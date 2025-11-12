Vuoi che i tuoi scarponi durino più a lungo? Ecco 4 semplici regole per prendersi cura della propria scarpa e allungarne la vita

Suggerimenti per prendersi cura delle scarpe da trekking

Le scarpe da trekking sono delle vere e proprie attrezzature tecniche, fondamentali per ogni escursionista, per questo la loro manutenzione è particolarmente importante.

Per questo non basta scegliere il giusto modello per le proprie esigenze e caratteristiche, ma è necessario fare in modo che tale strumento mantenga inalterate le proprie qualità tecniche, ecco perché è molto importante non dimenticare una corretta manutenzione.

1) Come pulire le scarpe da trekking

La prima cosa da fare per conservare in maniera adeguata i propri scarponi è procedere ad una pulizia profonda.

Ricordiamo che spesso camminiamo in terreni fangosi, in pietraie o sulla terra, che possono lasciare detriti e sporto incrostato o infiltrato nei tessuti della scarpa andando a comprometterne la funzionalità.

Anche se il primo istinto sarebbe quello di prenderli e metterli in lavatrice o sotto un getto di acqua, bisogna essere cauti.

La cosa migliore da fare è attendere che siano asciutti e poi armarsi di una spazzola morbida (tipo spazzolino da denti) e una più rigida e poi applicarsi in una pulizia “a secco”.

La spazzola rigida ci servirà per liberare la suola da sassi e terra incrostata mentre, quella più morbida, servirà per pulire le membrane dello scarpone, decisamente più delicate da trattare.

Pulizia suole scarpe – Foto Getty Images

In caso di sporco più resistente si potrà utilizzare dell’acqua calda con uno straccio (che non lasci residui) e, in casi estremi, prodotti come i Nikwax per trattare i tessuti.

Dopo questa operazione la soletta e i lacci potrebbero inumidirsi, in questo caso conviene separarli dalla scarpa per posizionarli in un ambiente secco e caldo per un’asciugatura graduale.

Una buona pratica a fine di ogni escursione sarebbe quella di inserire un foglio di giornale dentro lo scarpone, utile per assorbire umidità e cattivi odori, contribuendo a mantenere le forme.

2) Dopo la pulizia, l’impermeabilizzare

Una delle caratteristiche principali di una buona scarpa da trekking è la sua capacità di resistere all’umidità e all’acqua.

Il piede deve restare asciutto in ogni situazione, anche la più estrema.

Con il passare del tempo e gli utilizzi sul campo, gli scarponi possono iniziare a perdere la loro originaria performance.

Potreste notarlo in occasione del guado di un ruscello e di un forte temporale.

Se dopo il contatto con l’acqua sentiamo il piede baganto o umido, significa che è arrivato il momento di impermeabilizzare nuovamente la calzatura.

Come prima cosa è necessario procurarsi un prodotto impermeabilizzante, che sia in grado di ricostituire la pellicola di Dwr (durable water repellency), i più utilizzati sono della Tectron o della Granger.

Questi prodotti creano una pellicola che ha la funzione di far scivolare l’acqua giù dallo scarpone.

La situazione ottimale la forniscono componenti specifici come il Gore-Tex e il Polartec che, oltre l’impermeabilizzazione, garantiscono un’ottima traspirazione al piede.

3) Trattare parti in pelle e lacci

L’uso assiduo ddella scarpa non incide solo sulla tenuta all’acqua delle membrane ma anche sulla salute delle parti in pelle e dei lacci, elementi fondamentali perché la scarpa compia adeguatamente il suo lavoro.

Ecco perché, dopo aver pulito e impermeabilizzato la scarpa, è opportuno dedicarsi alle parti in pelle.

Di solito queste formano uno scheletro esterno che collega le diverse membrane, con il delicato compito di resistere alle maggiori sollecitazioni.

La pelle non trattata accuratamente tende ad essiccarsi, lacerarsi e, infine, rompersi danneggiando lo scarpone irrimediabilmente.

Ph. : Gettyimages / Nick_Picnic

Per intervenire su queste parti è necessario procurarsi un phon, un panno e una spazzola.

Utilizzeremo il phon per preriscaldare la pelle e consentire la migliore penetrazione del prodotto.

Con il panno stenderemo il lucido, mentre con la spazzola provvederemo alla lucidatura finale.

Ricordatevi di utilizzare prodotti tecnici per scarpe da trekking.

Oli e grassi sicuramente riescono a “nutrire” bene la pelle ma hanno poi il grave problema di renderla eccessivamente morbida e deformabile, in fin dei conti inadatta a compiere il suo lavoro di “resistenza” alle deformazioni.

Approfittate di queste operazioni per controllare l’integrità dei lacci.

Devono essere integri e non troppo secchi, in caso di dubbio sul loro stato di salute sostituiteli: una piccola spesa vi eviterà di trovarvi con la scarpa inservibile nel mezzo del sentiero.

4) Pulire anche solette, asole e ganci

Ovviamente anche l’interno dello scarpone ha bisogno di essere pulito e trattato.

Innanzitutto va estratta la soletta per lavarla a parte con acqua calda e apposito detergente.

Poi occorre pulire gli interni con un panno umido, acqua calda e sapone da bucato che aiuta a rimuovere lo sporco e i cattivi odori.

Ma prima di riporre gli scarponi in un luogo asciutto e con una temperatura media, arriviamo all’ultimo passo della nostra manutenzione, ovvero alla cura di ganci ed asole, fondamentali nell’attività della scarpa.

Utilizziamo della cera o della vaselina, da spalmare su queste parti con un panno, per proteggerli dalla erosione.

Fatto questo, inserite nuovamente i lacci e le suole al loro posto, allacciate gli scarponi, inserendo al loro interno un foglio di giornale e riponeteli al loro posto.

I lacci e il giornale aiuteranno a mantenere la scarpa nella posizione corretta.

