalieri

Meglio scegliere zaini leggeri, con pochi fronzoli (tasche esterne, lacci e laccioli servono a poco o nulla) e di dimensione contenuta (fra i 20 e i 30 litri).

Uno strumento adeguato al trasporto di quelle poche cose che ci debbono accompagnare durante una gita di poche ore nelle belle stagioni.

_ Scopri come scegliere i migliori zaini da trekking giornaliero:

Trekking di più giorni con pernottamento in rifugio

In un’escursione plurigiornaliera l’attrezzatura trasportata comincia a essere consistente, sia per volume che per peso.

Per questo anche lo schienale dello zaino deve essere sufficientemente rigido per evitare di deformarsi, ma allo stesso tempo, ben imbottito e morbido, per non indolenzire la schiena.

La stessa cosa vale per gli spallacci e per il fascione ventrale.

Foto Getty Images Foto Getty Images

Quest’ultimo, quando il peso aumenta, diviene un elemento essenziale per il comfort dell’escursionista, che una volta allacciato contribuisce a scaricare parte del peso direttamente sulle anche.

Su modelli di questa dimensione anche le varie cinghie di regolazione giocano un ruolo importante, perché consentono di adattare al meglio lo zaino alle proprie caratteristiche fisiche.

Questo non significa però che dobbiate andarvene in giro con indosso un groviglio di fibbie, fettucce e cordini: meglio poche regolazioni ben studiate ed efficaci.

Molto utili negli zaini destinati a questo tipo di utilizzo sono anche le tasche interne ed esterne della patella superiore (che consentono di riporre oggetti e strumenti ai quali dobbiamo accedere rapidamente, come mappe, occhiali da sole, cappello, barrette energetiche, ecc.).

Le tasche laterali ci possono anche stare, ma uno zaino “tubolare” è decisamente più “agile” e adatto anche a terreni più tecnici come percorsi attrezzati o ferrate.

Trekking di più giorni con bivacco

Qui si va decisamente sul pesante e per stoccare, vestiario, cibo, fornello, sacco a pelo, tenda e materasso occorre sicuramente stare al di sopra dei 55 litri di capienza!

Tutte le caratteristiche che contraddistinguono lo zaino plurigiornaliero devono essere presenti, potenziate e perfettamente efficaci.

Schienale, spallacci e fascione devono essere regolabili, strutturati, morbidi ed ergonomici.

Foto Getty Images Foto Getty Images

Anche la gestione della sudorazione nei punti critici come schiena, spalle e fianchi, con l’utilizzo di materiali traspiranti e di rapida asciugatura è una delle qualità essenziali di cui tenere conto.

Ulteriori elementi utili alla stabilizzazione del carico, come il laccio all’altezza del petto, non danno certo fastidio.

Alle varie cinghie necessarie per la regolazione dello zaino si devono aggiungere anche quelle utili a fissare i carichi esterni (paleria della tenda, materassino, ecc.).

Utili/essenziali anche le cerniere che consentono di accedere direttamente alla parte bassa o media dello zaino, senza dover svuotare tutto il carico.

Escursionismo invernale

Chi pratica regolarmente l’escursionismo nella stagione invernale come gli appassionati delle ciaspole, dovrebbe prendere in considerazione un’ulteriore tipologia di zaino.

Oggi, infatti, ci sono sul mercato modelli dotati di lacci esterni pensati per il fissaggio rapido delle racchette da neve e di un comparto appositamente destinato all’alloggiamento di pala e sonda che, è bene ricordarlo, sono, assieme all’Artva, strumenti indispensabili per chiunque effettui escursioni sulla neve.

ZAINI PER TREKKING PLURIGIORNALIERI

Ferrino Overland 65 + 10

Zaino da trekking robusto con doppio accesso alla parte frontale ed inferiore, cappuccio amovibile trasformabile in zainetto.

Caratteristiche tecniche – Peso 2,5 kg • Tessuto 420 HD invisible ripstop, Supertex® •Tasche Doppia sul cappuccio, di sicurezza, laterali e frontale a soffietto, su fascia vita, interna sul dorso • Altre caratteristiche Corpo estensibile (+10 l)

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Ferrino Chilkoot 75

Zaino da trekking robusto con doppio accesso alla parte frontale ed inferiore, cappuccio amovibile trasformabile in zainetto.

Dorso ergonomico super traspirante in tessuto reticolare, le imbottiture sagomate a doppia densità assicurano un’ottima traspirazione.

