La settimana Black Friday 2024 di Amazon è un'occasione per acquistare giacche da trekking delle migliori marche a prezzi scontati: vediamo alcune delle offerte più convenienti di Salewa, Ferrino, Helly Hansen, Columbia.

Tempo di sconti grazie alla settimana del Black Friday di Amazon 2024 e alcune occasioni sono davvero da non perdere.

Molte sono le offerte anche per quanto riguarda le giacche da trekking.

Vediamo allora alcuni consigli fondamentali per scegliere le giacche da trekking e alcuni modelli in offerta per la Amazon Week del Black Friday 2024.

Come scegliere la giacca da trekking

Sul mercato esistono due grandi famiglie di giacche:

I softshell (letteralmente gusci morbidi), molto apprezzati per la loro vestibilità e per il modo in cui “seguono” i movimenti dell’atleta.

(letteralmente gusci morbidi), molto apprezzati per la loro vestibilità e per il modo in cui “seguono” i movimenti dell’atleta. Gli hardshell (alias gusci duri), caratterizzati più o meno dal classico effetto “cartonato” che non tutti apprezzano, ma che di solito offrono prestazioni molto elevate in termini di impermeabilità, traspirazione e leggerezza.

Ecco alcuno nostri consigli per scegliere la giacca più adatta alle vostre esigenze.

1 – Attenti agli strati: la giacca è lo strato più esterno del sistema di vestiario “a cipolla” ideale per le attività outdoor.

In pratica: i giacconi con imbottiture e fodere varie non sono l’ideale per l’utilizzo escursionistico e di solito aggiungono peso inutile nello zaino.

2 – Il cappuccio è fondamentale: una vera giacca da outdoor deve avere un cappuccio che funzioni, cioè che: ripari veramente dall’acqua

3 – Le Zip si chiamano “cerniere lampo” non a caso: la ragione è che si devono poter aprire e chiudere in un lampo (che, sotto un acquazzone, è il tempo che fa la differenza fra l’essere asciutti e l’essere bagnati).

4 – Chiusura stagna: oltre al cappuccio la giacca da outdoor deve consentireuna chiusura “stagna” (per modo di dire) anche delle altre aperture: tutte le zip devono avere una banda di tessuto protettivo o, meglio ancora, essere impermeabili.

5 – Taglia: meglio abbondare:Ricordatevi che probabilmente la utilizzerete sopra altri indumenti (almeno n intimo e uno strato termico).

Meglio quindi scegliere una taglia che vi lasci ampia libertà nei movimenti e non stringa nei punti strategici delle articolazioni o in vita.

Modelli di giacche da trekking in offerta per il Black Friday

In questo articolo troverete gli sconti del giorno e della settimana per le giacche da trekking.

Si tratta spesso di offerte che durano poche ore, al massimo qualche giorno. Per questo è importante coglierle subito.

In ogni caso, per chi volesse tenere sotto controllo gli sconti sulle giacche da trekking, ecco il link specifico a tutte le offerte: giacche da montagna.

Segnaliamo che per vedere applicato lo sconto alle giacche, una volta su Amazon è necessario selezionare la taglia d’interesse.

Solo dopo averlo fatto si vedrà l’effettiva percentuale di sconto.

Giacca Salewa Catinaccio

Una soluzione in grado di proteggere dal freddo in condizioni climatiche difficili grazie all’eccezionale comfort e alle prestazioni riscaldanti, anche in presenza di acqua, del filato naturale TirolWool®, e isolanti del tessuto sintetico Responsive.

Cappuccio imbottito con bordo elastico. Cappuccio fisso con regolazione posteriore. Collo frontale integrato nel cappuccio con chiusura fino al mento, confortevole e protettivo. Struttura della manica (tassello) per una migliore libertà di movimento.

Giacca Marmot PreCip Eco

Un classico di Marmot con ottimo rapporto qualità – prezzo.

Equipaggiata con NanoPro eco, uno dei rivestimenti più avanzati sul mercato, questa giacca antipioggia a 2,5 strati è traspirante e allo stesso tempo assolutamente resistente al vento e all’acqua.

Dotata di cappuccio regolabile, è impermeabile, antivento, traspirante e con cuciture completamente nastrate, cerniere di ventilazione sulle ascelle.

Molto comode le tasche frontali con cerniera e le maniche in velcro regolabili. La giacca pesa solo 286g, ha vestibilità regolare, lunghezza della schiena di 73 cm ed è realizzata in nylon riciclato.

Giacca Helly Hansen Crew

Offre un perfetto isolamento grazie alla tecnologia Primaloft, il tessuto in poliestere è resistente al vento e impermeabile.

Chiusura con coulisse e cerniera frontale YKK metalux offrono massimo comfort e sicurezza.

L’isolamento Primaloft si basa su una tecnologia del filato che intrappola più aria rispetto al poliestere con un peso inferiore.

La fibra non assorbe acqua e ha ereditato la repellenza all’acqua senza bisogno di trattamento, grazie alle proprietà idrofobiche delle fibre Lifa che rendono questa tecnologia di isolamento ideale per tutto l’anno in qualsiasi condizione e mantiene caldi anche da bagnati.

Meno carbonio e impronta idrica rispetto al poliestere paragonabile per un minore impatto ambientale.

Columbia Steens Mountain

La fabbricazione in pile morbido ma robusto di questo pile classico Columbia a zip intera trattiene il calore quando la temperatura inizia a scendere.

Base ideale per la vita all’aria aperta, è caratterizzato da tasche con chiusura a cerniera per tenere al sicuro le tue cose durante qualsiasi attività.

Il colletto alto protegge il collo dal gelido vento invernale.

Giacca da uomo CMP

Giacca da uomo, disponibile in diversi colori. Il capo è in softshell e contiene la membrana Clima Protect® che, grazie al laminato termico al suo interno, garantisce impermeabilità (WP 7.000) e traspirabilità (MVP 1.000).

Presenta apertura full zip, due tasche laterali e una sul petto zippate, cappuccio removibile, coulisse sul fondo giacca, polsini interni con costina elastica e logo CMP sul petto. Dettagli con colore a contrasto.

Capo adatto ad accompagnare ogni esperienza outdoor.

