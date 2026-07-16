Zaino da trekking: la guida tecnica per scegliere il modello giusto

Scegliere lo zaino da trekking richiede la stessa attenzione degli scarponi. Volume, imbottiture, sistema di regolazione e capienza vanno valutati in base al tipo di attività: escursione in giornata o trekking con bivacco. Ecco le caratteristiche da considerare e alcuni modelli consigliati

Proprio come gli scarponi, anche lo zaino da trekking va scelto con cura, ragionando prima di tutto sull’utilizzo che se ne farà.

Prima di lasciarsi guidare dall’estetica o dal prezzo conviene porsi una domanda decisiva: come userò il mio zaino? Dalla risposta a questo quesito dipende la bontà dell’acquisto.

I modelli pensati per più giorni di cammino sono veri e propri giganti che, una volta riempiti, incutono un certo timore solo a guardarli.

Per queste attrezzature è indispensabile uno schienale totalmente personalizzabile, con le cinghie di trazione del carico nella parte superiore tra struttura e spallacci; questi ultimi devono essere imbottiti con materiali idrorepellenti, come la fascia ventrale.

L’importanza dello schienale – Foto Getty Images

Anche se esistono zaini con volumi superiori ai 100 litri, il consiglio è di non superare mai gli 80: più grande è lo zaino, più cose ci si stipano dentro e maggiore diventa il peso da trasportare sulla schiena.

Il peso a vuoto non dovrebbe superare i 2 chili.

Questi zaini dovrebbero avere doppio scomparto interno separabile e accessibile dall’esterno, un ampio cappuccio con tasca esterna e interna, due tasche laterali, tasche con cerniera sulla fascia ventrale, coprisacco impermeabile e fondo rinforzato.

Trekking a tappe con pernottamento in rifugio: quale zaino scegliere

In un’escursione di più giorni l’attrezzatura da trasportare è consistente, sia per volume sia per peso.

Per questo lo schienale deve essere abbastanza rigido da non deformarsi ma, allo stesso tempo, ben imbottito e morbido per non indolenzire la schiena.

Lo stesso vale per gli spallacci e per il fascione ventrale.

Quest’ultimo, quando il peso aumenta, diventa un elemento essenziale per il comfort dell’escursionista: una volta allacciato contribuisce a scaricare parte del carico direttamente sulle anche.

Su modelli di queste dimensioni anche le cinghie di regolazione sono fondamentali, perché permettono di adattare al meglio lo zaino alle proprie caratteristiche fisiche.

Questo non significa muoversi con un groviglio di fibbie, fettucce e cordini addosso: meglio poche regolazioni ben studiate ed efficaci.

Molto utili, negli zaini destinati a questo tipo di utilizzo, sono le tasche interne ed esterne della patella superiore, che consentono di riporre oggetti e strumenti ai quali accedere rapidamente, come mappe, occhiali da sole, cappello e barrette energetiche.

Le tasche laterali possono starci, ma uno zaino tubolare risulta decisamente più agile e adatto anche a terreni tecnici come percorsi attrezzati o ferrate.

Zaino per trekking di più giorni con bivacco: cosa non può mancare

Qui si va decisamente sul pesante: per stoccare vestiario, cibo, fornello, sacco a pelo, tenda e materasso occorre sicuramente superare i 55 litri di capienza.

Tutte le caratteristiche che contraddistinguono lo zaino plurigiornaliero devono essere presenti, potenziate e perfettamente efficaci.

Schienale, spallacci e fascione devono essere regolabili, strutturati, morbidi ed ergonomici.

Anche la gestione della sudorazione nei punti critici come schiena, spalle e fianchi, attraverso materiali traspiranti e di rapida asciugatura, è una delle qualità essenziali di cui tenere conto.

Ulteriori elementi utili alla stabilizzazione del carico, come il laccio all’altezza del petto, non danno certo fastidio.

Alle varie cinghie necessarie per la regolazione dello zaino si aggiungono anche quelle utili a fissare i carichi esterni, come la paleria della tenda o il materassino.

Utili, se non essenziali, anche le cerniere che consentono di accedere direttamente alla parte bassa o media dello zaino senza dover svuotare tutto il carico.

I modelli consigliati

Ferrino Overland 65 + 10

Pensato per escursioni impegnative e viaggi outdoor di più giorni, il Ferrino Overland 65+10 è uno zaino tecnico e spazioso, progettato per resistere alle avventure più intense.

La capacità di 65 litri, espandibile fino a 75, lo rende ideale per trekking con bivacco, lunghi cammini o viaggi zaino in spalla.

Il sistema di schienale regolabile Double Ergo Adjustment garantisce una vestibilità personalizzata, mentre lo schienale ventilato e gli spallacci imbottiti assicurano comfort costante anche a pieno carico.

Ampie tasche, doppio accesso alla parte frontale e inferiore, cappuccio amovibile trasformabile in zainetto e coprizaino integrato completano un’attrezzatura solida e affidabile, adatta a chi cerca spazio, ordine e durata.

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Ferrino Narrows 70

Pensato per escursioni di più giorni e lunghi viaggi zaino in spalla, il Ferrino Narrows 70 è uno zaino solido e capiente, progettato per accompagnare i cammini più lunghi.

La capacità di 70 litri lo rende adatto a chi trasporta molta attrezzatura anche per periodi prolungati.

Lo schienale regolabile e ben ventilato garantisce comfort anche con carichi pesanti, mentre i numerosi scomparti assicurano ordine e distribuzione equilibrata del peso.

Accesso frontale al vano principale e coprizaino integrato completano un’attrezzatura versatile e affidabile, adatta a chi affronta anche le condizioni più difficili.

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Salewa Alptrek 65 + 10

Pensato per trekking su lunghe distanze e di più giorni, il Salewa Alptrek 65+10 è uno zaino comodo e resistente, realizzato in nylon leggero e progettato per accompagnare i cammini più impegnativi.

Lo schienale Pro Custom-Fit, integralmente regolabile e a lunghezza variabile, garantisce una vestibilità personalizzata, con spallacci e cintura imbottiti dal design anatomico specifico uomo/donna e sostegni lombari pre-formati per il corretto trasferimento del carico sui fianchi.

Ampie tasche, doppio accesso al vano principale, predisposizione per il sistema di idratazione, supporti porta-piccozza e porta-bastoncini, porta corda e cinghie di compressione laterali, con volume addizionale di 5 litri sotto il top staccabile e regolabile in altezza, completano un’attrezzatura solida e affidabile, adatta a chi cerca ordine e versatilità.

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Deuter Aircontact 50 + 10

Pensato per escursioni plurigiornaliere, il Deuter Aircontact 50+10 sfrutta l’evoluzione dei materiali, che ha ridotto peso e ingombro delle attrezzature da trekking rendendo possibili volumi medi anche per più giorni di cammino.

Il doppio scomparto permette di stivare tenda, sacco a pelo e abbigliamento di ricambio nella parte inferiore, e tutto il necessario per la giornata nella parte superiore.

Lo schienale è strutturato per distribuire il peso su tutta la schiena e sulle anche, mentre le alette lombari VariFlex ripartiscono il carico in modo omogeneo senza compressioni, garantendo comfort costante.

Un’attrezzatura equilibrata e affidabile, adatta a chi cerca capienza contenuta e trasporto ottimale.

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