Caratteristiche tecniche – Peso 1,5 / 2,05 kg • Tessuto Supertex®, Double Tech •Tasche Sul cappuccio, di sicurezza, laterali e frontale, su fascia vita • Altre caratteristiche Corpo estensibile (+10 l)

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Ferrino Alpax 70

Zaino trekking della Ferrino con dorso imbottito e trapuntato in tessuto reticolare traspirante. Spallacci con carico Bodybuilding, tasca in coperchio superiore, tasche laterali, e tasca frontale. Made di Bull, doppio Tech, e rinforzi in DuPont Hypalon.

Caratteristiche tecniche: Peso 2,4 kg • Tessuto Supertex®, Double Tech • Tasche Tasca in coperchio superiore, tasche laterali, e tasca frontale • Altre caratteristiche Dorso imbottito e trapuntato in tessuto reticolare traspirante, regolazione superiore degli spallacci.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Deuter Aircontact Lite 50+10

Uno zaino leggero, confortevole e abbastanza capiente per contenere tutti i vostri sogni, anche quelli in cui occorre partire portandosi tutto ciò che serve per un trekking di più giorni.

Se è questo che state cercando, Aircontact Lite 50+10 di Deuter è la soluzione ai vostri problemi.

Garanzia di comodità è innanzitutto il sistema Vari Quick, che offre una regolazione rapida ed efficace dello schienale, mentre il telaio a forma di X consente una perfetta ripartizione del peso del carico.

A questo si aggiungono il fascione ventrale regolabile con il sistema Pull Forward e gli spallacci ottimamente imbottiti.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Deuter Aircontact Pro 70 + 15

Questi sono gli zaini della Deuter perfetti per viaggiare e per fare tour di trekking con molto bagaglio.

Il nuovo, robustissimo, materiale esterno provvede a una lunga durata, il sistema Vari Flex ad un inimitabile comfort: le alette lombari ergonomiche rinforzate distribuiscono il carico omogeneamente e con il loro aggancio mobile riescono a seguire sovranamente anche movimenti più complessi.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Ferrino Transalp 80

Robusto zaino della Ferrino da trekking multi tasche dotato di accesso addizionale frontale al comparto principale.

_ Disponibile su Amazon:

Deuter Aircontact 65 + 10

Per lunghi anni, gli zaini della Deuter, gli Aircontact, hanno dato buoni risultati e conquistato la valutazione di “indistruttibili”.

Rimangono estremamente robusti, ma anche moderni e snelli nel trekking o nelle camminate d’alta quota.

E in più sono diventati ancor più confortevoli: grazie ai nuovi spallacci Active-Fit applicati in maniera mobile e alle alette lombari rielaborate, gli zaini aderiscono bene al portatore – per un comfort ancor più avvertibile.

Per le donne, il nuovo sistema è stato dotato delle già sperimentate particolarità della vestibilità SL. Inoltre è nato il nuovo modello 70+10 SL.

_ Disponibile su Amazon:

Deuter Aircontact Pro 65+15

Compagno ideale per escursioni plurigiornaliere in tenda e campeggio, grazie ai suoi scomparti separati, lo zaino AIRCONTACT PRO 65+15 di DEUTER ha una costruzione dorsale che distribuisce omogeneamente il peso e consente di portare comodamente anche carichi “pesanti” con un’ottima areazione della schiena.

Gli spallacci Active Fit si adattano portatore e le fasce lombari permettono di “scaricare” parte del peso sul bacino. Il sistema VariFit- Slide con adattamento di precisione in continuo garantisce un posizionamento perfetto per ogni lunghezza dorsale.

Per le donne, il nuovo sistema è stato dotato delle già sperimentate particolarità della vestibilità SL. Inoltre è nato il nuovo modello 70+10 SL.

_ Disponibile su Amazon:

_ ZAINI PER ESCURSIONI GIORNALIERE

Deuter Act Trail 30L

Questo modello della Deuter è molto versatile, apprezzato lungo le vie attrezzate per le sue performance, come anche a passeggio nei centri urbani grazie ad uno stile fresco, elegante e semplice.

Bello da vedere, ACT Trail 30L mostra dettagli intelligenti come la cintura in vita a scomparsa (cinturone con regolazione Pull Forward) e l’apertura della parte frontale con cerniera a doppio cursore che consente l’accesso diretto al contenuto anche quando è chiuso.

_ Disponibile su Amazon:

Ferrino Dry-Hike 32

Zaino completamente impermeabile grazie alla tecnologia Outdry®. Il dorso D.N.S. garantisce una perfetta ventilazione.

Caratteristiche tecniche – Peso 1,75 kg • Tessuto Diamond HD, Supertex®, Rinforzi in Reinforced Laminated • Tasche Sul cappuccio con cuciture termo nastrate e lampo impermeabile, sul dorso per l’inserimento del sistema di idratazione, laterali in rete, su fascia a vita.

