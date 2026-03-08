Scarpe da trekking primaverili: come scegliere quelle giuste

Con la primavera cresce la voglia di sentieri, ma i terreni sono ancora imprevedibili e il meteo instabile. Scegliere la scarpa giusta, in questa stagione di mezzo, significa trovare il giusto equilibrio tra protezione, grip e leggerezza

La primavera richiama gli escursionisti sui sentieri, ma porta con sé una sfida tecnica spesso sottovalutata: il meteo variabile e i terreni mutevoli rendono la scelta della calzatura uno dei passaggi più delicati nell’equipaggiamento stagionale.

Una scarpa troppo traspirante lascia entrare acqua e fango; una troppo impermeabile surriscalda il piede nelle giornate più calde, aumentando il rischio di vesciche.

Il punto di equilibrio non è mai scontato, e capire dove trovarlo fa la differenza tra un’uscita piacevole e una faticosa.

Perché la primavera richiede una scarpa dedicata

In quota non è raro incontrare neve residua anche ad aprile. I sentieri boschivi diventano più scivolosi dopo le piogge, le radici esposte e le rocce bagnate moltiplicano i rischi di scivolata.

Al tempo stesso, con il ritorno alla stagione attiva, molti escursionisti scelgono percorsi più leggeri e veloci rispetto a quelli invernali.

Questo crea un’esigenza specifica: una scarpa che non appesantisca il passo nei trekking di media lunghezza, ma che garantisca comunque supporto sufficiente quando lo zaino inizia a farsi sentire.

Una calzatura troppo pesante stanca più del necessario, una troppo leggera e poco strutturata non regge su terreni tecnici.

La scarpa primaverile ideale deve anche offrire un buon sistema di drenaggio, stabilità e un grip affidabile su superfici eterogenee: fango, roccia bagnata, sentieri misti.

Quando scegliere una scarpa bassa

La scarpa bassa, detta anche low cut, è più leggera, permette movimenti più agili e si asciuga più rapidamente.

È la scelta giusta per i trekking su sentieri battuti e asciutti, per le uscite di un giorno con zaino inferiore ai 10 kg e per le giornate più calde. Pesa generalmente attorno ai 400 grammi.

Il limite principale è la protezione della caviglia: su percorsi tecnici, specialmente per chi non è in forma ottimale, questa calzatura potrebbe non offrire il sostegno necessario.

Garantisce anche minor isolamento termico rispetto a un modello alto, esponendo maggiormente il piede a freddo e umidità.

Quando preferire lo scarponcino alto

Uno scarponcino mid-cut offre maggiore supporto alla caviglia, migliore stabilità su terreni sconnessi e protezione più efficace dagli agenti atmosferici.

È la scelta consigliata su percorsi tecnici con dislivello importante, specialmente se si porta uno zaino pesante o si affronta meteo variabile.

Il peso può arrivare fino a 600 grammi: uno svantaggio sui lunghi percorsi primaverili dove la leggerezza premia.

Le caratteristiche tecniche che contano davvero

1. Suola e grip

La suola è il primo punto di contatto con il terreno ed è determinante in primavera.

Un battistrada con tasselli profondi tra i 4 e i 5 millimetri, realizzati in mescole ad alta aderenza come il Vibram Megagrip, garantisce stabilità su fango e rocce bagnate consentendo al piede movimenti naturali.

Tra le soluzioni più interessanti sul mercato ci sono la Vibram Litebase, che riduce lo spessore della suola fino al 30% mantenendo grip e durata, la Michelin Fiber Lite, ispirata agli pneumatici per una struttura leggera e versatile, e la combinazione Megagrip + Traction Lug, con tasselli tridimensionali efficaci sia su terreni asciutti che umidi.

2. Impermeabilità e traspirabilità

Trovare il giusto equilibrio tra queste due proprietà è la sfida tecnica principale per una scarpa primaverile.

Membrane come Gore-Tex Extended Comfort o eVent proteggono dalla pioggia garantendo al contempo buona ventilazione.

Una tomaia in mesh tecnico con rinforzi in Tpu contribuisce a ridurre il peso e a migliorare l’evaporazione del sudore, evitando il surriscaldamento del piede.

Alcuni modelli raggiungono un waterproof rating di circa 20.000 millimetri, sufficiente per resistere anche a piogge intense senza compromettere il comfort interno.

3. Ammortizzazione

Per le escursioni lunghe, una buona ammortizzazione riduce la fatica e protegge le articolazioni.

Le intersuole in Eva compressa assorbono gli urti senza risultare troppo morbide; quelle in poliuretano (PU) offrono maggiore resistenza nel tempo.

La soletta interna merita attenzione: i modelli in materiale OrthoLite garantiscono supporto anatomico e proprietà antibatteriche, utili per chi cammina diverse ore consecutive.

Il drop, la differenza di altezza tra tallone e avampiede, dovrebbe essere compreso tra 8 e 12 millimetri: una misura che equilibra stabilità e comfort nella camminata.

4. Stabilità e protezione

La punta della scarpa deve essere rinforzata con inserti in Tpu o gomma per proteggere le dita dagli impatti con rocce e radici.

Il sistema di allacciatura incide molto sulla tenuta del piede: i modelli con ganci autobloccanti o lacci in Kevlar, più resistenti nel tempo, mantengono il piede ben saldo durante il movimento, riducendo affaticamento e rischio di scivolate.

5. Leggerezza e versatilità

In primavera, una scarpa leggera e adattabile ai terreni misti, che dal bosco all’alta quota, è quasi sempre la scelta vincente.

Le tecnologie più recenti puntano su tomaie prive di cuciture per ridurre sfregamenti e irritazioni, e su costruzioni alleggerite che limitano l’affaticamento.

Una delle soluzioni più innovative è la tomaia Matryx, in mesh tecnico rinforzato, progettata per coniugare ventilazione, struttura e supporto nei punti strategici.

Una scelta che parte dalla conoscenza del proprio passo

Scegliere la scarpa giusta non è mai una questione puramente tecnica.

Dipende dal tipo di escursionista che si è, dai sentieri che si frequentano, dal peso che si porta sulle spalle.

La primavera, con la sua imprevedibilità, è forse la stagione che meglio insegna a conoscere le proprie esigenze reali sul campo.

Chi si prende il tempo di capire cosa cerca, per esempio grip, leggerezza, protezione, o una combinazione di tutte e tre, raramente sbaglia la scelta. E sui sentieri, una scarpa giusta si sente a ogni passo.

Cinque scarpe da trekking primaverili consigliate

Garmont Akron GTX Low

Nata dalla collaborazione tra Garmont e Michelin, questa scarpa tecnica è pensata per escursionisti esperti che cercano controllo e precisione su terreni irregolari.

La suola dual-compound ottimizza il bilanciamento tra aderenza e durata, mentre la tecnologia Fiberlite riduce il peso senza compromettere la trazione. La membrana Gore-Tex garantisce protezione dall’umidità mantenendo buona traspirabilità.

Una proposta solida per chi affronta percorsi impegnativi con zaino pesante.

Columbia Peakfreak II Mid

Questo scarponcino Columbia è versatile e resistente alle intemperie, ideale per chi cerca protezione senza rinunciare alla leggerezza quotidiana.

La struttura impermeabile OutDry abbinata al mesh senza cuciture offre comfort prolungato, mentre il sistema Navic Fit stabilizza la parte mediale del piede.

La suola Adapt Trax assicura trazione efficace sia sul bagnato che sull’asciutto. Da segnalare il design privo di PFAS, con trattamento idrorepellente DWR a basso impatto ambientale.

Salewa Mtn Trainer GTX

Scarpa Salewa bassa costruita per il comfort sui lunghi percorsi alpini.

La tomaia in pelle scamosciata sostenibile è abbinata a una membrana Gore-Tex Extended Comfort, mentre il sistema brevettato 3F garantisce una vestibilità precisa e avvolgente.

La corda in acciaio offre supporto alla caviglia e stabilità laterale, l’allacciatura da arrampicata consente regolazione fino alla punta. La suola Vibram Alpine Trekking assicura controllo affidabile su roccia, fango e terreni umidi.

Salomon X Ultra Pioneer Aero

Questa scarpa Salomon scelta per chi cerca leggerezza e versatilità senza sacrificare la stabilità.

La costruzione SensiFit rinforzata mantiene il piede fermo soprattutto nelle discese, mentre l’Advanced Chassis unito direttamente alla suola stabilizza il tallone.

Due tipi di gomma e un inserto specifico nel retropiede migliorano l’aderenza su superfici bagnate e fangose.

Un modello adatto a escursioni su terreni misti, adatto anche a chi si avvicina per la prima volta al brand.