_ Disponibile su Amazon:

Ferrino Finesterre 28

Zaino dal profilo lineare e completo di tutte le dotazioni. Il dorso D.N.S garantisce una perfetta ventilazione

.

Caratteristiche tecniche – Peso 1,55 kg • Tessuto Diamond HD, Supertex®, Rinforzi in Reinforced Laminated • Tasche Sul cappuccio, di sicurezza, frontale a soffietto, laterali in rete, su fascia a vita, interna sul dorso.

_ Disponibile su Amazon:

Salewa Miage 25

Zaino da 25 litri per alpinismo/via ferrata, robusto. Il suo sistema di trasporto Contact Fit assicura che lo zaino sia sempre vicino alla schiena, mentre le cinghie di controllo centrano il carico.

Gli spallacci anatomici imbottiti e le altre imbottiture garantiscono un trasporto confortevole.

Per arrampicare, è sufficiente togliere la placca ISB e la cintura ventrale e avrai uno zaino morbido compatibile con l’imbrago, con ganci per piccozza/bastoncini.

_ Disponibile su Amazon:

Salewa MTN Trainer 28

Zaino da 28 litri senza fronzoli per l’escursionismo, comodo e ben ventilato, con sistema di trasporto Air-Fit che combina un leggerissimo telaio in acciaio al carbonio con un mesh su tutta la schiena per una eccezionale aerazione.

Lo spazio di ventilazione tra lo zaino e il sistema di trasporto, unitamente alle aperture di aerazione assicurano un perfetto confort termico per un’escursione di un’intera giornata, mentre i richiami di carico e la cintura lombare ne aumentano la stabilità.

Include anche: sacca parapioggia, uscita per il sistema di idratazione, richiami di carico e cinghie di compressione e supporto per piccozza e bastoncini.

_ Disponibile su Amazon:

Ferrino Finesterre 38

Zaino da escursionismo della Ferrino dal profilo lineare completo di tutte le dotazioni.

Il sistema di areazione del dorso D.N.S garantisce una perfetta ventilazione. È stata realizzata anche la versione 48 litri (Peso 1,65 kg)

Caratteristiche tecniche – Peso 1,65 kg • Tessuto Diamond HD, Supertex®, Rinforzi in Hypalon® • Tasche tasca sul cappuccio, tasca di sicurezza, tasca frontale a soffietto, tasche laterali a soffietto

_ Disponibile su Amazon:

Deuter Act Trail 24

L’ ACT TRAIL 24 di Deuter è uno zaino in grado di accompagnarci nella quotidianità, con una vestibilità aderente al corpo grazie al sistema Aircontact Trail, le alette lombari in rete, il telaio flessibile a U in Delrin®, l’areazione ottimale tramite l’effetto pompa dell’imbottitura Aircontact.

Accesso veloce allo scomparto di fondo grazie alla grande apertura sul lato anteriore con cerniera lampo a doppia corsa, e molto spazio a disposizione grazie allo scomparto nel cappuccio, scomparto interno portavalori, una tasca laterale con cerniera e una tasca elastica laterale.

L’involucro impermeabile amovibile garantisce massima protezione anche in caso di pioggia.

_ Disponibile su Amazon:

Ferrino Finisterre 28

Zaino da escursionismo della Ferrino dal profilo lineare completo di tutte le dotazioni.

Il sistema di areazione del dorso D.N.S garantisce una perfetta ventilazione. È stata realizzata anche la versione 48 litri (Peso 1,65 kg)

Altre caratteristiche dorso D.N.S., regolazione superiore spallacci, doppio fondo a soffietto con accesso frontale, nastri di compressione laterali, due porta picozze/bastoncini, compatibile con H2 bag, asole sul cappuccio, nastri porta racchette/snowboard amovibili, copri zaino, porta materiali in nastro sul fondo amovibili.

_ Disponibile su Amazon:

Ferrino Fnisterre Lady

Studiato per la morfologia femminile – la forma e la costruzione degli spallacci e la fascia a vita risultano ergonomicamente ideali per le donne.

Zaino slim da escursione dotato di numerose tasche. Il dorso DNS garantisce una perfetta ventilazione.

_ Disponibile su Amazon:

Deuter Futura Pro 36

Questo modello è raccomandato per escursioni di due o più giorni, infatti le alette lombari Vari Flex ECL garantiscono una perfetta distribuzione del peso sui fianchi.

Anche il telaio in acciaio ad alto limite elastico consente un trasporto efficiente e semplice per carichi di medie dimensioni.al massimo comfort contribuiscono le cinghie di stabilizzazione e gli spallacci mobili ActiveFit che calzano tramite l’adattamento automatico: ideale anche per donne poiché, insieme alle alette lombari, sono sagomati sulla base del loro corpo.

_ Disponibile su Amazon